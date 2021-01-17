«Дюна» Дени Вильнева, продолжение «Сувенира» и «Матрицы», исландская сказка от режиссера «Маяка» и другие новые фильмы любимых авторов, которые мы ждем в этом году.

«Шулер» («The Card Counter»), реж. Пол Шрейдер

© Focus Features

В возрасте 74 лет живой классик Пол Шрейдер (сценарист «Таксиста», режиссер «Мисимы») остается одним из самых бесстрашных голливудских кинематографистов на пике формы. Его последняя работа, экзистенциальная драма о пастыре-экотеррористе «Первая реформатская церковь», принесла первую в карьере номинацию на «Оскар» (сценарный); за пару лет до этого Шрейдер вырвал из лап продюсеров свой триллер «Умирающий свет» с Николасом Кейджем, радикально перемонтировал и лично выложил на торренты под новым названием «Тьма». Новое кино о мести и азарте «Шулер» с Оскаром Айзеком и Уиллемом Дефо, надо думать, продолжит этот ряд рискованных, современных произведений художника, пребывающего в вечном поиске. В интервью Шрейдер признается, что из‑за паузы в съемках, вызванной пандемией, уже успел переосмыслить монтаж нового фильма и перепридумать концовку — в этот раз для этого даже не понадобились продюсеры-саботажники.

«Сувенир: Часть 2» («The Souvenir: Part II»), реж. Джоанна Хогг

© BBC

Автобиографический «Сувенир» Джоанны Хогг был самым безжалостным фильмом о становлении молодой девушки и токсичных отношениях 2019 года. В высокоожидаемом сиквеле Хогг, по всей видимости, продолжит писать историю собственной молодости с не меньшей остротой взгляда и эмоциональной ясностью. В главных ролях — все еще дуэт матери и дочери Тильды Суинтон и Онор Суинтон Бирн; в продюсерах — все еще Мартин Скорсезе . Между тем во второй части к актерскому составу присоединились Чарли Хитон из «Очень странных дел» и Джо Элвин из «Долгой прогулки Билли Линна».

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«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет

Джоэл Эджертон © Sundholm Magnus/Shutterstock/Rex Features

Предыдущая картина, «Вокс люкс», молодого и уже культового режиссера Брейди Корбета рассказывала о судьбе одной американской певицы в стиле поп. Новая, с говорящим названием «Бруталист», расскажет о венгерском архитекторе, работающем со стилем брутализм. Архитектор (Джоэл Эджертон) вместе с женой (Марион Котийяр) эмигрирует в поствоенную Америку, где богатый бизнесмен (Марк Райленс) заказывает у него шедевр архитектуры, на который главный герой тратит следующие тридцать лет своей жизни. Здесь не стоит ждать сухомятную историческую драму, ведь в предыдущем фильме Корбет проводил параллели между поп-музыкой и терроризмом, между даром голоса и оккультом. Так и от грядущей картины вполне можно ждать самых ошеломительных художественных рисков и философских откровений.

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«Электрическая жизнь Луиса Уэйна» («The Electrical Life of Louis Wain»), реж. Уилл Шарп

© Amazon Studios

Бенедикт Камбербатч играет Луиса Уэйна — эксцентричного английского художника XIX века, знаменитого своими странными изображениями антропоморфных кошек. Фильм «Электрическая жизнь Луиса Уэйна» может показаться вторичным по сравнению с другим недавним байопиком мастерицы китча — «Большими глазами» Тима Бертона. Однако следует понимать, что в арсенале у новой картины имеется не только Камбербатч и Клэр Фой, играющая роль верной жены; главная звезда здесь — это постановщик Уилл Шарп. Шарп, возможно, не слишком известен широкой публике, но уже успел снять авторский сериал «Флаэурсы» и пару полных метров, повествующих о трагических эксцентриках с уникальной горько-нежной интонацией. Именно из‑за этой интонации байопик Луиса Уэйна и не будет преувеличением считать одним из самых многообещающих релизов года. «Аннетт» («Annette»), реж. Леос Каракс

