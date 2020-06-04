Десять с лишним новых проектов, которые получили одобрение отмененного Каннского кинофестиваля, но смогут выйти в прокат и появиться на других фестивалях в этом году.

Президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр и его генеральный и программный директор Тьерри Фремо представили официальный отбор смотра, который впервые в своем более-менее современном масштабе полностью не состоялся (последний раз такое было из‑за протестов 1968 года). Фильмы, находящиеся в списке у Фремо, не имели разделения на привычные секции («Основной конкурс», «Особый взгляд» и другие), а были представлены перечнем, где тегирование происходило по жанровой принадлежности («Анимация», «Документалки», «Комедии», «Антология») и статусу («Дебютанты», «Постояльцы фестиваля», «Новички фестиваля»). Среди работ, получивших печать фестиваля, не оказалось многих громких имен, предсказанных прессой. Дело в том, что одобрение дирекции получили картины, связанные контрактными обязательствами, то есть те, которые собираются выйти в прокат в этом году . Такого рода пометка качества хоть и направлена на дополнительную поддержку конкурсантов, но в реестр форума 2021 года они уже точно не попадут. С особой гордостью Фремо рапортовал о гендерном балансе : треть лент представлена женщинами-режиссерами (16 картин против 14 в прошлом году), а в короткометражной программе фонда Cinéfondation паритет уже почти достигнут. Французское представительство кинематографистов также стало более осязаемым: 21 французская работа, тогда как раньше это число составляло не более 15. Спайк Ли удостоился отдельных слов (он должен был возглавить жюри), а его военная драма «Пятеро одной крови» (наверняка показанная бы вне конкурса) могла бы как‑то поспособствовать наведению мостов между администрацией и Netflix. Знаменитый кинорынок откроется уже через пару недель, но, разумеется, виртуально.

«Французская депеша» («The French Dispatch») Режиссер Уэс Андерсон

Очередной парад актерских звезд, созванных Уэсом Андерсоном. Все-все-все — от еще молодых знаменитостей вроде Тимоте Шаламе, Сирши Ронан и Алекса Лоутера до столпов профессии: Суинтон, Нортона, Вальца, Дефо, Броуди, Дель Торо, МакДорманд, Балабана и Амальрика. В строю и давние любимцы Андерсона — Мюррей, Уилсон и Шварцман. Для последнего это уже третий совместный сценарий с Уэсом (как и у родственника Романа Копполы), а само кино представляет собой нежное признание в любви журналистам всего мира. Понятно, что только в Каннах могла состояться премьера фильма, где в редакции еженедельного американского журнала, расположенного в Париже, рассказывают в том числе и о студенческих бунтах мая 1968 года. В остальном, как всегда у Андерсона, пастельные тона, параноидальная геометрия, суматоха, академизм, рукотворные эффекты и Билл Мюррей хитро щурится. Большое событие красной ковровой дорожки, лоска которой в этом году многие оказались лишены. «Маленький топор» («Small Axe») Режиссер Стив МакКуин

Мини-сериал заметного американского формалиста Стива МакКуина, режиссера оскароносного хита «12 лет рабства», коллаборация BBC и Amazon Studios. В общем и целом провалившись со сверхамбициозным женским триллером «Вдовы» МакКуин, как это часто бывает, ушел искать вдохновение в личном: «Топорик» расскажет о быте выходцев лондонской Вест-Индии в 60–80-х годах прошлого века — откуда, собственно, вышли родители самого МакКуина. Названием эта телевизионная антология обязана песне Боба Марли, ямайской идиоме («Small axe fall big tree»), говорящей о том, что могущество рушится маленькими делами, а голос меньшинства может стать достаточно громким для великих свершений. Далеко за примером ходить не надо — достаточно посмотреть за океан, где одновременно возможен запуск ракеты в космос и уличная ксенофобия, перерастающая в бесконтрольное насилие. На ключевых позициях звезды главных франшиз: Летиция Райт («Черная Пантера», «Мстители: Финал») и Джон Бойега («Звездные войны»). Последний, к слову, обладатель каннского приза компании Chopard лучшему молодому актеру за 2016 год.

