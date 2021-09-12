Актер Бен Аффлек назвал феминистской историческую драму «Последняя дуэль» Ридли Скотта во время премьеры картины на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает The Daily Beast.
Фильм рассказывает реальную историю, произошедшую в XIV веке во Франции. Двое друзей Жан де Карруж и Жак Ле Гри становятся непримиримыми врагами после того, как один из них нападает на жену другого — Маргарит (Джоди Комер). Защита чести женщины заканчивается смертельным сражением.
Лента основана на книге Эрика Ягера «Последняя дуэль: реальная история преступления, скандала и судебного процесса в средневековой Франции». Сценарий фильма написала Николь Холофсенер вместе с Аффлеком и Мэттом Деймоном. Последние также исполнили главные роли в картине.
На пресс-конференции по случаю премьеры «Последней дуэли» Аффлека попросили поделиться своими мыслями по поводу культуры согласия и токсичной маскулинности. Когда его спросили, поддерживает ли он феминистическое движение, он ответил: «Да, я считаю себя феминистом».
«И этот фильм взволновал меня именно из‑за характера Маргарит — ее необычайная сила и храбрость казались мне очевидными, еще когда я читал книгу. Кроме того, это была правдивая история, о которой люди не знали», — отметил актер.
Аффлек добавил, что Маргарит — одна из первых в истории женщин, которая выступила против напавшего на нее мужчины.
Церемония закрытия 78-го Венецианского кинофестиваля прошла 11 сентября. Лучшей картиной был объявлен фильм об абортах «Событие», снятый правозащитницей и борцом за права женщин Одри Диван.