В рубрике «Мимо проката» кинокритик Станислав Зельвенский отслеживает самые заметные фильмы, доступные для домашнего просмотра. В этом выпуске: виды Прованса, Гай Пирс, иранский хоррор, побратимы «Суда над чикагской семеркой» и «Зависнуть в Палм Спрингс».

«Иуда и черный мессия» («Judas and the Black Messiah»)

В продолжение «Суда над чикагской семеркой» — исторический триллер, развернувшийся в то же время и в том же месте. Лидер чикагских «Черных пантер» Фред Хэпмтон (Даниэл Калуя), харизматик, оратор и маоист, набирает популярность и пытается объединить разные протестные группировки (вплоть до реднеков). ФБР это не нравится; для начала вальяжный агент (Джесси Племонс) подсылает к «Пантерам» «крота» — беспринципного мелкого жулика Билла О’Нила (Лакит Стэнфилд), пойманного на угнанной машине и отпущенного в обмен на сотрудничество. Очень энергичный и страстный, если и несколько поверхностный, фильм про революционеров и охранку. Расклад обозначен уже в названии («мессия» — формулировка Гувера, которого тут со смаком играет Мартин Шин). То, что активист «Черных пантер» с чрезвычайно радикальной риторикой выведен не противоречивой фигурой, а абсолютно симпатичным героем мейнстримового голливудского байопика — безусловно, примета времени; впрочем, Хэмптон всегда был знаковым персонажем в силу возмутительных обстоятельств, о которых, собственно, тут и рассказывается. Кино актуальное, и не только в Америке .

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«Мужчина в шляпе» («The Man in the Hat»)

Лучшее, что может произойти с человеком, запертым в России в феврале: меланхоличная почти немая комедия про то, как мужчина в шляпе (ирландский артист Киран Хайндс) катается по летнему Провансу на крохотном «Фиате 500». Сюжета нет, если не считать лениво преследующего героя автомобиля с (возможно) марсельскими мафиози, и лежащей на переднем сиденье фотографии женщины, излучающей какие‑то намеки. Есть солнце, акведуки, платаны, ресторанчики, курицы, горы, велосипедисты . Фильм поставили два немолодых англичанина: телевизионщик, снимавший путешествия Майкла Палина и Стивена Фрая, и кинокомпозитор, получивший, среди прочего, «Оскар» за «Влюбленного Шекспира». Все это видно на экране: и возраст, и национальность, и рука, набитая на живописных трэвелогах, и любовь к музыке, которой тут очень много. Слов, наоборот, минимум, причем диалогов нет вовсе, есть пара монологов, а главный герой произносит за полтора часа «мерси» и «мадам». Фильм состоит из более или менее забавных сценок с разными колоритными персонажами: сбежавший кюре, уличные музыканты, пара изнывающих от сексуального напряжения дорожных рабочих и так далее. Из знакомых лиц — играющая байкершу француженка Майвенн и британский артист Стивен Диллейн: его встреча с Хайндсом в «Игре престолов» закончилась тем, что один сжег другого заживо. Здесь все куда более мирно.

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«Карта совершенных мгновений» («The Map of Tiny Perfect Things»)

И еще один «День сурка» (в самом факте его бесчисленных репродукций есть очевидная ирония), на этот раз в жанре young adult. Еще до начальных титров смазливый и очень положительный тинейджер Марк (Кайл Аллен) попал во временную петлю и бесконечно проживает один и тот же день в своем маленьком городке. И вот однажды он встречает жертву той же аномалии — по удачному совпадению это девушка, умница и его ровесница (Кэтрин Ньютон, которая только что менялась телами с Винсом Воном; насыщенная старинными клише карьера!). Сделать из этого прямолинейный ромком было бы все-таки совсем бесстыдно, и авторы (сценарий по своему же рассказу написал фантаст Лев Гроссман) выбирают более извилистый путь с мелодраматическими поворотами и многочисленными метакомментариями собственных действий. Поначалу это мило, хотя и приторно. Финальный отрезок кого‑то взбесит , кого‑то, вероятно, еще больше растрогает. В любом случае, лучше пересмотреть прошлогодний «Палм Спрингс».

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«Ночь» («The Night»)

Американский хоррор с иранской съемочной группой и диалогами преимущественно на фарси, первая, как сообщают, лента из США в иранском прокате со времен Исламской революции (однажды, хочется верить, там покажут и Бабака Анвари, и Ану Лили Амирпур). Сам фильм не такой уникальный, как эти обстоятельства, но это крепкая, достойная работа со своим лицом. Пара иранцев, переехавшая (по очереди, что важно для сюжета) в Лос-Анджелес, вечером отправляется из гостей домой, но навигатор в машине барахлит, дочка-младенец плачет, и, в общем, они останавливаются на ночь в старом отеле. А там их начинают беспокоить привидения, черные кошки и, как постепенно выяснится, муки совести. Сценарий не бог весть какой, зато уверенная режиссура, хорошие артисты (особенно Шахаб Хоссейни, которого мы знаем по фильмам Фархади), много приветов гостинице «Оверлук» и главное в хорроре — эффектная концовка .

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«Последний Вермеер» («The Last Vermeer»)

Вот тоже интересный случай: фильм, поставленный миллиардером (в этом клубе кроме него состоят, кажется, лишь Спилберг и бывший режиссер Лукас). Его фамилия Фридкин, но не тот; этот Фридкин продает машины, водит самолеты, владеет командой «Рома», а недавно увлекся и кинематографом. Бизнесмен он наверняка решительный, а вот режиссером оказался робким; впрочем, выглядит фильм, конечно, вполне компетентно. Это такая в меру увлекательная историческая зарисовка по мотивам реальных событий, немножко детектив, немножко судебная драма, немножко про войну, немножко про искусство . Дело происходит сразу после войны в Амстердаме, Клас Банг в образе уставшего Грегори Пека играет бывшего партизана, который расследует судьбу Вермеера, оказавшегося в коллекции Геринга; ниточки быстро его выводят к эксцентричному арт-дилеру, богачу и художнику по имени Хан Ван Мегерен. Последнего смешно играет Гай Пирс. История, справедливости ради, восхитительная (и довольно известная), и это один из самых не энергозатратных способов узнать ее или освежить в памяти.

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