Продолжаем разбираться со вторым сезоном сериала «Дом с прислугой», а также эксклюзивно публикуем видео с комментариями Шьямалана к 7-му эпизоду. Неужели Лиэнн переходит на темную сторону? Кто такая тетя Жозефина? Повествование в сериале нелинейно? Текст содержит спойлеры и предназначен для тех, кто уже посмотрел серию «Марино» нового сезона.

К нашим разборам присоединяется сам Шьямалан

Шьямалан рассказывает об эпизоде «Марино» 2-го сезона «Дома с прислугой»

Что случилось в доме Марино?

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Похоже, отец семейства Марино в некоем припадке отчаяния убил всю свою семью и застрелился сам. Создатели сериала в очередной раз подталкивают нас к мысли, что присутствие в доме Лиэнн каким‑то образом оберегало семью от трагедии. Похитив ее из дома Марино, Дороти обрекла всех его обитателей на гибель. При этом очевидно, что Лиэнн винит в произошедшем себя. Морально опустошенная девушка занимается самоистязанием, кажется, чтобы загладить свою вину. Но что если таким образом Лиэнн пыталась спасти юного Серджио Марино от наихудшей участи. Ведь во время ее обрядов на чердаке мальчик считался пропавшим. Проделывала же она что‑то подобное в предыдущем сезоне, чтобы оживить сверчка. Узнав, что Серджио нашли мертвым, Лиэнн крушит свою инсталляцию из плетеных крестиков на чердаке и ломает удочку, которой совсем недавно себя хлестала. Это ли не знак того, что Лиэнн собирается перейти на темную сторону , разгневавшись на бога, который допустил такое и не помог ей в этот раз? Кто такая, черт возьми, тетя Жозефина?

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Благодря трек-листу саундтрека ко второму сезону «Дома с прислугой» мы выяснили, что в сериале должен появится новый персонаж — некая тетя Жозефина. И вот в одной из сцен седьмого эпизода мы получаем подтверждение. Лиэнн, набросив на голову плед, в шутку бегает за маленьким Серджио, пугая его: «Ты знаешь, кто придет? Уже слишком поздно, она уже в пути. Ты себя плохо вел? Тогда жди визита от тети Жозефины. Тебе лучше бежать!» Кто такая тетя Жозефина? Ангел смерти или зловещий призрак, приход которого предотвращают служители «Церкви малых святых» с помощью Лиэнн? Ведь когда на голову накидывают плед, как правило, пытаются изобразить что‑то вроде Бугимена — кого‑то, кем пугают детей. В общем, образ тети Жозефины складывается весьма зловещий. Весьма возможно, тетя Мэй и тетя Жозефина — сестры, пути которых разошлись. Одна пошла дорогой добра, а вторая — зла. Кажется, это может быть еще один намек на «Волшебника из страны Оз»: там тоже были Злая и Добрая ведьмы. Что если появление на сцене Жозефины совпадет с переходом Лиэнн на сторону зла? «Я чувствую, что тьма внутри меня разрастается», — звучит голос Лиэнн за кадром в трейлере ко второму сезону. Напомним, финальный эпизод второго сезона называется «Жозефина», так что до разгадки очередной тайны «Дома с прислугой» осталось ждать совсем недолго. Что не так с дядей Джорджем?

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Большую часть эпизода дядя Джордж находится в своеобразном трансе. Очевидно, герой сам ввел себя в это состояние, чтобы его астральная проекция могла перенестись в нужное ему место. Здесь вполне уместно провести параллель с «Сиянием» Стивена Кинга: герои этого романа, «обладающие сиянием», как раз занимались чем‑то подобным. Служитель «Церкви малых святых», похоже, побывал там, где укрываются его друзья-сектанты, и передал им необходимую информацию. Именно благодаря этим его действиям на пороге дома Тернеров очутилась таинственная коробочка с двойным дном. Некоторые зрители, кстати, считают, что человек, который принес коробку к дому Тернеров, — это камео М.Найта Шьямалана . Не то десятилетие, чувак! Кассета «Бетамакс», которую герои нашли на верхнем уровне коробки, — это детище корпорации Sony, представившей формат аж в 1975 году. Кассета этого формата была примерно на 20% меньше, чем кассета формата VHS, но это не помогло Sony победить в войне видеоформатов. Уже к 1987 году кассеты VHS занимали 90% американского рынка видеокассет. Что находится на втором дне коробочки дяди Джорджа?

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Что за предметы лежат на втором дне коробочки дяди Джорджа? И что имели в виду люди, приславшие посылку, написав в сопровождающей записке «Воссоедини их в сочельник» («Reunite Them Christmas Eve»)? Кого дядя Джордж должен воссоединить? Лиэнн и некую тетю Жозефину? Тернеров и их погибшего сына? Если имеется в виду воссоединение Тернеров и Джерико, то где их встреча должна состояться? Что если план сектантов заключается в том, чтобы родители и их погибший сын воссоединились на небесах ? Тогда Джорджу предстоит убить обоих Тернеров. Учитывая, что в секретном отсеке коробки лежит некий древний кинжал, речь может идти о жертвоприношении. Пузырьки (вероятно, с ядом?) и камень тоже намекают на какой‑то кровавый обряд. Вдруг согласно некоему ритуалу кто‑то должен принести себя в жертву, чтобы вернуть к жизни Джерико? Что если Шон, недавно заявивший, что готов на все, чтобы вернуть Джерико, должен погибнуть, принести себя в жертву, чтобы Дороти и ее сын воссоединились в реальной жизни? В одном из эпизодов Джулиан в шутку заявил Шону: «Дороти тебя убьет». Вдруг его слова станут пророческими — и именно так и закончится второй сезон? В трейлере ко второму сезону «Дома с прислугой» есть момент, в котором Лиэнн спрашивает: «Ты бы умер, чтобы быть с ним?» — а также кадр, в котором Дороти развешивает рождественские украшения. Тетя Жозефина = девочка-призрак из «Звонка»? Вполне возможно, кассета «Бетамакс» была всего лишь отвлекающим маневром, чтобы Джордж мог спокойно получить настоящее послание «Церкви малых святых» — три смертельных орудия для убийства трех обитателей дома Тренеров. Но даже если это и так, все равно очень хочется увидеть, что же там записано на этой кассете. Может же «Дом с прислугой» забраться на территорию «Звонка», а тетя Жозефина выбраться в дом Тернеров прямо из телевизора. s3rg1o.gamez

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На клочке бумаги среди страниц своей Библии Лиэнн хранит пароль к ютьюб-странице маленького Серджио. Многих зрителей-геймеров смутили невероятные успехи Лиэнн в прохождении Call of Duty. Тринадцать убитых, по их мнению, — это несколько чересчур для человека, играющего впервые в жизни. Почему офицерке Рейес стало нехорошо на чердаке? Может быть, это дело рук Лиэнн, не желающей быть обнаруженной, а может, полицейская просто отвлекала внимание Шона, чтобы украсть улику — один из плетеных крестов Лиэнн. И, кстати, это вообще нормально для полиции — заявляться в квартиру без ордера посреди ночи? Обратите внимание, на часах в доме Тренеров почти два часа ночи. При этом полицейскую Рейес не удивляет, что хозяева не спят, а самих жильцов не удивляет столь поздний неофициальный визит служительницы закона. Джулиан — это повзрослевший Серджио?

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