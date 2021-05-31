Новый сериал автора «Патриота», сразу две альтернативные вселенные Marvel, Николь Кидман вновь со сценаристом «Отыграть назад», Кевин Смит перезапускает «Хи-Мена» — и многое другое в списке главных сериалов этого лета.

«Душегубы» 1 июня, «Амедиатека»

Вслед за Чикатило своего собственного сериала удостоился другой знаменитый позднесоветский маньяк — «витебский душитель» Геннадий Михасевич. И снова трейлер обещает то ли «Настоящего детектива», то ли «Охотника за разумом», но ожидания, пожалуй, стоит умерить. Если «Чикатило» снимал Сарик Андреасян, то трейлер «Душегубов» предваряет гордый титр «НТВ представляет» — сомнительный приговор для сериала эпохи бума стриминга. Оптимистично настроенные зрители вполне имеют право ждать неожиданный хит, а всем остальным можно лишь посоветовать обратить внимание на классический тру-крайм-сериал про данного маньяка — «Витебское дело» Виктора Дашука. «История Лизи» («Lisey’s Story») 4 июня, Apple TV+

Вдова знаменитого писателя (Джулианна Мур) так сильно переживает из‑за смерти мужа (Клайв Оуэн), что начинает путаться между явью и видениями. Ситуацию усложняет преследующий героиню сумасшедший фанат (Дейн ДеХаан). Самую любимую книгу из собственной библиографии писатель Стивен Кинг доверил экранизировать лучшим. Режиссером романтического хоррор-сериала «История Лизи» выступил чилийский мастер Пабло Ларраин («Джеки», «Эма»), оператором — Дариус Хонджи («Семь», «Слишком стар, чтобы умереть молодым»). А за сценарий всех восьми эпизодов отвечает лично Кинг. Как говорится, если хочешь сделать что‑то хорошо, сделай это сам. «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» («Sweet Tooth») 4 июня, Netflix

Одним из следствий невероятной популярности супергеройского жанра в последние годы стал возросший интерес к переносу на экраны комиксовой альтернативы. Вслед за «Пацанами», «Академией «Амбрелла», «Непобедимым», «Меня это не устраивает!» и «Тиком» на «Нетфликсе» выходит очередной сериал, деконструирующий супергероику, — «Sweet Tooth» по мотивам культового одноименного комикса издательства Vertigo (импринт DC Comics). По сюжету в мире будущего рождаются дети-мутанты с необычными способностями (здесь их называют «гибридами»); главный герой — мальчик с оленьими рогами из названия. Однако эта история больше похожа не на «Людей Икс», а на независимую американскую драму — с величественными пейзажами и фокусом на отношениях отцов и детей. Собственно, шоураннером и заявлен один из завсегдатаев «Сандэнса» — режиссер «Холода в июле» и «Мы такие, какие есть» Джим Микл. «Время» («Time») 6 июня, BBC One

«Time» — типичная криминальная драма из Британии, насупленный и реалистичный рассказ про тюрьму (сценарист Джимми МакГоверн ранее написал аналогичных «Обвиняемых» и «Сломленного»). Главный козырь этого сериала — блестящий актерский состав: заключеного, случайно убившего человека, играет сам Шон Бин, а тюремного охранника — ставший в последние годы большим артистом Стивен Грэм (его выходы в сериалах «Это — Англия» и «Чужие грехи» — это моментальная классика). В общем, даже если эти три серии (типичная длина для британского мини-сериала) окажутся абсолютно заурядными, все равно потраченного времени будет не жаль. «Локи» («Loki») 9 июня, Disney+

Трудно поверить, но прошло уже почти два года с момента последней премьеры «Марвел» в кино (ей стал третий «Человек-паук» в июле 2019-го). Зато в 2021 году выходит уже третий сериал четвертой фазы кинематографической вселенной — «Локи». Кажется, это будет шоу, градусом комиксового безумия больше напоминающее экспериментальный сериал (насколько это возможно во вселенной «Марвел») «ВандаВижен», нежели домашний блокбастерозаменитель «Сокол и Зимний Солдат». Добрые приметы следующие. Во-первых, это первый проект «Марвел», названный в честь злодея, что само по себе любопытно. Во-вторых, в главной роли все еще харизматичный Том Хиддлстон, а его экранный партнер — неожиданный Оуэн Уилсон. А в-третьих, речь в сериале пойдет об альтернативных временных линиях, причем шоураннером заявлен Майкл Уолдрон, ранее работавший сценаристом на таких хитах, как «Сообщество» и «Рик и Морти», — оба сериала темы параллельных вселенных также касались. «Слепые пятна» («Blindspotting») 13 июня, Starz

