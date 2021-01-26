Продолжаем разбираться со вторым сезоном сериала «Дом с прислугой». Где прячутся последователи культа «Церкви малых святых»? Что происходит в голове Джулиана? Что случилось с детективом Роско? Этот текст содержит спойлеры и предназначен для тех, кто уже посмотрел серию «Космонавт» нового сезона.

Разбор первого эпизода 2-го сезона можно найти здесь.

Джулиан — центральный персонаж сериала?

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В центре внимания второго эпизода оказался балагур и весельчак Джулиан (Руперт Гринт). Для кого‑то из зрителей такая смена фокуса была внезапной, а для кого‑то весьма предсказуемой. Ведь некоторые особенно внимательные пользователи Reddit, любящие развивать свои фантазии немного дальше, чем остальные, еще во время показа первого сезона создали теорию о том, что центральным персонажем сериала может быть герой Руперта Гринта . «Возможно, это история Джулиана. Может быть, именно он — центральная фигура всей этой истории. В сериале много сцен, в которых Джулиан выходит из тени на свет. Может быть, „Дом с прислугой“ рассказывает о травме Джулиана, о том, как он с ней справляется, как восстанавливается, примиряется с ней», — писали мы в нашем разборе первого сезона. Оказалось, что никогда не теряющий бодрого настроя Джулиан, тот самый циник, который вечно разгуливает подшофе и пристально следит за цветом своего лица, находится в глубокой депрессии и переживает мощнейший внутренний кризис. «Мы перепробовали все, — говорит ему его девушка-кинезиолог Натали (Джеррика Хинтон). — Ничего тебе не помогает. Потому что ты не позволяешь. Тебе нужно хоть во что‑то верить. Как бы глупо это ни звучало…» Возможно, герой находится в таком состоянии после ужасающего случая с ребенком его сестры, а возможно, он пережил еще какой‑то травматический опыт, о котором мы пока ничего не знаем. Но и того, что мы знаем о Джулиане, вполне достаточно, чтобы впасть в глубочайшую депрессию: не стоит забывать, что именно он нашел тело Джерико .

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Кажется, отношение Джулиана к религии укладывается в одну саркастическую фразу про подходящие подарки на крещение. «Лучший подарок для такого рода мероприятий — это серебряная подвеска с умирающим человеком?» — спрашивает он у Дороти, накинувшейся на него из‑за костюмчика космонавта, который он заказал для крещения Джерико 2.0. «Ты ни во что не веришь. И никогда не верил, — говорит ему сестра. — Знаешь, кто ты? Ты — атеист». Но все не так просто. Если присмотреться, то многие классические фильмы Шьямалана — «Знаки», «Таинственный лес», «Девушка из воды» — так или иначе затрагивают тему веры. И вопрос выбора. «Ты должен сам решить, что ты за человек, — говорит бывший священник, герой Мела Гибсона, своему брату в исполнении Хоакина Феникса в „Знаках“. — Веришь ли ты, что чудеса случаются и случайностей не бывает, или считаешь, что людям просто иногда везет и вся наша жизнь — это всего лишь цепочка случайных событий посреди хаоса?» Мнение режиссера по этому поводу очевидно, но вот что же на самом деле происходит в голове Джулиана, нам еще предстоит выяснить. Космонавт

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Важным моментом второго эпизода, без сомнений, можно назвать короткий, но весьма проникновенный монолог Джулиана о космосе . Серия называется «Космонавт» и, очевидно, не только потому, что Джулиан купил на крестины Джерико 2.0 крошечный костюм космонавта. «Я всегда хотел полететь в космос, — говорит Джулиан сестре. — В глубокий, глубокий космос. Куда‑нибудь дальше ледяных планет. Дальше Млечного Пути. Мечтал добраться до края и постучаться в стену. Но оказалось, что никакой стены может и не быть. И поэтому я решил не лететь…» Джулиана как завзятого скептика, который отказывается верить во что‑то сверхестественное и всегда находит всему то или иное рациональное объяснение, похоже, пугает невозможность понять то, что невозможно постичь человеческим мозгом. Бесконечность космоса, мертвый ребенок сестры, которого он так любил. «Разум — мощная штука. Он очень хорошо защищает нас», — объясняет Натали в одной из сцен эпизода. Разум Джулиана, вечно заправленный алкоголем, похоже, работает вовсю, чтобы защитить своего хозяина от невероятной боли, и замещает ее всем, что подворачивается под руку: цинизмом, шутками, очередным бокалом вина. Роско и гипноз

