Новые сезоны и новинки сезона — все самое актуальное из мира сериалов, что можно успеть посмотреть на длинных выходных.

«Невероятные» («The Nevers») Первые шесть серий в апреле — мае, «Амедиатека»

В 1896 году в Лондоне (точнее, над ним) происходит некое событие, одномоментно давшее некоторым людям суперспособности. Их называют touched, но по-русски «тронутые» не очень изящно, пусть будут «невероятные». Почти все они — женщины. Способность у каждого своя, они не повторяются: кто‑то может силой мысли ломать вещи, кто‑то ходить по воде, кто‑то просто вымахал до потолка (лучшая героиня сериала), кто‑то кидается огнем и так далее. Общество, понятно, взбудоражено, на невероятных как минимум смотрят косо. Короче говоря, это викторианские «Люди Икс» с умеренно феминистским уклоном . И в целом это, как, наверное, уже понятно, довольно весело. Немного стимпанка, немного Оскара Уайльда, много надранных задниц, интриги, романтика и опасность. Некоторые невероятные скучные, но есть хорошие — например, девушка, которая говорит на адской смеси из всех языков на свете и однажды очень смешно восклицает по-русски «бабушка, замолчите!».

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«Непобедимый» («Invincible») Завершился первый сезон, Amazon Prime Video

Пока «Ходячие мертвецы» подводят итоги 10-го сезона и медленно движутся к завершению сериала, Amazon экранизировал совершенно другой комикс Роберта Киркмана, который, напротив, может похвастаться своей лаконичностью — всего лишь восемь анимационных серий в первом сезоне. «Непобедимый» (или «Неуязвимый») — мультсериал по мотивам одноименной супергеройской серии комиксов про сына-подростка местного защитника Земли Омни-Мена, эдакой альтернативной версии Супермена: тоже инопланетный, тоже всесильный, тоже семейный, только, в отличие от персонажа Генри Кэвилла, он давно уже не стесняется носить усы. Вообще в кадре присутствуют подделки всех известных супергероев из соседних, более популярных вселенных: здесь есть свои версии Чудо-женщины, Флэша, Бэтмена и других , но, к счастью, про них довольно быстро забывают и дают свежую кровь. По началу сюжет слишком напоминает типичную историю становления юного защитника с легкой примесью семейной драмы — у супергеройского сына после 17 лет открываются сверхспособности, и ему приходится адаптироваться к новым возможностям в школе и личной жизни. Приятная рисовка, звездные голоса (Омни-Мен звучит как Дж.-К.Симмонс, его сына озвучивает нынешний оскаровский номинант Стивен Ен), но не спешите делать выводы — первую серию стоит досмотреть хотя бы ради концовки, которая переворачивает все с ног на голову. Похоже, весь сериал и был задуман ради этой шок-сцены — она даже специально стоит отдельно, сразу после финальных титров. Ее однозначно стоит увидеть, после чего вы наверняка захотите узнать, что же это, черт возьми, было такое, и попросите добавки. Конечно, во время просмотра невозможно не вспомнить все образчики супергеройских перевертышей последнего времени — от «Хранителей» до «Пацанов». Мультсериал слишком четко попадает в струю современных переосмыслений жанра и идет в ногу со всеми громкими тайтлами момента. Это история о том, как жить после глобальной катастрофы и гибели важнейших супергероев тысячелетия, как в киновселенной Marvel и ее сериалах «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний Солдат». Это похоже на мультхулиганства в жанре, которые параллельно с этим периодически совершает анимационная вселенная DC. Это схоже c драматическим настроем новейшего эфирного сериала «Супермен и Лоис», где Кларк Кент вместе с Лоис Лейн переехали на ферму и стараются мирно жить в деревне и воспитывать сыновей, у одного из которых тоже просыпаются криптонские силы. В общем, если все уже осилили «Снайдеркат», а нового сезона «Пацанов» все нет и нет, то будет обидно, если кто‑то пропустит этот анимационный сериал, который явно заслуживает большей популярности и количества подписок на Amazon Prime (там как раз благодаря дисклеймерам на паузе удобно изучать, какой актер озвучивает какого персонажа: Джон Хэмм! Махершала Али! Сандра О! Зази Битз! Уолтон Гоггинс! Сет Роген! Закари Куинто! И так до бесконечности).