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«Лето 85-го» («Été 85») Режиссер Франсуа Озон

История взросления от Франсуа Озона, фестивального интересанта, выпустившего за десять лет восемь фильмов. Лето, 1980-е, курорт в Нормандии, колдвейв группы Taxi Girl, любовь и, как водится у Озона, большая драма. Шестнадцатилетний Алексис вышел под парусом в море, но от неминуемой смерти его спас восемнадцатилетний Давид. Своим пассионарным гедонизмом «Лето 85-го» напоминает драму Озона семилетней давности «Молода и прекрасна» (одна из немногих картин Франсуа, номинированных на «Золотую пальмовую ветвь»). Кино пышет где‑то даже избыточной визуальной энергией, но нюансированная режиссура Озона, по идее, должна сгладить углы. Именно такие созерцательные работы Озона полны маленьких творческих побед, даже если им не хватает положенной индивидуальности большого арт-мейнстрима. «Еще по одной» («Druk») Режиссер Томас Винтерберг

Триумфальное возвращение после восьмилетнего перерыва в фестивальную Францию датчанина Винтерберга в этом году трагически сорвалось. Но фильм у него в этот раз вышел такой, что вроде бы и нет сильного повода грустить, повод всегда есть другой. «Еще по одной» рассказывает о группе коллег-преподавателей, решивших взять на понт теорию норвежского философа насчет того, что человек рождается с уровнем алкоголя в крови ниже нормы. Чтобы жить как‑то счастливей, они принимаются восполнять баланс — то есть пить. В главной роли Мадс Миккельсен, заработавший актерскую награду Канн как раз за роль в «Охоте» Винтерберга. «Настоящие матери» («Asa ga kuru») Режиссер Наоми Кавасэ

«Настоящие матери» должны были стать восьмой лентой тихой японки Наоми Кавасэ, показанной на Лазурном Берегу. Примечательно, что Кавасэ была утверждена МОК для съемок официального фильма летних Олимпийских игр в Токио, но тоже увы. За свой дебют «Судзаку» двадцать три года назад Наоми получила «Золотую камеру», она первый японец, удостоенный такого приза (еще и самая юная его обладательница), — и с того момента в ее творчестве мало что поменялось. Документальная поступь, много личного, преимущественно непрофессиональные актеры, пресловутый медитативный фестивальный почерк, ставший уже притчей. В «Настоящих матерях» (по роману Мидзуки Цудзимуры) Кавасэ продолжает заполнять семейные пустоты: бесплодная пара решает усыновить ребенка, но счастья не случилось — ни с того ни с сего кровная мать мальчика, пускаясь в угрозы, требует денег. «Поезд в Пусан-2: Полуостров» («Bando») Режиссер Ен Сан Хо

Канны, соперничающие в первую очередь с Венецией за внимание и негласный статус современного европейского «фестиваля фестивалей», не став мириться со стриминговыми сервисами, в прошлом году заметно просели по именам. Четыре года назад Тьерри Фремо пустил южнокорейский боевик про зомби «Поезд в Пусан» в рамках «Полуночных показов» и не прогадал: фестивальная пресса не жалела эпитетов, а фильм прошелся по миру вирусом, неплохо заработав. Стал бы ответом западным вещателям и Венецианскому фестивалю с его «Джокером» появление сиквела «Поезда» в основном конкурсе — вопрос, конечно, на миллион. Южная Корея после вспышки вируса из первой части так и не сумела оправиться — ходячие мертвецы повсюду, оставшиеся люди живут в блокаде. Оказалось, нелюдь не единственная проблема: корейцы, находясь в изоляции, сдуру придумали устраивать игры на выживание. Актуальней некуда, сверяйтесь со сводкой новостей. «Пот» («Sweat») Режиссер Магнус фон Хорн

Дебютный фильм «Непрощенный» шведа Магнуса фон Хорна, участвовавший в каннском «Двухнедельнике» пять лет назад, по итогам рейтинга критиков среди всех работ, демонстрируемых в рамках состязания, занял вполне себе высокое место, пропустив вперед лишь постоянных хедлайнеров смотра. Линчующая толпа в скандинавских тонах с сильными эмоциональными установками польской киношколы плюс пульсирующий тревожный саундтрек — тогдашняя картина фон Хорна настаивала на том, что общество все еще не готово принять того, кто оступился и отбился от стаи. Его новая лента о той же социальной дистанции. Фитнес-тренер Сильвия, мотивирующая сотни тысяч подписчиков в социальных сетях и окруженная восхищенными взглядами приятелей, никак не может ощутить настоящую близость. «Аммонит» («Ammonite») Режиссер Фрэнсис Ли

