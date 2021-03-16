Продолжаем разбирать 2-й сезон «Дома с прислугой». Жозефина — это смерть? Сотворит ли Лиэнн чудо снова? Действие сериала разворачивается в чистилище или в чьем-то подсознании? И самое главное — увидим ли мы полюбившуюся многим зрителям Кортни еще раз? Текст содержит спойлеры и предназначен для тех, кто уже посмотрел серию «Гусь» второго сезона.

Вот что о 9-й серии думает сам Шьямалан

М.Найт Шьямалан рассказывает о 9-м эпизоде 2-го сезона «Дома с прислугой»

Кортни — это мы, зрители?

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Зачем еще нужен был персонаж, постоянно задающий вопросы, на которые никто не хочет отвечать? «Так у них есть ребенок или нет?» — постоянно спрашивает молодая спутница Фрэнка Пирса, отца Дороти и Джулиана. Кажется, этот вопрос, а точнее, ответ на него и есть сама суть всего сериала. После краткого пересказа всего произошедшего в доме Тернеров Джулиан грубо спрашивает, все ли ей понятно. «Нет», — честно отвечает Кортни. И действительно, как тут вообще что‑то можно понять? Хочется надеяться, что это не последний раз, когда мы видим Кортни (актриса Кэти Ли Хилл). Ее демонстрация «Очень голодной гусеницы» на полу дома Тернеров — без сомнения, одна из самых запоминающихся сцен этого эпизода . А может, и всего сезона! Многие зрители теперь хотят поиграть с Кортни в «Американского студента». Лиэнн воскресила Джулиана?

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Похоже, что после девятого эпизода сомнений в наличии у Лиэнн сверхъестественных способностей почти не осталось. Девушка буквально оживила своим поцелуем Джулиана, который пережил клиническую смерть после овердоза кокаином. «Я видел его там, и, похоже, ему там хорошо», — заявил оживший волшебным образом Джулиан. Неужели этот махровый скептик и язвительный циник, побывав по ту сторону бытия, встретился с Джерико ? Что, если Лиэнн понимала, что Джулиан запросто может перестараться со своими вредными привычками, но не останавливала его, потому что хотела, чтобы Джулиан, встретившись с Джерико на небесах, перестал изводить себя чувством вины? Явление Жозефины

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«Я так понимаю, вы ищете Джерико?» — заявляет одетая во все черное зловещая женщина, объявившаяся на пороге дома Тернеров в последнюю минуту эпизода. Сомнений нет: перед нами та самая Жозефина, приход которой со страхом предвещал дядя Джордж. Это, пожалуй, один из самых жутких моментов за весь сезон «Дома с прислугой», и немалая заслуга в этом принадлежит композитору Тревору Гурекису, создавшему по-настоящему жуткую композицию для этой сцены. Другой вопрос — что нужно Жозефине? Зачем она пришла к Тернерам? И почему ее все так боятся? Жозефина — всего лишь лидер секты, лишившейся своей дойной коровы — Лиэнн? Или зверь покрупнее? Например, сама смерть, которая пришла за Тернерами , чтобы «воссоединить их в сочельник» с Джерико? Если она собирается вернуть Тернерам Джерико, то на каких условиях? На что или на кого она планирует обменять ребенка? Что находится в ее чемоданчике? Может быть, внутри всего лишь очередной набор ритуальных инструментов, как в коробочке дяди Джорджа, а может — наконец-то — видеомагнитофон «Бетамакс»?