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Во втором эпизоде мы наконец-то узнали, что же случилось с детективом Роско (Филлип Джеймс Браннон). Понятно, что он жив и все четыре дня своего отсутствия он не веселился. Оказавшись с помощью Натали под гипнозом, сыщик начинает вспоминать какие‑то жуткие вещи, которые происходили в тайном убежище последователей «Церкви малых святых». Из его отрывистых фраз складывается довольно жуткая картина, творящегося в секте. «Они не включали свет. Связали мои руки… соломой. Запах… Что‑то испортилось… Сгнило… Он за дверью… Они перед ним на коленях… Колени кровоточат… У него крюк вместо руки… Ребенок плачет… Они передают ребенка вперед… Он держит его… Глаза… Он вырывает глаза и выбрасывает их…» И опять в финале этой сцены мы видим истинное лицо Джулиана. Он больше всех впечатлен услышанным. На его глазах слезы. Он не выдерживает и выходит. Но, оперативно придя в себя, вновь возвращается к своему излюбленному образу циника и шутника. Чья еще память могла быть стерта? Тот факт, что можно стереть из памяти человека целые дни, наводит на мысль, что умельцы из «Церкви малых святых» могли проделать это в прошлом еще с кем‑то. Например, с Дороти. Многие зрители обратили внимание, что в повествовании «Дома с прислугой» случались пробелы, и, вероятно, картина не складывается целиком, потому что часть воспоминаний у героев была изъята . Это бы объяснило, например, почему Дороти внезапно разлюбила все свои любимые блюда, которые ей готовит Шон. Или шестилетний перерыв с 2011 по 2017 год в стоящих на полке записях новостных выпусков с Дороти. Что если Дороти была похищена последователями «Церкви малых святых» и провела среди них все это время? И если Дороти загипнотизировали, то кто это сделал — сектанты или Натали? А Натали точно не имеет отношения к сектантам? Роско — подсадная утка? Есть ощущение, что сектанты позволили Роско уйти, чтобы он передал нужную им информацию семье Тернеров. Вполне возможно, что он выступил в качестве приманки, чтобы пустить Шона и Джулиана по ложному пути или даже завести их в ловушку. Сектанты живут под землей? Тайное прибежище сектантов, похоже, находится где‑то рядом, в Филадельфии, потому что Роско подтвердил, что они никуда не уезжали. Что если последователи «Церкви малых святых» живут под землей, в канализации? Это бы объяснило их быстрое исчезновение с улицы в финале первого сезона, умение таинственным образом проникать в дом, а также запах, о котором говорит Роско. Трещина в подвале дома Тренеров не первый раз намекает нам на то, что штаб-квартира сектантов находится прямо под домом Шона и Дороти. Перепачканный грязью дядюшка Джордж в первом сезоне и неизвестно кем включенная вода в ванной в начале этого эпизода — еще пара копеек в копилку этой теории. Что если фраза Роско «мы никуда не уезжали» означает, что они даже дома Тернеров не покидали? Сама структура сериала, в котором герои редко выходят из дома и почти все действие разворачивается внутри, указывает на это. Репортажи и новости Дороти Намеком на то, что сектанты живут в канализации, может служить один из репортажей Дороти об огромных крысах, обитающих в канализации города. Зрители с хорошей памятью наверняка его помнят. Можно вполне допустить, что все репортажи Дороти что‑то значат. И тогда новость о неопознанном трупе женщины, который был обнаружен на обочине в среду утром, прозвучала в этом эпизоде тоже не просто так. Тело пролежало незамеченным по меньшей мере две недели. Кто же это может быть? Конкурентка Лиэнн на должность няни в семье Тернеров? Настоящая Лиэнн Грейсон, личность которой была украдена? Видео с самобичеванием

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Некоторые зрители решили, что человек, избивающий себя на видео «Церкви малых святых», которое смотрит Дороти, — это Тимоти Йорк. Эпизодический персонаж из четвертой серии первого сезона, которого обвинили в убийстве, но в результате оправдали. Дороти как раз вела репортаж от стен суда, и довольный Тимоти сказал ей, что надеется, что настоящего убийцу найдут. Лиэнн возвращается (пока что только по телефону)

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