В 2018 году вышла инди-драмеди «Слепые пятна», не всегда изящное, но неоспоримо энергичное и харизматичное высказывание на тему расового напряжения в Америке. Теперь на малые экраны выходит продолжение — одноименный сериал, в котором место центрального персонажа займет не пара друзей, как раньше, а девушка одного из них. Режиссер Карлос Лопес Эстрада больше не при делах (в этом году он дебютировал в анимации с «Райей и последним драконом»), зато среди сценаристов — все те же актеры Давид Диггс и Рафаэль Касаль (последний также вернется и к своей роли). Остается лишь понадеяться, что история о темнокожей девушке на грани нервного срыва мужчинам удастся столь же легко, сколь и межрасовый броманс из предыдущего фильма. «Дэйв» («Dave»), 2-й сезон 16 июня, FXX/Hulu

Первый сезон музыкального ситкома «Дэйв» стал приятной неожиданностью прошлого года: остроумные гэги там сочетались с ненавязчиво душевными героями и в самом лучшем смысле неловкими камео звезд современной поп-музыки (от Джастина Бибера до Янг Тага). В общем, телевизионный дебют получился у комедийного рэпера Лил Дики куда успешнее, чем последние музыкальные номера. Во втором сезоне Лил Дики и его соавтор Джефф Шаффер («Умерь свой энтузиазм»), судя по тизеру, решили сильно поднять ставки на физическую комедию — там буквально все взрывается и летает, а в роли друга Дики выступает гигантский муравьед . Что ж, посмотрим, поможет ли этот муравьед стать рэперу с самым стыдным псевдонимом мировой звездой. «Физкультура» («Physical») 18 июня, Apple TV+

Обладающая маниакальной энергией домохозяйка из 80-х (давно заслуживающая по-настоящему звездной роли Роуз Берн) становится большой звездой в сфере аэробики. Сериалом «Физкультура» режиссер Крейг Гиллеспи продолжает свою серию работ, посвященных мрачному женскому гению: ранее он поставил «Тоня против всех» и «Круэллу». Сценаристкой здесь заявлена Энни Уайзман, начинавшая с «Отчаянных домохозяек» и создавшая «Почти семью». Даже если не получится по-настоящему остросюжетная драма про антигероиню, стильная дань уважения кемповой субкультуре 80-х здесь гарантирована. «Обитель зла: Бесконечная тьма» («Resident Evil: Infinite Darkness») 8 июля, Netflix

Новый аниме-сериал по «Обители зла» выполнен в той же стилистике, что и трилогия полнометражных мультфильмов 2008–2017 годов («Вырождение», «Проклятие», «Вендетта»). Это трехмерный гиперреализм, похожий скорее на заставки из игры, нежели традиционное аниме. «Обитель зла: Бесконечная тьма» — это, кажется, во многом товар для внутреннего японского потребления и для фанатов серии игр (одно из главных рекламных обещаний — возвращение знакомых персонажей). Впрочем, и проходящим мимо зрителям, знакомым лишь с фильмами с Миллой Йовович, здесь есть что ловить: графика выглядит сочно, экшен стильный, и весь гротеск хоррор-игры на месте. «Белый лотос» («The White Lotus») 11 июля, HBO

© HBO

Социальная сатира, чье действие разворачивается среди корпусов и кабинетов одноименного гавайского курорта. В актерском ансамбле заняты Александра Даддарио, Конни Бриттон, Молли Шеннон, Стив Зан и еще десяток в меру узнаваемых характерных актеров. Это еще и возвращение культового, но все никак не выстреливающего сценариста Майка Уайта, одного из самых уникальных голосов в американской комедии. Его последние работы (сериал с Лорой Дерн «Просветленная», трагикомедия с Беном Стиллером «Статус Брэда») одновременно безжалостно высмеивали и глубоко сопереживали своим героям из среднего класса. От «Белого лотоса» стоит ждать продолжения этой восхитительной интонации. «Шмигадун!» («Schmigadoon!») 16 июля, Apple TV+

