Поход в кино на прокатный релиз — все еще одно из самых надежных развлечений в городе. Рассказываем про ближайшие новинки ожившего после пандемии кинопроката.

«Не время умирать» С 7 октября

25-й фильм о Джеймсе Бонде с рекордным бюджетом и трудной прокатной судьбой (с 2019 года было шесть переносов даты премьеры). Дэниел Крейг 16-й год играет обворожительного и изворотливого шпиона и кажется, в последний раз; свежесть в ансамбль привносит Рами Малек в роли злодея Люцифера Сафина (серия все еще отчасти верна своим кэмповым истокам) . Режиссер блокбастера — эстет Кэри Фукунага («Безродные звери», «Настоящий детектив»), в числе сценаристов — внезапно создательница «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж. В родной Британии прокат начался более чем успешно, но окупиться фильму все равно будет крайне сложно. «Не время умирать» — не начало нового витка франшизы, а скорее прощание с прекрасной эпохой — эпохой больших фильмов, больших героев.

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«Суперзвезда» С 7 октября

Вечный провокатор и пионер радикального «кино тела»Cinema of the body — такое альтернативное название новому французскому экстриму предложил киновед Тим Палмер. Брюно Дюмон («Малыш Кенкен») снял толстую социальную сатиру про журналистку-провокаторшу, «готовую на все ради рейтингов и просмотров». В главной роли — максимально стервозная Леа Сейду, в одной из сцен в токсичном дуэте с ней выступает президент Франции Эмманюэль Макрон . В Каннах картина под каламбурным названием «Франция» (Франс — имя главной героини) получила недоуменные отзывы; в широком прокате комедия, ставшая «Суперзвездой», имеет все шансы расцвести в новом, свежем контексте.

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«Герда» С 14 октября

Новый фильм Натальи Кудряшовой («Пионеры-герои») из основного конкурса Локарно. Студентка из несчастной семьи по вечерам танцует в баре и в какой‑то момент испытывает метафизический катарсис. Дебютантка Анастасия Красовская выиграла за главную роль локарнскую награду «Лучшая актриса», но самую замечательную рекламу фильму сделал Гаспар Ноэ. Он выразил восхищение «грустным и страшным» кино прямо в директ режиссерске и даже предложил как‑нибудь с ней выпить . Разделить восторги Ноэ (о фильме, а не о возможном свидании) можно будет уже в октябре.

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«Маленькая мама» С 14 октября

Два года назад постановщица Селин Сьямма со своим четвертым фильмом, исторической мелодрамой «Портрет девушки в огне», прорвалась в высший режиссерский эшелон: на счету картины не только «Квир-пальма» Канн, но и премия «Сезар», и номинация на «Золотой глобус», и моментальный культовый статус. Ее новый фильм, часовая фэнтези-драма взросления «Маленькая мама» на первый взгляд смотрится скромным акустическим выступлением для фанатов. Однако критика сообщает, что это еще более трогательное кино, чем в прошлый раз, чуть ли не шедевр уровня «Фанни и Александра» . Вероятно, главный релиз месяца не только для преданных фанатов Сьямма, но и для всех остальных зрителей из числа искушенных.

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«Криптополис» С 14 октября

Рубрика «Дичь месяца». Инди-комиксист и аниматор Дэш Шоу (комикс «Косплееры», мультфильм «Моя школа тонет в море») пересказывает диснеевский «Зверополис» в виде психоделического слайд-шоу для взрослых . Некоторая техническая скованность анимации полностью компенсируется выразительностью и смелостью содержания. В сюжете «Криптополиса» принимают участие не только собственно криптиды (фантастические твари, которых изучает криптозоология), но и подлые американские военные и женщины — борцы за свободу. Тот случай, когда у игрового кино нет шансов в конкуренции с анимацией в плане чистого полета фантазии.