Марион Котийяр © Serge Arnal/Zuma/TASS

Мюзикл «Аннетт» обладает поистине звездными вводными данными, которых требуют традиции этого самого голливудского из жанров. Поющие «95% диалогов» актеры — Адам Драйвер (в роли стендап-комика) и Марион Котийяр (в роли оперной певицы). Постановщик — самый магический из французских режиссеров Леос Каракс. Каракс когда‑то придумал свой псевдоним, составив анаграмму из своего настоящего имени Алекс и слова «Оскар». Кажется, именно с этим фильмом его заветная мечта юности может наконец-то исполниться: американские киноакадемики обожают мюзиклы, а «Аннетт» сразу выглядит как потенциальная классика жанра. «Чудаки-4» («Jackass 4»), реж. Джефф Тремейн

© Dickhouse Productions

Чудаки снова в сборе. Вопреки всем скептиками и, пожалуй, здравому смыслу перевалившие за сорок мужчины вернутся на экраны, чтобы совершать травмоопасные глупости . Среди них не только главная звезда франшизы Джонни Ноксвилл, но и завязавший с наркотиками Стив-О, и все еще страдающий от разных зависимостей Бэм Марджера. За камерой снова находятся режиссер Джефф Тремейн и продюсер/сценарист Спайк Джонз. Единственное исключение — погибший в автокатастрофе в 2011 году Райан Данн. Это обстоятельство само по себе привносит в воссоединение горьковатый привкус, однако нужно понимать, что «Чудаки» никогда не были просто бессмысленным пранк-шоу или легкомысленным каскадерским выступлением. «Чудаки» — это еще и романтическая ода мужской дружбе, великий экранный броманс, а потому смерть одного из героев способна лишь укрепить эти узы. «Мужские слезы» («Cry Macho»), реж. Клинт Иствуд

Клинт Иствуд © Magnus Sundholm/Shutterstock/Rex Features

Экранизация одноименного романа «Мужские слезы» — очередная потенциальная лебединая песня (после «Гран Торино» и «Наркокурьера») 90-летнего Клинта Иствуда. Иствуд играет стареющего ковбоя, скачущего верхом через Мексику в компании одиннадцатилетнего мальчика, которого он доставляет от матери-алкоголички к отцу. Разумеется, путешествие непохожей парочки сопровождается уроками о жизни и мужестве, которыми богат старик с трудной судьбой. Иствуд — не просто живой классик, а режиссер, который даже в зрелом возрасте с каждым новым фильмом доводит свой авторский стиль до новой степени драматического лаконизма и сдержанной поэтичности. За его новыми работами интересно следить, как никогда, и хочется лишь пожелать, чтобы он продолжал снимать лебединую песню за лебединой песней без оглядки на вежливость прощания.

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«Джонти» («Jonty»), реж. Эрик Уэрхейм

Майкл Сера © Erik Pendzich/Shutterstock/Rex Features

«Джонти» Эрика Уэрхейма — это фактически дебют, но дебют не простой, а особенный, долгожданный. Уэрхейм на пару с Тимом Хайдекером еще в нулевые создал культовое в кругах альтернативного юмора «Клевое шоу Тима и Эрика» на канале Adult Swim (позже они сняли полнометражный «Фильм на миллиард долларов Тима и Эрика», похожий скорее на очередной спешел); а в последние годы снимал поп-клипы из числа самых странных и отвратительных в мире. Задрать до предела ожидания от его сольного кинодебюта, рассказывающего о двух оболтусах, производящих на свет ужасную бродвейскую постановку, заставляют еще и выбранные творческие партнеры. Главную роль исполнит Майкл Сера, в последние годы переквалифицировавшийся из звезды подростковых комедий в завсегдатая эксцентричного инди-кинематографа (среди прочих он снялся в фильмах Себастьяна Сильвы, Рика Алверсона и Яницы Браво). А сценарий написали англичане Джесси Армстронг и Сэм Бейн, когда‑то создавшие легендарный ситком «Пип шоу», а по отдельности приложившие руку к сериалу «Наследники» и комедии «Дублерша».

