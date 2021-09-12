Лента основана на книге Эрика Ягера «Последняя дуэль: реальная история преступления, скандала и судебного процесса в средневековой Франции». Сценарий фильма написала Николь Холофсенер вместе с Аффлеком и Мэттом Деймоном. Последние также исполнили главные роли в картине.

Фильм рассказывает реальную историю, произошедшую в XIV веке во Франции. Двое друзей Жан де Карруж и Жак Ле Гри становятся непримиримыми врагами после того, как один из них нападает на жену другого — Маргарит ( Джоди Комер ). Защита чести женщины заканчивается смертельным сражением.

Актер Бен Аффлек назвал феминистской историческую драму «Последняя дуэль» Ридли Скотта во время премьеры картины на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает The Daily Beast.

На пресс-конференции по случаю премьеры «Последней дуэли» Аффлека попросили поделиться своими мыслями по поводу культуры согласия и токсичной маскулинности. Когда его спросили, поддерживает ли он феминистическое движение, он ответил: «Да, я считаю себя феминистом».

«И этот фильм взволновал меня именно из‑за характера Маргарит — ее необычайная сила и храбрость казались мне очевидными, еще когда я читал книгу. Кроме того, это была правдивая история, о которой люди не знали», — отметил актер.

Аффлек добавил, что Маргарит — одна из первых в истории женщин, которая выступила против напавшего на нее мужчины.

Церемония закрытия 78-го Венецианского кинофестиваля прошла 11 сентября. Лучшей картиной был объявлен фильм об абортах «Событие», снятый правозащитницей и борцом за права женщин Одри Диван.