Пара туристов (Сесили Стронг из «Saturday Night Live» и Киган-Майкл Ки из «Кея и Пила») неожиданно набредают на зачарованный городок, где все живут как будто в мюзикле из Золотой эры Голливуда. Чтобы покинуть этот Шмигадун, героям нужно отыскать истинную любовь. Сценарный дуэт Кена Даурио и Синко Пола («Гадкий я», «Тайная жизнь домашних животных») вынашивал идею сериала «Шмигадун!» больше 20 лет, а все эпизоды поставит сам Барри Зонненфельд («Семейка Аддамс», «Люди в черном»). Все указывает на то, что перед нами вполне может оказаться моментальная классика для семейного просмотра. «Сонни Бой» («Sonny Boy») 16 июля, Wakanim

Группа обыкновенных японских школьников и школьниц однажды просыпается в таинственном параллельном измерении, куда целиком перенеслась их школа. В какой‑то момент героиня задает резонный вопрос: «Это утопия или ад»? Аниме о выживании и сверхспособностях «Sonny Boy» не отличается слишком оригинальной сюжетной завязкой, зато может похвастаться выдающимся составом создателей. Это авторский проект режиссера Синго Нацумэ («Ванпанчмен», «Космический Денди»), анимированный знаменитой студией Madhouse. Надо отдать должное — визуальный стиль одного только тизера завораживает своим изящным минимализмом. Кажется, готовится редкий пример действительно уникального художественного видения в аниме. «Ультра-Сити Смитс» («Ultra City Smiths») 22 июля, AMC

Новый сериал виднейшего шоураннера эпохи авторского ТВ Стивена Конрада; как и его предыдущие культовые вещи «Патриот» и «Предприятие «Божий дар», это заторможенный ироничный нуар. В главных ролях задействованы как завсегдатаи характерной вселенной Конрада (Терри О’Куинн, Джимми Симпсон, Луис Гусман, Крис Конрад), так и звездные новобранцы (Тим Хайдекер, Джон Си Райли, Кристен Белл, Том Уэйтс). В принципе, этих фактов должно быть достаточно, чтобы для знающих людей сделать сериал настоящим событием сезона. Однако здесь есть еще один важный нюанс: впервые в карьере Конрада это будет нуарный сериал в жанре стоп-моушен-анимации, целиком снятый при помощи детских кукол .

«Властелины вселенной: Откровение» («Masters of the Universe: Revelation») 23 июля, Netflix

© Netflix

«Властелины вселенной: Откровение» — ребут классического мультсериала из 80-х «Хи-Мен и властелины вселенной» , созданного фирмой Mattel, чтобы продавать одноименную серию игрушек. В 2021 году за анимацию будет отвечать техасская студия Powerhouse («Кастлвания»), вдохновляющаяся эстетикой аниме. Шоураннер — выросший на оригинальном сериале Кевин Смит, уже успевший опубликовать слезное фото после просмотра рабочей сборки финала своего детища. Среди актеров озвучки — Марк Хэмилл в роли Скелетора и Алисия Силверстоун в роли Королевы Марлены. В общем, все выглядит так, как будто реклама игрушек на сей раз может оказаться чем‑то большим. «Мистер Корман» («Mr. Corman») 6 августа, Apple TV+

© Apple TV

Камбэк, который мы ждали. Не снимавшийся на первых ролях со времен «Сноудена» пятилетней давности Джозеф Гордон-Левитт возвращается с сериалом, где он не только сыграет главную роль, но и выступит режиссером и сценаристом (это не дебют, его дебютом был памятный ромком «Страсти Дон Жуана»). Снятый под эгидой инди-студии A24 сериал «Мистер Корман» расскажет о буднях одного школьного учителя музыки, чья эстрадная карьера не сложилась. В каком‑то смысле это идеальный материал для Гордона-Левитта: свою детскую актерскую карьеру он начинал именно с музыкального театра, а трогательного интеллигентного неудачника, не способного реализовать свой потенциал, не просто уже много раз играл, а сам им и стал в последние годы. «Хилы» («Heels») 15 августа, Starz