Кейт Уинслет и Сирша Ронан в пышных платьях в пол на фоне прибрежных красот Англии образца ХIХ века. Недооцененная охотница за ископаемыми Мэри Эннинг живет и работает в одиночестве на береговой линии. Все регалии в прошлом, сейчас она продает туристам окаменелости, чтобы как‑то содержать себя и больную мать. Богатый посетитель просит Мэри позаботиться о своей жене, идя наперекор себе, та вынуждена согласиться. Режиссер картины Фрэнсис Ли буквально на днях попал в скандал, выступив с бойкотом. Платформодержатель Amazon вырезал из его дебютной работы интимные сцены мужского секса: например, из бесплатной версии «Божьей земли» пропал эпизод орального секса в прицепе для скота. В Amazon Prime на шум сработали оперативно, убрав вариант с цензурой из каталога. Очевидно, что сорвалась насыщенная пресс-конференция с неудобными вопросами, которым дирекция фестиваля, кажется, была бы только рада. «Падение» («Falling») Режиссер Вигго Мортенсен

Логичный дебют заслуженного актера, который всегда интересовался производственным ремеслом. Старорежимный отец с дурными привычками и нравом вынужден переехать к своему сыну — гею, воспитывающего с партнером-азиатом приемную латиноамериканскую дочку. Старые порядки, новый мир, проблемы отцов и детей. Про фильм Мортенсена в начале года много писали с «Сандэнса»: свидетели в один голос говорят о размеренном ритме, полутонах и долгих диалогах с паузами. Все отметили Вигго как актера, но стиль Мортенсена-режиссера многим показался слишком избыточным, многозначительным и не слишком готовым на откровения. «Ая и ведьма» («Aya to majo») Режиссер Горо Миядзаки

Третья полнометражная мультипликация Горо Миядзаки, сына своего отца, основанная на детском романе Дианы Уинн Джонс, что для семьи Миядзаки символично: Хаяо адаптировал ее книгу «Ходячий замок». «Ая и ведьма» произведена с помощью компьютерной анимации, что не принято в анимационном доме Ghibli, традиционно полагающемся на ручной труд.

И еще пять фильмов несколькими строками «Надя, бабочка» («Nadia, Butterfly»), режиссер Паскаль Планте Надя — профессиональный пловец, отправляющийся на свои последние Олимпийские игры. Скорая пенсия в возрасте двадцати лет и непонятные перспективы будущего ее пугают, мешая сосредоточиться на результате. Кино от автора «Временных татуировок» — панк-рок-симфонии о случайной любви подростков в нежном возрасте. «Анфан террибль» («Enfant Terrible»), режиссер Оскар Релер Авторский байопик о юбиляре этого года — режиссере Райнере Вернере Фассбиндере: игривая стилизация с накладными усами, бородами, бакенбардами, винтажными очками и леопардовыми пиджаками. Кино затронет в целом всю профессиональную жизнь немца с 1969 по 1982 год, приостановившись на последних годах жизни, когда тот скончался от передозировки в 37. «Охотники за трюфелями» («The Truffle Hunters»), режиссеры Майкл Дуэк, Грегори Кершоу Седовласые старейшины из северной Италии по ночам охотятся на редкий трюфель Alba, используя для этого специально натренированных собак. Этот сорт невозможно культивировать, поэтому мужчины тщательно заметают за собой следы, ведущие к золотой жиле, а документалисты Дуэк и Кершоу все аккуратно записывают на пленку, соблюдая кодекс тайны. «Удовольствие» («Pleasure»), реж. Нинья Тюберг Классический дебют, выросший из короткометражки. 20-летняя Джесс покидает маленький пасторальный городок в Швеции ради большого Лос-Анджелеса: там она собирается стать звездой фильмов для взрослых, но дорога к порно оказывается не такой простой, как выглядит со стороны. Отметим, что режиссерка «Джессики» ставила эпизоды для проекта Best Erotic Shorts. «Душа» («Soul»), реж. Пит Доктер, Кемп Пауэрс Ожидаемый мультфильм Пита Доктера, сценариста «ВАЛЛ*И», режиссера «Корпорации монстров» и «Головоломки», одних из самых трогательных картин Pixar. «Душа» обещает вернуть ту самую фирменную искренность студии, от которой мало кому удается сдерживать ком в горле. Учитель музыки, мечтающий играть джаз в клубе, после несчастного случая попадает в лимб, где души обретают характеры и таланты перед попаданием на Землю.

С полным списком отобранных фильмов можно ознакомиться на сайте Каннского кинофестиваля.

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