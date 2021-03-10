Продолжаем разбираться с 2-м сезоном «Дома с прислугой». Лиэнн и Джулиан находятся в разных временных отрезках? Кто стоит во главе «Церкви малых святых»? Текст содержит спойлеры и предназначен для тех, кто уже посмотрел серию «Любовное гнездышко» второго сезона.

Наконец-то ключевая серия

© Apple TV+ 1 из 2 © Apple TV+ 2 из 2

В целом восьмая серия действительно кажется прорывной. Зрители получают ответы на некоторые давно мучившие их вопросы. Мы узнаем, что же гложет Джулиана, получаем подробности пожара в доме родителей Лиэнн и видим, как они выглядели, а также выясняем, что Джордж и Мэй — вовсе не ее родные дядя и тетя. Они «дали ей второй шанс», «достали ее из пепла». Значит ли это, что они ее спасли из пожара в родительском доме, или все-таки мы имеем дело с процессом воскрешения? Также мы понимаем, что задача Джорджа была убить Лиэнн, а записка «Воссоедини их в сочельник», возможно, означала, что следует отправить непокорную девушку на тот свет к ее родителям. Но в то время, пока некоторые моменты постепенно проясняются, появляется немало новых вопросов. Вот что о «Любовном гнездышке» думает сам Шьямалан

М.Найт Шьямалан рассказывает о 8-м эпизоде 2-го сезона «Дома с прислугой»

Слишком много местоимений

© Apple TV+

«ОН приказал мне задержать вас на улице до заката», — заявляет ошарашенным Тернерам как будто загипнотизированный детектив Роско. «Я изменился после встречи с НИМ», — добавляет сыщик, растерянно улыбаясь, когда Шон буквально выталкивает его на улицу. Кто этот ОН? Дядя Джордж или руководитель секты «Церкви малых святых», чей образ уже всплывал ранее во втором сезоне (тот самый человек, который, по словам Лиэнн, читает знаки и раздает членам секты приказания)? Если буквально воспринимать все, что говорят Лиэнн и Джордж, складывается следующая картина: вынесенный в название сериала слуга — это человек, которого воскресили и одарили определенными сверхъестественными способностями с определенной целью — выполнять поручения некого существа, природу которого нам еще предстоит выяснить.

А что, если ОН — это Джулиан, основной наниматель Роско?

«ОНА придет за тобой», — верещит испуганный Джордж в финале эпизода, увидев, насколько изменилась Лиэнн. «С тетушкой Мэй я справлюсь», — не моргнув глазом уверяет девушка. «Я имею в виду не Мэй…» — кричит в ответ сектант и выбегает на улицу навстречу своей незавидной судьбе. Кто эта ОНА? Скорее всего, имеется в виду загадочная и зловещая Жозефина , имя которой всплывало в предыдущей серии, когда Лиэнн пугала юного Серджо Марино. Лиэнн открывает мир, но делает ли это ее злодейкой?

© Apple TV+ 1 из 2 Кадр из фильма «Омен» (1976) © 20th Century Fox 2 из 2

С одной стороны, в зловещем финале эпизода создатели ввинчивают своеобразную отсылку к «Омену»: Лиэнн отстраненно смотрит в окно на то, как запаниковавшего Джорджа сбивает автомобиль. Черное платье Лиэнн, которая до этого всегда была одета во что‑то светлое, — тоже очевидный символ фундаментальной трансформации героини. С другой стороны, робкая и запуганная 18-летняя сектантка может попросту открывать для себя новый, неизведанный мир, что пока не делает ее служительницей темных сил. Девушка просто узнает, что помимо томатного супа и бесконечного самобичевания в этом мире есть еще много чего другого интересного. Встретились два одиночества