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«Вампиры средней полосы» Финал первого сезона — 6 мая, Start

Комедия, впервые за долгое время остроумно вписывающая в современную Россию вампиров, которым приходится выживать в провинции и незаметно пить кровь, так чтобы все подумали о простом недомогании. Клан вампиров возглавляет древний упырь в исполнении Юрия Стоянова, у которого есть крылья летучей мыши. Здесь все могут оказаться скрытыми кровососами, у каждого из которых есть своя сверхспособность: кто‑то летает, кто‑то определяет группу крови по вкусу, кто‑то читает мысли, а кто‑то — видеоблогер. Однажды по вине вампиров погибают люди, и клану придется лавировать между официальным расследованием и потусторонним дозором над нечистью. По описанию отечественный сериал «Вампиры средней полосы» звучит как вольный пересказ уже, кажется, классического мокьюментари «Чем мы заняты в тени», однако на деле все оказывается куда более серьезно и прозаично. Это скорее очередное купание в русской хтони, нежели ситком. Стоянов, сыгравший Модеста в «Городке», — больший козырь для любого вампирского драмеди. «Девушка по вызову» («The Girlfriend Experience») Премьера 3-го сезона — 2 мая, Starz

На малые экраны спустя четыре года возвращается гордость современного сериалостроения: уже без Лоджа Керригана и Эми Сеймец, зато с режиссеркой Аней Марквардт, дебютировавшей с хорошим психотриллером «Теряя контроль». Третий сезон «Девушки по вызову» наносит удар по миру высоких технологий: специалистка по нейробиологии из Лондона (Джулия Голдани Теллес из «Любовниов») погружается в мир эскорта и обнаруживает, что дополнительные встречи с клиентами позволяют ей добиться конкурентного преимущества и быстрого карьерного роста. Из пучины также появляется Александра Даддарио («Мы призываем тьму»). «Необыкновенный плейлист Зои» («Zoey’s Extraordinary Playlist») В мае заканчивается 2-й сезон, «Амедиатека»

Самая недооцененная музыкальная комедия, подбирающая ключ к тому, как заново открыть для себя мюзиклы и ромкомы, чтобы не было стыдно и напряжно смотреть с утренним кофе, весь день потом мурлыкая себе под нос какую‑нибудь заевшую песенку. Сериал изобрел одну необыкновенную вещь: как сделать так, чтобы элементы мюзикла (то есть внезапно поющие персонажи) были оправданы логически и не вызывали тошноту или зевоту . Что‑то схожее пытались сделать в сериалах «Чокнутая бывшая» или «Несгибаемая Кимми Шмидт», но здесь авторы все обосновали и подвели к общему сюжетному трюку: все музыкальные номера — это красочные видения главной героини, которая из‑за инцидента во время МРТ приобрела суперспособность слышать потаенные мысли людей в виде песен на заданную тему. К примеру, «Mad World» Tears for Fears или «Everybody Hurts» R.E.M. для выражения страданий и одиночества, «Just Give Me a Reason» Pink подсвечивает несчастный брак, «I Know You Want Me» или «I Want You to Want Me» выплескиваются во время сексуального влечения. И еще полсотни известных песен из повседневного плейлиста в устах персонажей. Эти так называемые «песни души» слышит только заглавная Зои — взбалмошная разработчица, работающая в идеальном офисе с приятными людьми, модным оформлением и завидным шведским столом с едой. Главную героиню играет Джейн Леви, из которой хотели сделать звезду хорроров («Зловещие мертвецы: Черная книга», «Не дыши», наркопотребительница в новом «Твин Пиксе»), но вообще-то она милашка с врожденной тягой к танцам, мюзиклу и комедиям. Будьте готовы к тому, что ее Зои припеваючи пополнит ваш топ любимых рыжих героинь из сериалов . Главный конфликт — на Зои свалился неординарный дар, и она вынуждена решать внутренние проблемы окружающих (иначе дар начинает ее наказывать), хотя ее саму разрывают противоречия, естественно, любовного толка. Как и в любом удачном сериале, помимо самой сердцевины шоу украшают и яркие второстепенные герои вроде соседки Мо, которая не только помогает объяснить правила дара Зои, но и раскрывается как колоритный трансгендерный персонаж. Еще один признак хорошего сериала: по ходу у шоу складываются свои внутренние шутки и микротрадиции вроде того, что каждая серия начинается с матерного слова , которое непременно «запикивается» открывающим титром с названием. Актерам и авторам помогает известный музыкант Крейг Уэдрен (группа Shudder to Think, «Школа рока»), а также хореограф и преподаватель по вокалу из «Ла-Ла Ленда», чтобы в каждую серию укладывалось по несколько уникальных номеров. Музыка и танцы тоже претерпевают всевозможные трансформации и сюжетные перевертыши, чтобы они не успели приесться и смогли чем‑то удивить. Например, отец главной героини (его играет Питер Галлахер из «Красоты по-американски» и «Одиноких сердец») парализован, поэтому «песни души» становятся чуть ли не единственным способом общения с ним. Присутствует необыкновенный музыкальный номер полностью на жестовом языке для слабослышащих. В какой‑то момент музыкальный дар Зои начинает работать в обратную сторону в виде музыкальных срывов, когда она поет сама (запоминающийся выход с «Pressure» Билли Джоэла). Кроме того, внезапно выяснится, что «песни души» могут сильно помешать во время секса. А первый сезон заканчивается вообще на минорной ноте — чистые слезы.

