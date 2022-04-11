Посмотрели первые два эпизода нового марвеловского детища «Лунный рыцарь» — рассказываем, почему не стоит пропускать новый сериал с Оскаром Айзеком в роли нескольких личностей.

Стоит ли смотреть, если не знаешь киновселенную «Марвел»? Бесконечно расширяющаяся киновселенная «Марвел» приобретает поистине угрожающие масштабы и обещает полностью поглотить все внимание массового зрителя еще на ближайшие лет десять. Порожденная студией многомиллионная армия гиков годами обсуждает текущее положение вещей в MCU, например смерть Тони Старка в «Мстителях: Финал», вынуждая режиссера Джо Руссо с серьезным лицом оправдываться в сотворенном деянии. Судя по названию следующего фильма про Доктора Стрэнджа — «В Мультивселенной безумия», — им уже и вселенной мало. Только представьте себе: «Марвел» переходит в режим мультивселенных, а там, глядишь, в одной из них и Тони Старк окажется жив . Скорее всего, пока вы будете дочитывать этот текст, появится парочка новостей о запуске производства еще какого‑нибудь кинокомикса про героя в эластичном трико. Похоже, эластан — явно то, из чего и состоит способная бесконечно растягиваться вселенная «Марвел».

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Если вы не сели в этот поезд еще вчера (просто потому, что он показался вам слишком громоздким), то уже, скорее всего, уже не сядете никогда. Если вам совсем не хочется утруждать себя трехчасовыми шумными блокбастерами, все равно можно браться за «Лунного рыцаря» — если не вдаваться в фэндомные детали, его можно смотреть абсолютно с нуля. К тому же новый стриминговый хит со всеобщим любимчиком Оскаром Айзеком в главной роли заметно отличается от основной продукции «Марвел». Например, первые минуты пилота «Лунного рыцаря», во время которых мы знакомимся с главным героем, озвучены балладой «A Man Without Love» сладкоголосого любимчика домохозяек 1960–1970-х годов Энгельберта Хампердинка. Согласитесь, это не та музыка и не то имя, с которыми обычно ассоциируются фильмы «Марвел». Но на этом сюрпризы, конечно, не заканчиваются.

Лунный рыцарь — это кто? Лунный рыцарь, он же Марк Стронг, — один из самых сложносочиненных персонажей «Марвел», впервые появился на страницах комиксов в 1975 году. Марк — агент ЦРУ и наемник, оставленный умирать посреди египетской пустыни своим нанимателем и возвращенный к жизни египетским богом Луны Хонсу, существом с гигантским птичьим черепом вместо головы. В обмен на второй шанс Марк становится аватаром Хонсу, чтобы тот мог сражаться со своим идеологическим врагом, египетской богиней Амат, внешность которой еще более оригинальна — к туловищу гиппопотама приделайте лапы льва и голову крокодила . В дополнение ко всем этим сложностям Марк вскоре выясняет, что страдает диссоциативным расстройство идентичности и, помимо Хонсу, в нем сидит еще ряд разнообразнейших личностей. Еще не запутались? Тогда вперед, дальше будет еще сложней.

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Как это экранизировали? В экранизации похождений Лунного рыцаря все перевернуто с ног на голову. Это сделал шоураннер Джереми Слейтер, набивший руку на работе с неоднозначными комикс-героями еще в «Академии „Амбрелла“». Сначала мы знакомимся с одной из личностей, сидящих в Лунном рыцаре, — неудачником Стивеном Грантом, продавцом сувенирной лавки в древнеегипетском зале одного из лондонских музеев. Каждый день Стивен, как и многие из нас, просыпается уже уставшим, плетется на работу, терпит издевательства начальства, чтобы вечером снова оказаться в своей захламленной квартире в компании с аквариумной рыбкой. Герой, сам того не понимая, явно находится в жесточайшем экзистенциальном кризисе.