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«Хеллоуин убивает» С 21 октября

Сиквел фансервисного ребута главной слешер-франшизы. В режиссерском кресле снова Дэвид Гордон Грин, Майкл Майерс снова неправдоподобным образом выживает и восстает из пепла, чтобы убивать людей без всякой причины. Нынешняя трилогия «Хеллоуин» («Хеллоуин заканчивается» уже анонсирован на будущий октябрь) задумана так, чтобы зрители заранее знали, чего ждать, и все их пожелания были исполнены. Это эффективный продюсерский подход, но не самый интересный художественный путь (по итогам фестивальной премьеры новый фильм получил смешанную критику). По-настоящему страшным был психологически достоверный Майкл Майерс из версии Роба Зомби, снятой в нулевые, но в кино под хруст попкорна будут показывать только Майерса Грина, так что особого выбора в канун Хеллоуина у зрителей не предвидится.

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«Кошачьи миры Луиса Уэйна» С 21 октября

Бенедикт Камбербатч играет Луиса Уэйна — эксцентричного английского художника XIX века, знаменитого своими странными изображениями антропоморфных кошек. «Кошачьи миры Луиса Уэйна» могут показаться вторичными по сравнению с другим недавним байопиком мастерицы китча — «Большими глазами» Тима Бертона. Однако следует понимать, что в арсенале у новой картины имеется не только Камбербатч, Клэр Фой в роли верной жены и Ник Кейв с Тайкой Вайтити на втором плане . Главная звезда здесь — это постановщик Уилл Шарп. Шарп, возможно, не слишком известен широкой публике, но уже успел снять авторский сериал «Флаэурсы» и пару полных метров, повествующих о трагических эксцентриках с уникальной горько-нежной интонацией. В новой работе он достигает потрясающего визуального изящества: внутренний мир странного грустного художника расцветает на экране в таких волшебных красках и пейзажах, что и Бертон бы позавидовал .

«Купе номер шесть» С 28 октября

Русско-финская мелодрама о случайном знакомстве в поезде Москва–Мурманск. За финскую репрезентацию отвечает режиссер Юхо Куосманен (восхитительное боксерское драмеди «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки») и актриса Сейди Хаарла в роли студентки с разбитым сердцем. Русскую сторону представляет, конечно же, Юра Борисов в роли вечно пьяного шахтера Лехи . В Каннах кино завоевало Гран-при, так что на эту душещипательную любовную историю не стыдно будет сходить даже тем зрителям, которые боятся признаться сами себе в любви к мыльному жанру.

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«Последняя дуэль» С 28 октября

Отпраздновавший 83-летие режиссер Ридли Скотт продолжает показывать мастер-класс в жанре исторического боевика. Дорогая, масштабная и основательная «Последняя дуэль» рассказывает про реальную последнюю дуэль в средневековой Франции и до упора наполнена звездами А-класса (да, Джоди Комер из «Убивая Еву» теперь уже автоматически тоже в этой категории). Один из неожиданных аттракционов фильма — сумасшедшие мужские прически: Мэтт Деймон с маллетом и бородкой, Бен Аффлек с горшком и Адам Драйвер с классической джедайской шевелюрой. Аффлек и Деймон впервые написали совместный сценарий со времен оскаровской победы за «Умницу Уилла Хантинга», так что это вполне может оказаться и лучший фильм Скотта за последние несколько лет. А если нет — то его следующая попытка вернуть зрительское доверие случится всего через месяц с выходом в прокат «Дома Gucci».

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«Агнец» С 30 октября

Хеллоуинская прокатная опция для самых умных. Моднейшая студия A24 («Ведьма», «Реинкарнация», «Оно приходит ночью», «Легенда о Зеленом рыцаре») выпускает очередной так называемый постхоррор. Шведка Нуми Рапас и исландец Хильмир Снайр Гуднасон играют бездетную пару, волей случая берущую на воспитание милого гибрида — последний изображается в виде комбинации из реальной овцы, реального ребенка-актера, куклы и компьютерной графики . В кресле постановщика — дебютирующий в режиссуре техника по спецэффектам Вальдимар Йоханнссон («Прометей», «Трансформеры: Эпоха истребления»), среди продюсеров — легенда венгерского морочного кино Бела Тарр . Не обязательно, что это будет страшно, но точно очень интересно — в этом, пожалуй, и есть вся суть постхоррора.