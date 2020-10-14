Смазливый и меланхоличный юноша Алексис (метис Ксавье Долана и Ривера Феникса) в наручниках садится в холле суда и начинает исповедь: смерть интересовала его всегда, а после рокового лета 1985 года вообще не выходит из головы. Под песню The Cure «In Between Days» он начинает несложный рассказ о курортном романе, который закончился трагически: иначе к чему наручники и заупокойный тон.

Дано: двое юных мужчин, блондин Алексис и брюнет Давид, будто со страниц каталога нижнего белья Calvin Klein, знакомятся в море во время кораблекрушения. Маленький шторм, их лодки разваливаются, слава богу, их в воде двое. У одного — мотороллер, у другого — каникулы и много свободного времени. Один местный, другой переехал, оба учатся у внимательного профессора литературы, который хоть и не видит в них Верлена и Рембо (сами они, кажется, видят — или как минимум цитируют), но советует больше размышлять на бумаге и хотя бы задуматься о получении высшего образования.