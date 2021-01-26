Продолжаем разбираться со вторым сезоном сериала «Дом с прислугой». Где прячутся последователи культа «Церкви малых святых»? Что происходит в голове Джулиана? Что случилось с детективом Роско? Этот текст содержит спойлеры и предназначен для тех, кто уже посмотрел серию «Космонавт» нового сезона.
Джулиан — центральный персонаж сериала?
В центре внимания второго эпизода оказался балагур и весельчак Джулиан (Руперт Гринт). Для кого‑то из зрителей такая смена фокуса была внезапной, а для кого‑то весьма предсказуемой. Ведь некоторые особенно внимательные пользователи Reddit, любящие развивать свои фантазии немного дальше, чем остальные, еще во время показа первого сезона создали теорию о том, что центральным персонажем сериала может быть герой Руперта Гринта.
«Возможно, это история Джулиана. Может быть, именно он — центральная фигура всей этой истории. В сериале много сцен, в которых Джулиан выходит из тени на свет. Может быть, „Дом с прислугой“ рассказывает о травме Джулиана, о том, как он с ней справляется, как восстанавливается, примиряется с ней», — писали мы в нашем разборе первого сезона.
Оказалось, что никогда не теряющий бодрого настроя Джулиан, тот самый циник, который вечно разгуливает подшофе и пристально следит за цветом своего лица, находится в глубокой депрессии и переживает мощнейший внутренний кризис. «Мы перепробовали все, — говорит ему его девушка-кинезиолог Натали (Джеррика Хинтон). — Ничего тебе не помогает. Потому что ты не позволяешь. Тебе нужно хоть во что‑то верить. Как бы глупо это ни звучало…»
Возможно, герой находится в таком состоянии после ужасающего случая с ребенком его сестры, а возможно, он пережил еще какой‑то травматический опыт, о котором мы пока ничего не знаем. Но и того, что мы знаем о Джулиане, вполне достаточно, чтобы впасть в глубочайшую депрессию: не стоит забывать, что именно он нашел тело Джерико.
Кажется, отношение Джулиана к религии укладывается в одну саркастическую фразу про подходящие подарки на крещение. «Лучший подарок для такого рода мероприятий — это серебряная подвеска с умирающим человеком?» — спрашивает он у Дороти, накинувшейся на него из‑за костюмчика космонавта, который он заказал для крещения Джерико 2.0. «Ты ни во что не веришь. И никогда не верил, — говорит ему сестра. — Знаешь, кто ты? Ты — атеист». Но все не так просто.
Если присмотреться, то многие классические фильмы Шьямалана — «Знаки», «Таинственный лес», «Девушка из воды» — так или иначе затрагивают тему веры. И вопрос выбора. «Ты должен сам решить, что ты за человек, — говорит бывший священник, герой Мела Гибсона, своему брату в исполнении Хоакина Феникса в „Знаках“. — Веришь ли ты, что чудеса случаются и случайностей не бывает, или считаешь, что людям просто иногда везет и вся наша жизнь — это всего лишь цепочка случайных событий посреди хаоса?» Мнение режиссера по этому поводу очевидно, но вот что же на самом деле происходит в голове Джулиана, нам еще предстоит выяснить.
Космонавт
Важным моментом второго эпизода, без сомнений, можно назвать короткий, но весьма проникновенный монолог Джулиана о космосе. Серия называется «Космонавт» и, очевидно, не только потому, что Джулиан купил на крестины Джерико 2.0 крошечный костюм космонавта. «Я всегда хотел полететь в космос, — говорит Джулиан сестре. — В глубокий, глубокий космос. Куда‑нибудь дальше ледяных планет. Дальше Млечного Пути. Мечтал добраться до края и постучаться в стену. Но оказалось, что никакой стены может и не быть. И поэтому я решил не лететь…» Джулиана как завзятого скептика, который отказывается верить во что‑то сверхестественное и всегда находит всему то или иное рациональное объяснение, похоже, пугает невозможность понять то, что невозможно постичь человеческим мозгом. Бесконечность космоса, мертвый ребенок сестры, которого он так любил.
«Разум — мощная штука. Он очень хорошо защищает нас», — объясняет Натали в одной из сцен эпизода. Разум Джулиана, вечно заправленный алкоголем, похоже, работает вовсю, чтобы защитить своего хозяина от невероятной боли, и замещает ее всем, что подворачивается под руку: цинизмом, шутками, очередным бокалом вина.
Роско и гипноз
Во втором эпизоде мы наконец-то узнали, что же случилось с детективом Роско (Филлип Джеймс Браннон). Понятно, что он жив и все четыре дня своего отсутствия он не веселился. Оказавшись с помощью Натали под гипнозом, сыщик начинает вспоминать какие‑то жуткие вещи, которые происходили в тайном убежище последователей «Церкви малых святых». Из его отрывистых фраз складывается довольно жуткая картина, творящегося в секте.
