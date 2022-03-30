С вами снова рубрика «Где‑то шьямаланит Шьямалан». Мы разобрали на детали финал третьего сезона сериала «Дом с прислугой». Внимание: спойлеры, спойлеры, спойлеры! Не читайте дальше, если еще не посмотрели полностью весь третий сезон.

«Дом с прислугой» — такого рода сериал, в котором никогда заранее не знаешь, куда ведут его создатели. Пока не становится слишком поздно. Думается, никто из зрителей не предвидел падения Дороти в финале третьего сезона до тех пор, пока не увидел термитов на перилах. То есть за несколько секунд до шокирующего твиста, к которому никто из нас точно не был готов. Оправившись от шока, зритель бьет себя по лбу: так вот зачем нам весь сезон показывали термитов! С помощью фанатских теорий пытаемся разобраться в том, что мы увидели в финале сезона и размышляем, что падение Дороти может означать для будущего — четвертого и финального — сезона.

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Дороти жива?

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В четвертом сезоне Дороти , парализованная после падения, будет беспомощно наблюдать за тем, как Лиэнн , теперь обладающая абсолютной властью, будет хозяйничать в доме Тернеров. Это первая мысль, которая приходит в голову после просмотра неприлично короткого — всего 26 минут — финального эпизода третьего сезона «Дома с прислугой». Ведь в его последнем кадре мы видим, что Дороти все-таки еще жива. То есть велика вероятность того, что атмосфера четвертого сезона будет пропитана духом легендарной «Мизери» Стивена Кинга: беспомощная жертва оказывается в руках слетевшей с катушек преданной поклонницы. В лучшем случае Дороти ждет участь героя хичкоковского «Окна во двор»: мисс Тернер, прикованная к инвалидному креслу, будет замечать разного рода подозрительные вещи в доме напротив, а ее домочадцы, конечно же, не будут ей верить. Но что будет, если Дороти все-таки погибла?

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Вдруг в финальных кадрах мы стали свидетелями последнего предсмертного вздоха Дороти? Что если героиня все-таки умерла? Этот вопрос легко может возникнуть у особенно тревожных зрителей, которых в наше непростое время, надо думать, большинство. Поспешим же их успокоить. Дороти не может умереть: она — гвоздь, на котором держится вся эта картина. В крайнем случае Лиэнн запросто может ее оживить, ведь она уже проделывала подобное с Джулианом в предыдущем сезоне. Дороти так же, как и Жужу, пережив клиническую смерть, побывает по ту сторону бытия и встретится там с настоящим Джерико . Зачем нам показали риелтора в самом начале эпизода?

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Рассказываем, если вы в этот момент отвлеклись на глоток кофе. Сразу после вступительных титров мы видим работницу риелторского агентства «Зеленый рыцарь», которая рассказывает молодой паре, что в районе улицы Спрус-стрит, где и живут наши герои, случилось невиданное: целых три дома в один миг стали доступны для покупки . После того как риелторка приглашает заглянуть внутрь одного из них, мужчина-покупатель зловеще оборачивается и смотрит на дом Тернеров. Не вполне понятно, когда происходит эта сцена — в прошлом, настоящем или будущем? Если в прошлом, то, скорее всего, мы стали свидетелями того, как члены культа поселились прямо напротив дома Тернеров. Это популярная фанатская теория — близость расположения культа объясняла бы многие странности, творящиеся внутри и вокруг дома Тернеров в предыдущих сезонах. Если в настоящем — то культ, похоже, перебирается поближе к Тернерам. Если в будущем — то мы, возможно, видим, последствия, случившегося в доме Тернеров. Вероятно, то, что там произошло, было настолько ужасным, что вынудило их соседей бежать с насиженных мест и продавать свои дома, чего раньше, по словам риелторки, не бывало. Все это сон?