Два провинциальных рестлера-брата после смерти отца, основавшего местную рестлинг-сцену, оказываются не в силах разграничить семейные отношения и конфликт на сцене. Заглавный «хил» — это профессиональный термин, который означает злодея в рестлинг-перформансе. Кто истинный «хил» в этой истории, предстоит определить зрителям. Второй в представленном списке сериал ученика Дэна Хармона Майкла Уолдрона (после «Локи») и тоже любопытный. Как известно, рестлинг — ужасно кинематографичный вид развлечения, здесь можно вспомнить и фильм «Рестлер», и сериал «Блеск». «Хилы» имеют все шансы продолжить этот список хитов. «Девять совсем незнакомых людей» («Nine Perfect Strangers») 18 августа, Hulu

Девять незнакомцев разных профессий и возрастов участвуют в дорогостоящем духовном тренинге под эгидой статной русской женщины-гуру по имени Маша (Николь Кидман). Со временем накал нью-эйджевых страстей превосходит самые страшные опасения. Снова Кидман на экране, снова сценарист Дэвид Э.Келли в шоураннерах, снова экранизация остросюжетного бестселлера. Сериал «Девять совсем незнакомых людей» попытается повторить успех хитов «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад» . Он тоже работает на взрослую, часто женскую аудиторию, предлагая им отполированный, нестыдный вариант мыльной оперы. В качестве гаранта «престижа» такого телевидения выступают большие звезды (кроме Кидман здесь снялись Мелисса МакКарти и Майкл Шеннон) и опытный голливудский постановщик (лауреат «Сандэнса» Джонатан Левин). «Кафедра» («The Chair») 27 августа, Netflix

© AMC

Звезда нулевых Аманда Пит дебютирует в качестве сценаристки сериала о внутренней жизни лингвистической кафедры одного американского университета, пригласив на главную роль Сандру О («Убивая Еву», «Анатомия страсти»). Наверное, вы не так представляли себе первый проект Бениоффа и Уайсса после завершения «Игры престолов» , однако факт остается фактом: «Кафедра» — их первый продюсерский проект в рамках 200-миллионного контракта с «Нетфликсом». О сериале известно немного, но точно можно сказать, что вкусом Аманда Пит обладает: сюжетная завязка отсылает к классике интеллигентного американского кино, а кроме Сандры О в главных ролях снялся Боб Балабан (звезда комедий Кристофера Геста и Уэса Андерсона) и мамблкорщик Джей Дюпласс (у которого сама Пит снималась в памятном драмеди «Единство»). «Убийства в одном здании» («Only Murders in the Building») 31 августа, Hulu

Трое фанатов документального жанра тру-крайм (комедийные звезды 80-х Стив Мартин и Мартин Шорт, а также поп-звезда Селена Гомес) неожиданно оказываются в центре одного из таких «тру-краймов», то есть настоящего преступления. Впрочем, это скорее весело, чем страшно. Как и в случае со всеми главными хитами своей карьеры, Стив Мартин написал сценарий сериала «Убийства в одном здании» сам. Примечательным этот факт делает то обстоятельство, что это первая сценарная работа классика кинокомедии со времен малоудачной дилогии «Розовая пантера» 2006–2009 годов. Вкупе с выигрышной завязкой (на похожей территории когда‑то выступал ироничный детектив «Убить скуку», а жанр тру-крайм с тех пор достиг пика популярности) вполне можно рассчитывать на большой камбэк. «Что, если…?» («What If…?») Август, Disney+

Судя по всему, «Дисней» готовит собственный ответ проекту «Любовь, смерть и роботы». «Что, если…?» — тоже анимационный альманах, тоже для взрослой (читайте: старшего школьного возраста) аудитории. Единственное важное отличие: действие всех историй будет происходить в супергеройской вселенной «Марвел». Для комиксов истории, рассматривающие всевозможные альтернативные варианты развития событий и ограниченные лишь фантазией автора, — это норма. Для кино — это более-менее в новинку, потому логичным видится тот ход, что создатели избрали компромиссную форму анимации. Режиссер сериала — ученик Геннди Тартаковского Брайан Эндрюс, главный сценарист — один из авторов «Охотников на троллей» А.К.Брэдли. «Псы резервации» («Reservation Dogs») Август, FX/Hulu