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«Мейр из Исттауна» («The Mare of Easttown») С 18 апреля, «Амедиатека»

Меланхоличная женщина-сыщик (Кейт Уинслет) занимается расследованием жестокого убийства в маленьком провинциальном городке. Ситуация осложняется участием еще одного окружного детектива (Эван Питерс) и тем, что дома главной героине приходится бодаться с дочерью-тинейджером и собственной мамой. «Мейр из Исттауна» — престижный детективный мини-сериал для взрослой аудитории, какие выходят только на кабельном канале HBO (ранее этот же канал выпускал «Острые предметы», «Большую маленькую ложь» и «Отыграть назад»). Кроме блестящего актерского состава ( компанию Кейт Уинслет составит, среди прочих, Гай Пирс ), сериал может похвастаться опытными авторами из сферы низкожанрового кино: сценаристом выступил Брэд Ингелсби («Из пекла»), а режиссером — Крейг Цобель («Охота»).

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«Берег москитов» («The Mosquito Coast») С 30 апреля, Apple TV+

Гениальный изобретатель и по совместительству отец семейства (Джастин Теру) разочаровывается в современной жизни в Штатах и решает перевезти всю свою семью в латиноамериканские джунгли. Со временем действия героя все меньше начинают походить на осознанный выбор стиля жизни и все больше — на помешательство. Звезда «Оставленных» Джастин Теру возвращается с аналогичной ролью отца семейства на грани нервного срыва в экранизации романа своего дяди Пола Теру. «Берег москитов» уже имеет одну классическую экранизацию, снятую в 1980-е, и если с Харрисоном Фордом в главной роли Теру еще и мог бы потягаться, то у сценариста Нила Кросса («Лютер») против Пола Шредера, кажется, шансов мало. Не говоря уже о группе разнокалиберных телевизионных постановщиков, конкурирующих с самим Питером Уиром. С другой стороны, у телеадаптаций романов всегда есть один большой козырь в рукаве: при правильном подходе сам сериальный хронометраж заставляет зрителей проживать жизни героев как собственные.

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«Родители года» («Breeders») Завершается 2-й сезон, «КиноПоиск HD»

«Родители года» исследуют так называемый парадокс родительства: когда вы готовы в любой момент умереть за своих детей, но при этом довольно часто хотите их придушить. «Осталось только решить, какое одеяло для этого больше подойдет». В центре сюжета сериала — семейная пара Пол (Мартин Фриман) и Элли (Дейзи Хаггард), воспитывающая двух отпрысков, — семилетнего Люка и четырехлетнюю Эву. Героям в районе сорока пяти. Оба посреди жизненного хаоса, состоящего из бессонных ночей, неурядиц на работе, финансовых проблем, неизбежных нервных срывов и бесконечных сомнений в себе. Оба не находят время не только на понимание того, любят ли они все еще друг друга, но и на элементарно формулирование этого вопроса у себя в голове.