«Они не включали свет. Связали мои руки… соломой. Запах… Что‑то испортилось… Сгнило… Он за дверью… Они перед ним на коленях… Колени кровоточат… У него крюк вместо руки… Ребенок плачет… Они передают ребенка вперед… Он держит его… Глаза… Он вырывает глаза и выбрасывает их…»
И опять в финале этой сцены мы видим истинное лицо Джулиана. Он больше всех впечатлен услышанным. На его глазах слезы. Он не выдерживает и выходит. Но, оперативно придя в себя, вновь возвращается к своему излюбленному образу циника и шутника.
Чья еще память могла быть стерта?
Тот факт, что можно стереть из памяти человека целые дни, наводит на мысль, что умельцы из «Церкви малых святых» могли проделать это в прошлом еще с кем‑то. Например, с Дороти. Многие зрители обратили внимание, что в повествовании «Дома с прислугой» случались пробелы, и, вероятно, картина не складывается целиком, потому что часть воспоминаний у героев была изъята. Это бы объяснило, например, почему Дороти внезапно разлюбила все свои любимые блюда, которые ей готовит Шон. Или шестилетний перерыв с 2011 по 2017 год в стоящих на полке записях новостных выпусков с Дороти.
Что если Дороти была похищена последователями «Церкви малых святых» и провела среди них все это время? И если Дороти загипнотизировали, то кто это сделал — сектанты или Натали? А Натали точно не имеет отношения к сектантам?
Роско — подсадная утка?
Есть ощущение, что сектанты позволили Роско уйти, чтобы он передал нужную им информацию семье Тернеров. Вполне возможно, что он выступил в качестве приманки, чтобы пустить Шона и Джулиана по ложному пути или даже завести их в ловушку.
Сектанты живут под землей?
Тайное прибежище сектантов, похоже, находится где‑то рядом, в Филадельфии, потому что Роско подтвердил, что они никуда не уезжали. Что если последователи «Церкви малых святых» живут под землей, в канализации? Это бы объяснило их быстрое исчезновение с улицы в финале первого сезона, умение таинственным образом проникать в дом, а также запах, о котором говорит Роско.
Трещина в подвале дома Тренеров не первый раз намекает нам на то, что штаб-квартира сектантов находится прямо под домом Шона и Дороти. Перепачканный грязью дядюшка Джордж в первом сезоне и неизвестно кем включенная вода в ванной в начале этого эпизода — еще пара копеек в копилку этой теории. Что если фраза Роско «мы никуда не уезжали» означает, что они даже дома Тернеров не покидали? Сама структура сериала, в котором герои редко выходят из дома и почти все действие разворачивается внутри, указывает на это.
Репортажи и новости Дороти
Намеком на то, что сектанты живут в канализации, может служить один из репортажей Дороти об огромных крысах, обитающих в канализации города. Зрители с хорошей памятью наверняка его помнят. Можно вполне допустить, что все репортажи Дороти что‑то значат. И тогда новость о неопознанном трупе женщины, который был обнаружен на обочине в среду утром, прозвучала в этом эпизоде тоже не просто так. Тело пролежало незамеченным по меньшей мере две недели. Кто же это может быть? Конкурентка Лиэнн на должность няни в семье Тернеров? Настоящая Лиэнн Грейсон, личность которой была украдена?
Видео с самобичеванием
Некоторые зрители решили, что человек, избивающий себя на видео «Церкви малых святых», которое смотрит Дороти, — это Тимоти Йорк. Эпизодический персонаж из четвертой серии первого сезона, которого обвинили в убийстве, но в результате оправдали. Дороти как раз вела репортаж от стен суда, и довольный Тимоти сказал ей, что надеется, что настоящего убийцу найдут.
Лиэнн возвращается (пока что только по телефону)
Финальный звонок Лиэнн (Нелл Тайгер Фри) еще раз доказывает, что девушка явно не робкого десятка. Подтверждение этому мы получали еще в первом сезоне, когда она подсунула девочке-аллергику мороженое с лобстером, чтобы вывести на чистую воду обманом проникшую в дом Ванду. «Зачем она меня ищет? — задает она в лоб вопрос Шону. — И почему ты ей не сказал, что она сделала?» Этими двумя короткими вопросами, сказанными жестким ледяным тоном, девушка, обладающая сверхъестественными способностями, как бы намекает, что в ее поисках нет никакой нужды, что решение проблемы надо искать не снаружи дома Тернеров, а внутри.
В финале камера летит сквозь дом Тернеров на улицу, и снаружи мы слышим звуки сверчков. В первом сезоне Лиэнн среди прочего активно занималась спасением и разведением сверчков. Может ли это означать, что Шон в конце эпизода смотрит сквозь стекло в двери дома на Лиэнн, стоящую на улице? Зловещая Мэри Поппинс возвращается?