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«Прекрасный район, не правда ли? — спрашивает риелторка в конце короткого предисловия к финальному эпизоду. — Просто сон наяву». В следующей сцене мы видим, как Дороти просыпается. Героиня явно растеряна, а за окном день уже вовсю вступил в свои права. Как мы узнаем немного позже, Дороти сидит на тразодоне — мощном антидепрессанте, среди побочных эффектов которого дезориентация, сонливость и состояние спутанности сознания . Более того, если верить «Википедии», препарат усиливает воздействие алкоголя на организм, увеличивает его седативный эффект. Вдруг все, что мы видели в финальном эпизоде, — это болезненный сон Дороти, вызванный передозировкой тразодоном или его смешиванием с алкоголем? Не зря же героиню зовут Дороти. Как многие, возможно, помнят, приключения ее тезки из «Волшебника страны Оз» в результате оказываются сном, увиденным героиней в бессознательном состоянии после удара по голове. Это сон внутри сна? Или же мы здесь имеем дело с излюбленным приемом Дэвида Линча — сном внутри сна? Тогда можно предположить, что в начале эпизода Дороти просыпается внутри собственного сна, и все, что с ней происходит после, полностью нереально. Это бы объяснило, почему Дороти одета в туфли на каблуках во время своего ночного побега: в «Волшебнике страны Оз» Дороти надо было цокнуть каблуками, чтобы проснуться. А вдруг это вообще сон Шона ? Ведь в нем Дороти вкусно готовит, а во время побега одета в совершенно неподходящую обувь. В общем, мы имеем дело с типичными мужскими фантазиями.

Подробности по теме «Дом с прислугой» — самый запутанный сериал года. Мы следили за каждой серией «Дом с прислугой» — самый запутанный сериал года. Мы следили за каждой серией

Нас хотят запутать? Да, весь финальный эпизод снят в слегка размытых тонах, как одно большое сновидение, плавно переходящее в ночной кошмар. Но с другой стороны, все аллюзии на сон — и в словах риелторки, и в атмосфере серии — могут быть созданы специально, чтобы нас запутать, сбить со следа. Порой кажется, что создатели «Дома с прислугой» очень внимательно изучают фанатские теории и вставляют намеки на них в новых эпизодах. Ведь сон и чистилище — это самые популярные зрительские объяснения всего происходящего. Что не так с датами из календаря Дороти?

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Две сцены, в которых нам крупным планом показывают некоторые страницы календаря Дороти, похоже, предназначены исключительно для того, чтобы окончательно сломать нам мозг. В первом случае мы видим страницу, на которой три дня подряд написано «Bedrest!» («Постельный режим!»). Все остальные надписи размыты, но, если присмотреться к квадратику с пятым числом, можно разглядеть надпись «Cinco de mayo» — праздник, который отмечается в Мексике и США 5 мая. Последний раз 5 мая случалось в среду в 2021 году. По идее, календарь должен быть открыт на текущем месяце, то есть события третьего сезона разворачиваются в мае 2021-го, и речь идет постельном режиме, который Дороти прописал доктор из девятого эпизода. В другой сцене с календарем мы видим, что страницы за сентябрь пусты. Тут вроде все понятно. Скорее всего, это страницы за прошлый год, соответствующие дням после смерти Джерико, — периода, во время которого Дороти вряд ли была способна вести ежедневник. Записи снова начинаются в начале октября. На шестое октября назначен «Приезд новой няни», а седьмое октября помечено надписью «Снова на работу». Но последний раз 6 октября выпадало на среду в 2021 году. И получается, либо время в «Доме с прислугой» идет в обратном порядке, либо нам показывают события из жизни семьи Тернеров не в хронологическом порядке. И потом, почему Дороти написала «новая няня»? Ведь насколько мы знаем, Лиэнн была единственной няней в доме Тернеров, и в этом случае героиня, скорее всего, написала бы просто «няня». Мамы

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«Мама», — произносит свое первое слово Джерико, купаясь с Дороти в ванной. Вроде бы надо радоваться — ребенок произнес первое слово, и оно самое правильное, но проблема в том, что Джерико смотрит не на Дороти, а на кого‑то, кто находится за ее спиной. Дороти в ужасе поворачивается, но там никого нет, пустота. Кого увидел Джерико? Первый, кто приходит в голову, — это, конечно Лиэнн, которая могла просто спрятаться, когда Дороти обернулась. Но что если по дому бродит призрак матери Дороти и Джулиана? Мы ничего не знаем о мисс Пирс, но финальный ужин этого сезона явно показал, что Джулиан болезненно привязан к ней и после смерти. «Дело не в том, что я снова запью, дело в маме», — говорит он, отказываясь открывать винтажную бутылку «Романе-Конти» 1978 года, которая принадлежала его матери. За всем этим явно скрывается какая‑то история. Что случилось с мисс Пирс? Джулиан в ванной

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В то время, как Джерико произносит свое первое слово, Джулиан тоже принимает ванну, причем с помощью Лиэнн. Сцена вызвала возмущение многих зрителей, которые нашли ее несколько «излишней и отталкивающей». Более проницательные зрители поспешили их успокоить, заверив, что у процесса принятия ванны может быть вполне прямолинейное метафорическое значение — крещение, очищение от грехов, безгрешность . Возвращение дядюшки Джорджа