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«Memoria», реж. Апичатпонг Вирасетакун

© Anna Sanders Films

Шотландская женщина (Тильда Суинтон) путешествует по Колумбии, много ходит пешком, согласно синопсису, как призрак. В какой‑то момент она начинает слышать странные звуки, которые заставляют ее задуматься о собственном месте в мире. «Memoria» — англоязычный дебют лауреата «Золотой пальмовой ветви» Апичатпонга Вирасетакуна. Кино этого тайского гения неподвластно интерпретациям и еще хуже поддается пересказу. Даже несмотря на английский язык сценария, «Memoria», как и предыдущие его фильмы, почти наверняка будет подчиняться не голливудской драматургии, а волшебной логике сна, а тайны абстрактно-поэтического повествования никогда не будут раскрыты. За это Вирасетакуна и любят. «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» («The French Dispatch»), реж. Уэс Андерсон

Может показаться, что отечественные прокатчики слегка переборщили с адаптацией названия нового фильма Уэса Андерсона. Однако проницательный читатель заметит, что они сумели придумать наиболее подходящий андерсоновский заголовок для самого андерсоновского фильма из всех . Во-первых, «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» — это альманах из сразу нескольких журналистских сюжетов, то есть автоматически самый затейливый из игрушечных шедевров Уэса Андерсона. Во-вторых, по части наполненности экрана красивостями Андерсон, кажется, переплюнул самого себя, и одного только перечисления мировых звезд, задействованных в картине, хватит на целый абзац. Во «Французском вестнике» снимались: Тимоте Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Бенисио Дель Торо, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Элизабет Мосс, Сирша Ронан, Джейсон Шварцман, Кристоф Вальц, Уиллем Дефо, Анджелика Хьюстон, Кейт Уинслет, Лив Шрайбер и другие. «Путь ветра» («The Way of the Wind»), реж. Терренс Малик

В новом фильме самый духовный из американских киномастеров Терренс Малик снова обращается к вечности. «Путь ветра» — поэтическая драма о сорокадневном посте Иисуса в пустыне. В роли Сына Божьего — Геза Рериг из «Сына Саула», в роли апостола Петра — Маттиас Схунартс, а Марк Райлэнс сыграет сразу четыре версии Сатаны-соблазнителя . В нескольких последних работах Малик пытался наложить библейских масштабов духовные поиски на современность и автобиографические сюжеты, и потому особенно интересно, как он впервые расскажет философскую притчу, уже в самом буквальном смысле позаимствованную из Библии.

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«Сырая низина» («Soggy Bottom»), реж. Пол Томас Андерсон

Брэдли Купер © Ian West/PA Images/TASS

Про новый фильм Пола Томаса Андерсона известно немногое, но те детали, которые просочились в публичное пространство, звучат крайне любопытно. Кино «Soggy Bottom» (вежливый перевод — «Сырая низина») расскажет историю школьника, делающего актерскую карьеру в Голливуде. Школьника сыграет дебютант, но не какой‑то там, а сын покойного Филипа Сеймура Хоффмана, Купер Хоффман . Это не единственный Купер в актерском составе: Брэдли Купер, по слухам, сыграет знаменитого кинопродюсера Джона Питерса — по крайней мере, к такому выводу пришли таблоиды, сопоставившие фото в костюме со съемочной площадки и архивные фотографии Питерса из 1970-х; одна из сестер-музыканток Алана Хайм может сыграть Барбру Стрейзанд. Сообщается, что ближе к концу производственного периода съемочную площадку зачем‑то посетил Шон Пенн, но, честно говоря, даже без этого обстоятельства интерес к новой картине Андерсона (выпустившего великолепную «Призрачную нить» три года назад) уже был на пике. «Не смотри вверх» («Don't Look Up»), реж. Адам МакКей

© Netflix

Адам МакКей достиг большого мастерства сначала в жанре абсурдистской комедии («Сводные братья», «Копы в глубоком запасе»), а затем в жанре сатиры по мотивам американских последних известий («Игра на понижение», «Власть»). Его новая картина для «Нетфликса» под названием «Не смотри вверх» — что‑то среднее: политическая сатира на основе вымышленного абсурдного сюжета. Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс сыграют двух рядовых астрономов, которые отправляются в пресс-тур с целью распространения информации о грядущем столкновении Земли с астероидом. Также в ролях задействованы Джона Хилл, Тимоте Шаламе, Кейт Бланшетт, Крис Эванс, Ариана Гранде и Мерил Стрип в роли президента США . Так вышло, что в наше время из всех голливудских студий ресурсов на состав такого масштаба хватило только у «Нетфликса», это заставляет задуматься. «Пес» («Dog»), реж. Ченнинг Татум и Рид Каролин

