Станислав Зельвенский — о новой злой комедии «Аферистка», которую весело смотреть, но в которой абсолютно некому сопереживать.

Марла Грейсон (Розамунд Пайк) зарабатывает тем, что вместе со своей помощницей и возлюбленной (Эйса Гонсалес) грабит стариков. Схема отработана: коррумпированная врачиха дает им наводки на обеспеченных пенсионеров, живущих в одиночестве, и пишет справки об их недееспособности, Марла через осла-судью оформляет над ними опекунство, отправляет их в дом престарелых, который тоже в доле, а потом неторопливо опустошает их счета и продает недвижимость. Новая добыча — бодрая пожилая дама (Дайанна Уист), «вишенка» в терминологии аферисток — один тонкий черенок, оторвал и ешь. На стене у нее висит «Неизвестная» Крамского , что могло бы послужить тревожным звоночком, но Марла его не замечает. Вскоре, однако, выясняется, что, во-первых, банковский сейф старушки хранит сюрпризы, а во-вторых, не так уж она и одинока — ее судьбой живо интересуется очень небольшой, но очень опасный мужчина (Питер Динклейдж).

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Фильм, где Питер Динклейдж то жадно поедает эклеры, то висит на гимнастических кольцах (слегка взаимоисключающие, конечно, занятия), не может быть совсем безнадежным, но Динклейджа нам выдают дозированно, как подавляющие волю таблетки в злодейском доме престарелых. Англичанин Джей Блейксон, когда‑то дебютировавший любопытным маленьким триллером «Исчезновение Элис Крид» и сам написавший для себя сценарий «Аферистки», больше интересуется сильными женщинами, и солирует в фильме Розамунд Пайк в образе ледяной блондинки, заставляющем вспомнить то ли ее самую знаменитую роль в «Исчезнувшей», то ли Серсею Ланнистер. Однако даже Серсея, женщина не без недостатков, но со страстями, в отдельные моменты способна была вызвать у нас симпатию. Не то что Марла. Единственное содержание этой героини — ее алчность, жажда успеха и не просто готовность, а желание идти к нему по головам и по трупам. Иначе говоря, она не столько человек, сколько символ дикого капитализма . И Блейксон в первом акте поверхностно, но очень убедительно — в паре сцен натурально хочется кинуть чем‑нибудь в экран — пишет с помощью Пайк портрет коварной социопатки.

Проблемы начинаются во втором и особенно в третьем акте, когда фильм вдруг начинает требовать от зрителя если не сочувствия к Марле, то хотя бы участия. Что на бумаге кажется извращенным, но возможным, то на практике оказывается совершенно немыслимым. Не помогает даже модная тема мужененавистничества, которую Блейксон последовательно развивает — то, что героиня лесбиянка и окружена жестокими или глупыми мужчинами, которых она презирает, не превращает ее автоматически из хищницы в жертву. В результате «Аферистка» нарушает какие‑то базовые принципы драматургии: условно говоря, если мы видим, как человек пытается выбраться из тонущей машины, мы должны волноваться за него и желать ему успеха, а не рассчитывать без особой надежды, что он захлебнется. Отсутствие симпатичных персонажей, хотя бы среди антигероев — чудесная Дайанна Уист движется в этом направлении, но автор по ходу пьесы вообще о ней забывает, — делает просмотр «Аферистки» странным, порой мучительным занятием. Фильм при этом остается, в общем, захватывающим от начала до конца , и снят достаточно ловко, чтобы не обращать внимания на явные сюжетные натяжки, главным образом в финальной части, где больше экшена. И Динклейдж с бородой все же хорош, пусть у него, как и у Пайк, по сути, всего две ноты (сладкая и гадкая). Но можно ли назвать это удовольствием? А если нет, то стоит ли тратить два часа лишь на ценный жизненный урок, подтверждение наших давних подозрений, что отбирать сбережения у беззащитных пенсионеров — нехорошо?