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Перед финальным твистом с падением Дороти создатели сериала подготовили для нас еще один сюрприз — возвращение дяди Джорджа, которого мы все считали погибшим. В восьмой серии предыдущего сезона запаниковавшего Джорджа сбивает автомобиль, а Лиэнн зловеще и безучастно наблюдает за этим, как юный антихрист из «Омена». Но, несмотря на это, Джордж прихрамывая выходит на сцену под самый финал третьего сезона, одетый в замызганный белый костюм, явно украденный у полковника Сандерса. Такое неожиданное возвращение и кардинальную смену гардероба мы в последний раз наблюдали ни много ни мало у самого Толкиена, когда Гэндальф Серый трансформировался в Гэндальфа Белого. Детектив Роско — двойной агент

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Еще одно крышесносное открытие финала сезона. Дядя Джордж не только успешно восстановился после, казалось бы, смертельного несчастного случая, но и работает в паре с Роско, которому мы только начали доверять. «Понадобилось время, но мне удалось завоевать ее доверие, — говорит Роско во время ночной встречи с воскресшим Джорджем. — Я смогу сделать то, что нам нужно». «Ее история начинается, — отвечает Джордж. — Вскормленная темнотой, она становится сильней с каждой ночью». О ком говорят Роско и Джордж? Первая мысль — конечно, о Лиэнн! Во втором сезоне девушка говорила, что чувствует, как что‑то темное внутри нее становится все больше, и мы все чаще становимся свидетелями ее возрастающей силы. Каким‑то образом она узнала всю подноготную Нэнси (Кармен М.Херлихи), главы церкви, которую посещает Шон, и довела ее до слез. Почти нет сомнений, что она приложила руку к смерти молодой коллеги Дороти, тетерепортерки Изабель (Молли Григгс). Страшно представить, на что еще способна Лиэнн. Каков масштаб ее возможностей? Развитие персонажа за эти три сезона просто впечатляющее — в первом сезоне даже голос у Лиэнн звучит иначе. Если в первых эпизодах этого сезона она еще пытается воскресить мотыльков, то в конце, когда пробирается к обугленному трупу Жозефины, лишь брезгливо отмахивается от них. Шон просит Лиэнн не причинять боль Дороти, но, судя по финальной сцене сезона, не похоже, что Лиэнн прислушалась к его просьбе. Все это вроде бы указывает на Лиэнн, но не забываем, что создатели сериала, похоже, целенаправленно пытаются нас запутать. С тем же успехом Роско и Джордж могли говорить о Дороти. Кто ждет Дороти в автомобиле?

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Что, если Роско добивался расположения не Лиэнн, а Дороти? Особенность структуры «Дома с прислугой» заключается в том, что основные события сюжета как будто происходят за кадром, а зрители вынуждены все додумывать и самостоятельно складывать этот пазл . Вполне возможно, целью Джорджа и Роско является Дороти с ребенком, поэтому детектив втерся к ней в доверие и принял участие в разработке плана ее побега. Скорее всего, именно он ждал ее в черной машине в ночь провалившегося побега. А еще это могла быть Вера (Сунита Мани), новая подружка Джулиана, внезапно исчезнувшая посреди сезона. Ведь должен же быть какой‑то смысл в появлении этой героини в сценарии. Почему дом Тернеров гниет? Помните, в первом сезоне дядя Джордж говорил Шону: «Вы хоть понимаете, кого пригласили к себе в дом?» Что, если причина гниения и разложения дома Тернеров — это Лиэнн? «Чувствуешь гниение? — еле справляясь с тошнотой, интересуется дядя Джордж у Роско в финале этого сезона. — Повсюду гниль. Дом кишит паразитами». «The End Is Near»

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«Что же случится теперь?» — спрашивает в конце тайной встречи около дома Тернеров перепуганный Роско у Джорджа. И получает, в общем-то, очевидный ответ: «Конец». В самом деле, остался лишь один сезон. «Дом с прислугой» выходит на финишную прямую — не успеешь сказать «амброзия», и последние десять серий пролетят так же стремительно, как Шон вынимает пробку из «Романе-Конти» 1978 года. По крайней мере, с этими сезоном было именно так. Получим ли мы ответы на мучающие нас вопросы в этих последних десяти сериях или продолжим и дальше множить теории, как это было в случае с возвращением «Твин Пикса»? Осталось подождать еще один год.