Ченнинг Татум пропал с радаров три года назад: последние две кинопремьеры с его экранным участием — «Удача Логана» и «Kingsman: Золотое кольцо» — состоялись еще в 2017 году. Теперь же он возвращается не просто с главной ролью, а с целым режиссерским дебютом. В роуд-муви «Пес» Татум выступит постановщиком и сыграет главную роль — ветерана, путешествующего на похороны друга в компании бельгийской овчарки Лулу. Сорежиссером и автором сценария здесь выступает Рид Кэролайн, ранее написавший дилогию «Супер Майк!» с Татумом в главной роли. Именно неповторимая нежная интонация, с которой Кэролайн в прошлый раз рассказывал о мужественности в современной Америке (в тот раз это были стриптизеры, в этот — ветераны), и есть основная причина ждать выхода «Пса» в широкий прокат. «Северянин» («The Northman»), реж. Роберт Эггерс

© Focus Features

Всего лишь после двух арт-хорроров («Ведьма» и «Маяк») Роберт Эггерс зарекомендовал себя в качестве одного из самых многообещающих режиссеров современности. Как это часто бывает с авторами прославленных ужасов, в следующем своем кино Эггерс намеревается выйти за пределы жанрового гетто. «Северянин» — это сага о викингах, снятая с голливудским размахом и с голливудскими звездами во всех ролях. Александер Скарсгорд сыграет исландского принца Амлета (прототипа Гамлета), планирующего отомстить за смерть отца; в ролях второго плана заняты Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Итан Хоук, Уиллем Дефо и певица Бьорк, которая вернется в кино впервые после «Танцующей в темноте» . С таким вторым планом остается только надеяться, что и основной сюжет не будет уступать как минимум Шекспиру.

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«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), реж. Мартин Скорсезе

Роберт Де Ниро © Armando Gallo/Zuma/TASS

4-часовой, 150-миллионный «Ирландец» был самой амбициозной картиной живого классика Мартина Скорсезе, и тем удивительнее, что его следующее кино, «Убийцы цветочной луны», легко оставляет «Ирландца» позади с точки зрения размаха замысла. 200 миллионов долларов бюджета на этот раз предоставит не «Нетфликс», а его конкурент Apple, а к Роберту Де Ниро в главной роли присоединится Леонардо Ди Каприо — две главные музы Скорсезе впервые снимутся в одном фильме режиссера . Кино расскажет о расследовании убийств индейцев осейджи в Оклахоме 1920-х, которое в итоге вышло на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением. Единственная загвоздка — старт съемок уже несколько раз переносился и на данный момент назначен на февраль. В фильме вроде как не планируются сложные эффекты компьютерного омоложения, как в «Ирландце», но все равно, чтобы выпустить кино до конца 2021 года, студии придется постараться.

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«Остров Бергмана» («Bergman Island»), реж. Миа Хансен-Лев

По итогу шести полнометражных драм француженка Миа Хансен-Лев («Будущее») стала одним из главных синефильских режиссеров в мире. Всему виной ее по-особому отстраненный авторский стиль, способность показывать течение времени с нечеловеческой беспристрастностью. Новый фильм Хансен-Лев «Остров Бергмана» должен стать для этих самых синефилов особым событием. Дело в том, что по сюжету пара американских кинематографистов (Миа Васиковска и Тим Рот) прибывают в поисках вдохновения на маленький шведский остров Фарё, на котором когда‑то творил классик кинематографа Ингмар Бергман . В основу сценария, вероятно, легла история собственных творческих поисков и личной жизни Хансен-Лев (пару лет назад она пережила разрыв после пятнадцати лет отношений с режиссером Оливье Ассайасом): беспристрастность этого режиссера всегда делал особенно ценной тот факт, что практически все ее фильмы — это автобиографии. «Гирокастра», реж. Юрий Арабов

