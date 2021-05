музыка

Сложно себе представить героиню Фей Вонг без магнитофона с раздающейся оттуда песней «California Dreamin’» (The Mamas & the Papas). Музыка, играющая ключевую роль в кино Вонга Карвая, присутствует уже в международном названии его дебюта — отсылке к песне в исполнении Марианны Фейтфулл «As Tears Go By». Впоследствии он создаст такие незабываемые музыкальные номера, как блуждания по ночному Гонконгу под «Кармакому» Massive Attack («Падшие ангелы»), танец двух мужчин на кухне под классическое танго Астора Пьяццоллы («Счастливы вместе») и походы за вермишелью в полумраке под легендарную «Тему Юмэдзи» Сигэру Умэбаяси («Любовное настроение»). Главную роль в «Моих черничных ночах» сыграет американская джазовая певица Нора Джонс.