«Откуда ты родом?» («Mogul Mowgli»)

Пакистанский рэпер Зед (Риз Ахмед) читает осознанный и политически заряженный хип-хоп на перегруженный бас: в основном про себя, свое место в этом мире, корни и улицы и иногда, не без этого, про чувства и любовь. Стрекочущий бит он подпирает едким и техничным флоу, почти как у Эминема, тройные рифмы кроет четвертными с экспрессией и напором Скепты, строит схемы и империи как Оксимирон, а в метафоры оборачивает все что видит. Тестовику-лирику не хватает разве что достойной славы — это он собирается исправить в ближайшем туре.

Зед часто исполняет логоцентричный рэп про семью и религию, но как только стал собирать залы, забыл и про визиты к родне, и про молитвы. Оказавшись один на один перед хронической аутоиммунной болезнью, помощь музыкант получает в первую очередь от родных. Пока под предлогом народного единства агент старается пристроить вместо Зеда его пакистанского байтера, рифмующего глаголы про шмотки и цацки, мать проверяет сына на порчу перцем, а отец уговаривает на целебные банки в области позвоночника.

Ключевой панчлайн этой картины довольно прост: живешь «харамно» — вот и все не в лад. Street credibility против традиций. Старо против младо. Миграция — источник для поиска себя, своей идентичности, сути. Религия — бойкая строчка в припеве. Болезнь — это баттл-рэп. Житейские испытания — материал для хитов.

«Откуда ты родом?» — глубоко интимная исповедь Риза Ахмеда (еще сценариста и продюсера ленты). Рэпер в свободное от кинокарьеры время, читающий как сольно, так и в составе неплохой формации Swet Shop Boys, многое, очевидно, списывал с себя. И автобиографические пересечения — самые удачные минуты фильма: будь то архивные записи с маленьким Ахмедом или сцены трансцендентных трипов в ресторане отца. Есть какие‑то смешные вещи: например, встреча с фанатом в переулке, когда Зеда упрекнули насчет харама и макруха, а он превратил это во фристайл, который тут же протараторил себе под нос. Или как в забойной перепалке с концерт-менеджером Зед вспомнит про диализный аппарат Джея Диллы, но его попросят не упоминать имя легенды всуе.

Несмотря на то, что недуг Зеда неизлечим, а экспериментальная программа профилактики ничего не гарантирует, в фильме остается много борьбы и нет никакой обреченности. Сражаться за здоровье можно и нужно, сублимировав попытки в творчество. И обязательно представится мгновение для примирения с семьей: даже если это случится в туалете, а вместо слов подвернется строчка собственного бэнгера, сыгранного по радио. «Toba Tek Singh»!