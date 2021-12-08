Дженнифер Лоуренс сыграет основательницу Theranos Элизабет Холмс в фильме «Плохая кровь»

Американская актриса Дженнифер Лоуренс сыграет в байопике предпринимательницы Элизабет Холмс, известной как основательница компании Theranos. Об этом сообщило издание Variety.

Фильм будет выпущен кинокомпанией Apple Original Films. Сценаристом и режиссером проекта выступит Адам МакКей — он получил премию «Оскар» как автор «Игры на понижение» и недавно выпустил комедию «Не смотрите наверх» (в ней также снялась Лоуренс).

В новой картине он расскажет историю Холмс — химика и предпринимательницы, чья инновационная методика исследования крови должна была стать прорывом в области медицинских технологий, но оказалась недейственной.

Компания Theranos, успех которой сделал Холмс одной из самых богатых женщин США, была разоблачена как мошенническая и закрыта спустя 15 лет после создания.

Историю взлета и падения Theranos рассказал в книге «Дурная кровь: секреты и ложь в Силиконовой долине» лауреат Пулитцеровской премии Джон Каррейроу — его сочинение и ляжет в основу фильма. Роль Холмс в ленте исполнит Лоуренс.

Продюсированием киноадаптации займутся МакКей, Лоуренс, а также Кевин Мессик, Жюстин Польски и Уилл Феррелл. Разрабатывать проект будут Hyberobject Industries, Excellent Cadaver и Gary Sanchez Productions.