Пока «Страна Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса только раскачивается, публикуем сериальные карточки с рецензиями «Афиши Daily» для тех, кто привык доводить все дела до конца. Найдите свой фантастический сериал, который вы не успели досмотреть (или же выберите новое шоу для запойного досмотра).