© Disney+

Каждую ночь Стивен пристегивает свою ногу к кровати, потому что у него, по его мнению, некоторое «расстройства сна» — иногда он просыпается в неожиданных местах. Вскоре герою предстоит узнать, что у него диссоциативное расстройство идентичности : как только он засыпает, просыпается его другая личность — наемник Марк Стронг, сражающийся в виде аватара бога Хонсу с богиней Амат (да, почти как «Веном»). Понятное дело, что после такого Стивен просыпается уставшим; вот бы нам всем бы такое оправдание перед начальником. И тут на сцену выходит главный злодей сериала — религиозный фанатик и лидер культа богини Амат, Артур Хэрроу. Создавая образ Артура, актер Итан Хоук вдохновлялся одновременно и Стивом Джобсом, и сестрой Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки», и Львом Толстым, и Фиделем Кастро, и Карлом Юнгом. В общем, злодей в «Лунном рыцаре» не менее неоднозначный, чем заглавный герой. И Оскар Айзек, и Итан Хоук заметно наслаждаются работой в супергеройском проекте с большим уровнем творческой свободы. Айзек упражняется в британском акценте и спорит сам с собой в кадре, а Хоук сам придумал открывающую сцену пилота, в которой его герой засыпает осколки стекла в свои сандалии. Оба актера вышли из мира авторского кино, и их дуэт, без сомнения, выглядит главным козырем «Лунного рыцаря».

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Почему это будет близко каждому? Ситуацию, в которой оказался скромный, запуганный главный герой, легко спроецировать на себя. Рохле Стивену действительно по-человечески сочувствуешь. Противоборствующие египетские силы Хонсу и Амат называют себя носителями настоящего правосудия, но маленькому человеку Стивену, для которых он всего лишь разменная монета, не нравится ни один из подходов. Амат карает грешников заранее, еще до того, как они совершат что‑то плохое. Хэрроу готов убить каждого, на кого укажет богиня. Он уверен, что дозированное зло оправданно всеобщим процветанием в будущем. Избавившись от всех потенциальных грешников, он планирует создать рай на земле. «Так вы, значит, тут все за убийство детей выступаете?» — заключает осмелевший Стивен, имея в виду, что Амат может указать на ребенка, который, по ее мнению, совершит что‑то плохое через 30 лет. «Думаешь, твое тело принадлежит тебе?» — задает Стивену риторический вопрос злодей Хэрроу. Во времена, когда человек сам себе не принадлежит и не может сделать выбор, время задуматься о своей бессмертной душе. Вот и Стивен, несмотря на робость и страх, понимает в определенный момент, что не может не высказать Хэрроу и его приспешникам, что их методы, мягко говоря, за гранью.

© Disney+

Соотношение серьезных тем и экшена Посреди обязательных для жанра элементов — погонь, спецэффектов, пурпурной жижи и дежурных шуток — местами «Лунный рыцарь» совершенно неожиданно затрагивает весьма серьезные и мрачные темы. После первого эпизода сериал стал жертвой ревью-бомбинга, потому что в одной из сцен Артур Хэрроу упоминает геноцид армян , который до сих пор официально не признает Турция. Во втором эпизоде говорится о том, что Марк Стронг входил в террористическую группировку, которая казнила археологов на раскопках в Египте, связав им сзади руки и расстреляв. В биографии комиксного Марка Стронга действительно есть похожий жуткий эпизод, только расправу над археологами учинил Бушман, кровожадный наниматель героя. Именно этот персонаж комикса оставил Стронга умирать в пустыне, после того как тот попытался противостоять ему. Очевидно, что создатели экранизации планируют в последующих эпизодах рассказать предысторию Марка Стронга и внести ясность в ситуацию с убийством археологов. При этом угрожающая, напряженная беседа о геноциде и прочих реальных ужасах, случившихся в недавней истории человечества, происходит в джентрифицированном районе, среди закутков старинных краснокирпичных зданий (большая часть съемок проходила в Будапеште), где местные жители, все как один последователи культа Амат, активно занимаются самообразованием и смотрят какую‑то миролюбивую документалку про природу. В самый напряженный момент на экране порхает колибри в замедленном движении. Атмосфера в «Лунном рыцаре» по-настоящему необычная, детально продуманная и мало на что похожая. Примечательно, что многие англоязычные кинокритики видят проблему «Лунного рыцаря» в том, что экшен в сериале регулярно сбавляет обороты. Так в консенсусе критиков на Rotten Tomatoes и написано — «развлекательная ценность то нарастает, то убывает» . Но, помилуйте, нельзя же все время бежать без перерыва — нужно же время оглянуться по сторонам, понять, где ты находишься, отрефлексировать свою пробежку, в конце концов. Именно этими моментами передышки сериал и будет в первую очередь интересен иным, немарвеловским, зрителям, которые и сами любят хорошенько все проанализировать и любой пробежке предпочитают неспешную беседу. Итого: стоит ли смотреть? «Лунный рыцарь» — это весьма неглупое развлечение, которое в первую очередь хочется посоветовать тем, кого киновселенная «Марвел» в свое время хорошенько отпугнула. Потому что есть ощущение, что хардкорные фанаты киновселенной в любом случае уже засмотрели первые два эпизода сериала до дыр.