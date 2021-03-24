Эдуард Голубев посмотрел четыре эпизода нового сериала Сарика Андреасяна и рассказывает о том, чего ждать от режиссера, который построил карьеру на кринж-комедиях, а сейчас взялся за историю самого известного в России маньяка-убийцы. Главную роль исполнил Дмитрий Нагиев.

На Ростовском вокзале два милиционера чавкая жуют беляши, пока в дальнем углу комнаты секс-работница с характерным причмокиванием пытается делать минет мужчине в шляпе. Через минуту мужчину задержат — им окажется Андрей Чикатило. Еще через пару минут действо обернется на год назад, когда в Ростов после череды шокирующих убийств будет командирована группа следователей из Москвы: смурной полковник Касаев (Константин Лавроненко), пижонистый майор Горюнов (Евгений Шириков) и похожий на Шурика психолог-размазня (Дмитрий Власкин). Палки в колеса им пытаются вставлять местные опера, которые единолично хотят получить ордена и повышения. Тем временем в лесополосах продолжают находить изуродованные тела женщин и детей.

Трейлер «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым

Имя Сарика Андреасяна («Ограбление по-американски», «Защитники») у массы российских зрителей ассоциируется исключительно с комбикормом и кринжовыми комедиями. Однако в 2016 году режиссер вдруг изменил творческую траекторию и выпустил «Землетрясение» про трагедию в Армении 7 декабря 1988 года. Затем вышел «Непрощенный», в котором он попытался оправдать мстителя Виталия Калоева. А теперь вот «Чикатило». Конечно, Андреасян ходит по очень тонкому льду: экранизировать подобный материал, возможно, надо, но совсем непонятно как. Прямо сейчас часть общественности активно пытается закенселлить Ксению Собчак за интервью со скопинским маньяком. И на этом фоне взгляд Сарика на самого известного серийного убийцу в России можно трактовать как легкомысленный. Не будем тянуть резину и скажем сразу — вышло действительно легкомысленно, местами реакционно и точно вторично. Андреасян, очевидно, фанатеет и копирует Финчера , поэтому даже в свои лучшие моменты «Чикатило» — лишь калька с находок мастера. От «Зодиака» здесь рифма морального уродства маньяка с разложением страны. А «Охотник за разумом» подарил сериалу отягощенную психоанализом детективную линию, львиную долю сюжетных конфликтов и до неприличия открыто списанного с Холдена Форда героя — он умен, не уверен в себе и медленно едет головой от происходящих вокруг событий. Про визуальную копирку говорить нет смысла: фирменный мрачный лоск, клаустрофобически крупные планы, приглушенная цветовая палитра и явный акцент на отражениях. Заимствования будут очевидны даже тем, кто не следил за Финчером со времен «Бойцовского клуба». Однако калька на то и калька, что способна лишь мимикрировать под что‑то. В оптике Андреасяна финчеровские темы не кажутся особо увлекательными. Да и выполнены они местами неубедительно. Например, символизирующее скорый крах СССР недовольство народа демонстрируется едкими словесными перепалками в очереди за кабачками. А закомплексованный донельзя интеллектуал выражает свою закрытость тем, что в упор не видит заигрывания напарницы.

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Как уголовное расследование сериал также сделан неровно: где‑то слишком просто, где‑то с избытком лишней информации и многочисленными жанровыми провалами куда‑то в сторону энтэвэшных опусов про ментов. Крик «твою мать, у нас труп!» здесь не шутка, а суровая реальность. Мы до сих пор не знаем, чем все закончится, — эксклюзивно для «Афиши Daily» Оkko показал четыре эпизода из восьми, — но пока что весь детектив сосредоточен вокруг банды молодых живодеров. И это, прямо говоря, скучно. Хотя здесь стоит отметить на удивление убедительную работу Никиты Кологривого, который в каждой своей сцене выступает с феерическим матерным стендапом. Ну и про Нагиева . Сперва выбор Дмитрия на роль Чикатило кажется мискастом тысячелетия. Всю первую серию его показывают со спины (несмотря на то, что инкогнито моментально раскрывает голос) и лишь в финале демонстрируют лицо. И да, шутки про перепившего Роба Шнайдера отчасти оправданы. Парадоксально, но драматический талант Нагиева (напомним, что он гениально исполнил чеченского боевика в «Чистилище» Александра Невзорова) сглаживает все углы. А его рыбий взгляд, некая жеманность и операторская сфокусированность на мозолящих платок руках невероятно доходчиво показывают — этот мужик явно не в себе. И, на самом деле, стилизации «под Финчера» и квазимодоподобного, откровенно мерзкого Нагиева хватает для того, чтобы смотреть сериал с умеренным интересом. Понятно, что до хорошего кино «Чикатило» еще очень далеко. Но если рассматривать его в контексте карьеры режиссера, которому за большую часть своих фильмов не лишним было бы извиниться, то на лицо очевидный прорыв (или же очередной труп в лице зрительских ожиданий; узнаем в финале).

«Чикатило» по четвергам Okko