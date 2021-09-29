Актер Юра Борисов — главный герой этого киносезона (как мы давно и предсказывали). Он был Каннах, Венеции и Локарно, даже сыграл Виктора Пелевина, а на фестивале «Кинотавр» с ним показали сразу шесть фильмов. Осталось определить, может ли он сыграть вас? Кто вы из новинок с участием Юры Борисова?
Ну как вы вообще?
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Болеете?
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Что пьете?
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Тост скажете?
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Цвет настроения?
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Вы один?
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У вас есть враги?
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У вас дикий успех. Как вас догнать?
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А если произойдет жуткий провал, то что скажете?
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Что будет завтра?
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