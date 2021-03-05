У Disney вышел новый мультфильм «Райя и последний дракон» о бесстрашной девушке, которая пытается вернуть магию в умирающий мир. Эдуард Голубев разглядел в картине иранскую легенду о птице Симурге, привет «Пятому элементу» и «Индиане Джонсу», а также советует ее всем, особенно если вас напугала недавняя «Душа».

Одинокая воительница Райя катится (средством передвижения служит трехметровая рафинированная смесь броненосца и мокрицы по имени Тук Тук) по безжизненной пустыне и вспоминает, что раньше было лучше: драконы жили вместе с людьми и во всем им помогали, о такой штуке, как война, никто не подозревал, двери не запирались на ключ, эскимо было по 15 копеек, и все такое. Но потом в мир пришли демоны, превращающие все живое в камень. Чтобы победить зло и спасти человечество, драконы пожертвовали собой. Человечество, однако, поступок не оценило и устроило нечто вроде «Игры престолов». Как итог — демоны снова на свободе, все двери на засовах, а эскимо впору сравнивать с якобы выжившим драконом Сису — вроде бы где‑то есть, но о нем уже давно никто ничего не слышал.

После череды мультфильмов про смерть (великих, но все же) Disney наконец-то выпустила сказку для всей семьи. Отнюдь не глупую — одна из магистральных тем здесь экологическая и связана с защитой водного фонда . Просто на титрах «Райи» хочется жить дальше, а не пойти в ближайший бар и слушать там Joy Division. Это поразительный эмоциональный аттракцион, очень важная для мира сегодня сиюминутная радость, которая берет все лучшее из кинематографа. Сперва думаешь, что перед тобой феминистская версия «Индианы Джонса» (пещера с ловушками, взрывающиеся жуки), затем — восточная вариация «Бесконечной истории» Петерсена (легендарный дракон Сису оказывается драконихой-хохотушкой с комплексом неполноценности и голосом Ирины Пеговой в русском дубляже), детская версия «Друзей Оушена» и, что очень круто, «Пятый элемент» в финале. Вдобавок, несмотря на сборную азиатскую эстетику (дизайн драконов — из Китая, архитектура вьетнамская, плавучий город — привет Таиланду), путь, который проделают герои, настолько в лоб отсылает к иранской легенде про Симурга (того самого, который 30 птиц у Пелевина), что, поняв это, долго удивляешься неожиданной проницательности авторов, ранее тяготевших к производству комбикормов («Ральф», «Зверополис»).

Но отсылки отсылками. Очаровательно в «Райе» все же другое. Мультфильм имел все шансы выйти конъюнктурной побасенкой про сильную женщину. Тем более что в прошлом году Disney выпустила ремейк «Мулан». В итоге Райя действительно сильная и независимая. Она не претендует на женственность, не поет (слава богу!), и ей не нужен ни принц, ни бойфренд — романтические отношения с мужчинами здесь заменяют любовь к отцу и крепкие дружеские узы с беспризорным мальчишкой и одиноким варваром. Феминистская публицистка Мэри Шир, автор знаменитого высказывания «Феминизм — это радикальное мнение, что женщина — человек», также неоднократно повторяла, что «феминизм — это осознанный выбор каждого». И как приятно, что в позиции Райи быть сильной нет никакой нравоучительной или пропагандистской составляющей . Она будет до конца стоять за своих близких, безотносительно гендерного и прочих признаков. В английском языке есть слово attitude, обозначающее стойкое отношение к жизни. У Райи attitude есть. И именно это делает героиню куда более органичной и, простите, живой, чем Моана или Анна/Эльза из «Холодного сердца». В любом случае трактовать «Райю» помимо экологического и феминистского посылов можно еще минимум тремя способами: как политический памфлет — волшебная страна Кумандра — это и Евросоюз после Брекзита, и нож в спину расколовшему США Трампу; гимн глобализации — только объединившись люди смогут спасти планету; или буддийскую притчу о всепрощении; но в сто раз приятней его просто смотреть. Миллион визуальных находок, десяток действительно смешных шуток (лучшие связаны с младенцем-карманником и обезьянками) и несколько по-настоящему впечатляющих сцен, вроде драки в зимнем бамбуковом лесу или полета под дождем, поставленного одним дублем а-ля Куарон.

© Walt Disney Pictures

И категорически неясно, что еще человеку, который любит кино, нужно для счастья. «Райя и последний дракон» — это очень приятное для глаз, ума и сердца зрелище. После пресс-показа некоторые критики недовольно причмокивали, мол, недостаточно в увиденном трагизма и драмы. Если вы ожидаете от мультфильма 6+ бергмановской проблематики, то пересмотрите, собственно, Бергмана. Ну или «Любовное настроение» Карвая, реставрированная версия которого выходит с «Райей» в один день. Для остальных — придурочная счастливая улыбка по итогу как самое правильное начало весны и неистовое желание буквально бежать в магазин игрушек. Уж больно милым получился Тук Тук.