Складывается впечатление, что финальная сцена эпизода — своеобразный трибьют «Изгоняющему дьявола» Уилльяма Фридкина, точнее, его знаменитой сцене прибытия священника, вынесенной на постер фильма. © Apple TV+ 1 из 2 © Warner Bros. 2 из 2

Эволюция персонажей За текущий сезон все основные персонажи «Дома с прислугой» весьма заметно изменились. Шон (Тоби Кеббелл) становится все более религиозным человеком и произносит внезапную даже для самого себя молитву за семейным рождественским ужином. Лиэнн (Нелл Тайгер Фри) превращается в настоящую нарушительницу устоев, переступая одно правило за другим, а Дороти (Лорен Амброуз) из излишне энергичной эгоистки преобразовалась в отчаявшуюся мать, находящуюся на грани самоубийства. Джулиан (Руперт Гринт) из последних сил сопротивляется происходящим внутри него изменениям, но опыт клинической смерти, по идее, должен подтолкнуть героя к определенным мыслям. Похоже, упоминание детской книжки о прожорливой гусенице, которая ценой невероятных усилий превратилась в бабочку, — это максимально прозрачная метафора для всех обитателей дома Тернеров. Натали — медиум?

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Сторонники теории о том, что герои «Дома с прислугой» находятся в чистилище, обратили внимание, что странные голосовые сообщения Натали на телефоне Джулиана похожи на фразы, которые используются во время спиритического сеанса. «Ты там? Позволь поговорить с тобой» — так говорят, когда пытаются общаться с мертвыми. Все происходит в подсознании Джулиана? Но также эти фразы могут быть использованы при гипнозе. Что, если все события в сериале происходят в подсознании человека (привет, Чарли Кауфман!), который находится под гипнозом? Осталось только понять, в чьем разуме мы находимся. Учитывая, что сообщения приходят на телефон Джулиана, то и подсознание, скорее всего, его. Таким образом, довольными останутся те зрители, которые считают, что «Дом с прислугой» — это сериал про Джулиана. «Семья устроила игру в шарады, чтобы поддержать Дороти, но, кажется, на самом деле всем стоило обратить внимание на состояние Джулиана», — пишут авторы официальной страницы сериала в инстаграме. Жили у бабуси два веселых гуся

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Эпизод открывается издевательской отсылкой к «Форресту Гампу»: перышко летит по дому Тернеров и в результате оказывается в пылесосе Дороти. Вскоре мы узнаем, откуда взялось перышко: на заднем дворе Шон усердно ощипывает белого гуся, чтобы приготовить традиционное рождественское блюдо. Кажется, в образе перышка легко можно разглядеть самого Шона, который не спеша и хаотично нащупывает свой путь в жизни, но его все больше затягивает в вихрь безумия Дороти. Когда выясняется, что гостей будет больше, чем изначально планировалось, Шон решает приготовить еще одного гуся — на этот раз черного. Белый и черный гуси в сериале с заметным религиозным подтекстом — без сомнения, должны символизировать двойственность и природы человека, и нашего мира. Добро и зло. Рай и ад. Лиэнн и Жозефина? А вдруг все наоборот? Будем надеться, что финальная серия сезона расставит точки хотя бы над несколькими «i». Дороти начинает вспоминать, что случилось на самом деле? В сцене, когда встревоженная Лиэнн выскакивает на улицу в надежде встретить людей из «Церкви малых святых», возвращающих ей Джерико 2.0, она видит соседскую пару, загружающую в автомобиль люльку с младенцем. Кажется, образ ребенка в машине напомнил героине о случившемся с ее сыном. Виселица, сделанная из вещей ребенка, в подвале явно намекает на перемену в настроении Дороти: похоже, она уже не ждет хороших новостей. Лиэнн вновь сочувствует Дороти? Отчаяние Дороти, кажется, вызвало искреннее сочувствие Лиэнн. Вероятно, девушка понимает, что ее выводы насчет Дороти могли быть поспешными: мир не делится четко на черное и белое, а кумир ее детства не так однозначна. Послужит ли это понимание толчком к сотворению нового чуда? Решится ли Лиэнн вновь нарушить правила? Или на ее пути встанет прибывшая так некстати Жозефина? А что, если воскрешать придется саму Дороти?

Дороти на самом деле все помнит?

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