© Apple TV+

Короткая, но невероятно эмоциональная сцена секса между Лиэнн и Джулианом предсказуемо вызвала негодование многих зрителей. Создатели явно рассчитывали на такой эффект и постепенно подводили к этому. Странное притяжение между героями было заметно еще в самых первых сериях, так что для внимательных зрителей этот сюжетный поворот вовсе не был таким уж шокирующим и неожиданным. Сближение двух израненных душ, которые винят себя в трагических событиях, случившихся с их близкими — Джулиан винит себя в гибели ребенка сестры, а Лиэнн считает себя виноватой в смерти родителей, — было неизбежно. Другой вопрос — почему Лиэнн решилась на столь смелый шаг. Девушка просто могла хотеть разделаться со своей девственностью и воспользовалась удачно подвернувшимся ей Джулианом, который, как мы знаем, не привык сопротивляться любым соблазнам. Не для этой ли цели Лиэнн спрятала на чердаке скромнягу Тоби в одной из предыдущих серий? Также есть зрители, которые считают, что Лиэнн продолжает использовать свой дар исцеления . Есть подозрение, что Джулиан страдает импотенцией, и в этом эпизоде Лиэнн делает для него примерно то же самое, что сделала для Дороти, страдающей от мастита, в первом сезоне. Помните, как девушка Джулиана, кинезиолог Натали, говорила, что они «перепробовали все»? Не имела ли она в виду проблемы в их сексуальной жизни и не стали ли они причиной ее ухода от Джулиана? Песня, которая звучит во время интимной сцены между Джулианом и Лиэнн, записана дочкой М.Найта Шьямалана, R’n’B-певицей Салекой. Видео к синглу выйдет 19 марта на Apple TV+. «Love Shack»

© Apple TV+

А вот песня, под которую дядюшка Джордж методично разбивает себе лоб о стену дома Тернеров, — хит-сингл нью-вейв-группы The B-52’s «Love Shack» 1989 года. Название трека можно мягко перевести как «любовное гнездышко» — так же называется и восьмой эпизод. В разговорном английском языке такое словосочетание считается довольно грубым и означает место для занятий сексом . Именно таким местом стал на время чердак дома Тернеров для Джулиана и Лиэнн. В песне есть строчка «Tin roof rusted», что на сленге означает нежелательную беременность. Намек на то, что Лиэнн забеременела от Джулиана , вновь активизировал сторонников теории нелинейного повествования в «Доме с прислугой». Правда, теперь они считают, что юный Серджо Марино, погибший в предыдущей серии, — это сын Джулиана и Лиэнн. Согласно их предположению, события, разворачивающиеся в доме Тернеров, — это прошлое, а все, что мы видим снаружи, — настоящее . Не меньшей популярностью пользуется идея, что Джулиана с Лиэнн и Шон с Дороти находятся в этом эпизоде в разных временных отрезках. Обратите внимание, в начале эпизода Дороти говорит Шону, что Джулиан уехал домой. Порой даже кажется, что Джулиан и Лиэнн находятся в разных отрезках времени. Никого не удивило, что Джулиан почему‑то ищет Лиэнн в комнате, в которой она жила в первом эпизоде? Вдобавок довольно подозрительно, что Дороти и Шон никак не пересекаются с Джорджем, разгуливающим по их дому с ножом. Где супруги находятся все это время? Дом Тернеров, конечно, большой, но не до такой же степени! Дом Тернеров постоянно меняется?

© Apple TV+ 1 из 2 © Apple TV+ 2 из 2

Еще складывается впечатление, что количество дверей в доме Тернеров с каждым эпизодом увеличивается . И тут уже впору провести параллель с загадочной книгой Марка Z.Данилевского «Дом листьев», в которой жилище героев расширилось изнутри, не меняя при этом своих внешних размеров. В книге тоже фигурировал некий зловещий дом, и в нем постоянно обнаруживались новые двери, одна из которых вела в необъятную подземную пещеру. В отличие от этого причудливого мокьюментари-хоррора, в «Доме с прислугой» здание, в котором живут Тернеры, похоже, меняет и свои внешние размеры. Фанаты сериала обратили внимание, что в одном эпизоде на фасаде дома Тернеров два окна перед водосточной трубой, а в другом — три. А ведь Шьямалан и компания уверяют, что в сериале нет ни одной лишней детали, — все имеет значение. И повсюду тлеют пожары… Пожар в родительском доме Лиэнн начался из‑за того, что она бросила платье матери на плиту. Похожая ситуация сложилась в доме Тернеров, но только с кухонным полотенцем, в одном из флешбэков с беременной Дороти. С явно похожим злым умыслом дядя Джордж собирает деревянные вещи в доме Тернеров и заботливо складывает их в подвале. Но ритуального пожарища не случается: загорается только черное платье Лиэнн, когда сектант прокрадывается к ней на чердак с ножом. Ритуал дядюшки Джорджа

© Apple TV+