Редкое событие в мировом кино: с полнометражной режиссерской работой дебютирует большой мэтр сценарного искусства. Это Юрий Арабов, 66-летний сценарист самых причудливых фильмов Сокурова, Серебренникова и Гай Германики, главный эзотерик и «метареалист» отечественного кинематографа. Его режиссерская картина «Гирокастра» расскажет о выпускнице филфака МГУ из 1960-х (Полина Гришина), вступающей в конфронтацию с албанским диктатором и в итоге попадающей в тюрьму. Арабов говорит, что сценарий посвящен «до сих пор актуальной» теме террора государства против личности, но невозможно представить его новую работу вне метафизического измерения. Финальный знак качества: в роли художественного руководителя картины выступит сам Александр Сокуров . «Дюна» («Dune»), реж. Дени Вильнев

Для режиссера научно-фантастических блокбастеров канадец Дени Вильнев обладает весьма сдержанным, даже в каком‑то смысле сухим авторским стилем. Его «Прибытие» напоминало не традиционный боевик о вторжении инопланетян, а философскую диссертацию по лингвистике; «Бегущий по лезвию 2049» оказался на порядок медленнее и меланхоличнее оригинала. В случае с «Дюной» эта авторская сдержанность должна пойти лишь на пользу многострадальной франшизе. Там, где Дэвид Линч в собственной экранизации романа терял контроль над здравым смыслом и снимал попеременно бульварщину и клоунаду, Вильнев собирается вести сюжет с полной серьезностью киноэпоса. Потенциально нас ждет главная фантастическая франшиза даже не года, а десятилетия. «Матрица-4» («The Matrix 4»), реж. Лана Вачовски

Киану Ривз © Matt Baron/Shutterstock/Rex Features

Трудно поверить, но четвертая часть легендарной «Матрицы» уже снята, благополучно ждет своего выхода в прокат. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова в деле, но все равно есть основания для серьезных опасений по поводу продолжения (подробности сюжета, разумеется, не разглашаются). Во-первых, кто вообще сказал, что «Матрице» нужны были сиквелы, не говоря уже о сиквеле трилогии? Во-вторых, это будет сольный режиссерский дебют Ланы Вачовски, чья сестра Лилли ушла в творческий отпуск. И все равно не ждать продолжения главнейшего голливудского блокбастера последних двадцати лет, скрестившего поп-философию и азиатский боевик, просто невозможно. Вместе с «Дюной» «Матрица-4» оказалась в центре скандала, когда студия Warner Bros. сообщила, что все их премьеры 2021 года пройдут на стриминге HBO Max одновременно с кинотеатральным прокатом. Это как минимум рискованное решение, но, кажется, ничто так сильно не доказывает продолжающееся главенство Голливуда в сфере развлечений, как тот факт, что перемены в студийных планах релизов вызывают такую бурю искреннего негодования зрителей.

Еще 20 важных авторских фильмов, планирующихся к выходу в 2021 году «Десница божья» («È stata la mano di Dio»), реж. Паоло Соррентино «Сила собаки» («The Power of the Dog»), реж. Джейн Кэмпион «Три тысячи лет ожидания» («Three Thousand Years of Longing»), реж. Джордж Миллер «В земле» («In the Earth), реж. Бен Уитли «Евангелион 3.0+1.0» («Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time»), реж. Хидэаки Анно и другие «C'mon C'mon», реж. Майк Миллс «Прошлой ночью в Сохо» («Last Night in Soho»), реж. Эдгар Райт «Мы едем, едем, едем» («Merrily We Roll Along»), реж. Ричард Линклейтер «Ину-о» («Inu-oh»), реж. Масааки Юаса «Последний сын» («The Last Son»), реж. Тим Саттон «Новый Ультрамен» («Shin Ultraman»), реж. Синдзи Хигути Неназванный проект об Элвисе Пресли, реж. Баз Лурман «Глубокие воды» («Deep Water»), реж. Эдриан Лайн «Вавилон» («Babylon»), реж. Дэмиен Шазелл «Армия мертвецов» («Army of the Dead»), реж. Зак Снайдер «Без резких движений» («No Sudden Move»), реж. Стивен Содерберг «Трагедия Макбета» («The Tragedy of Macbeth»), реж. Джоэл Коэн «Красная ракета» («Red Rocket»), реж. Шон Бейкер «Зеленый рыцарь» («Green Knight»), реж. Дэвид Лоури «Аллея кошмаров» («Nightmare Alley»), реж. Гильермо дель Торо