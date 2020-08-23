Пока «Страна Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса только раскачивается, публикуем сериальные карточки с рецензиями «Афиши Daily» для тех, кто привык доводить все дела до конца. Найдите свой фантастический сериал, который вы не успели досмотреть (или же выберите новое шоу для запойного досмотра).
Сериалы
«Страна Лавкрафта» на HBO: главный августовский сериал про расизм и монстров
рецензия
Сериалы
Сериал «Дивный новый мир»: антиутопия Хаксли для поколения тиндера
рецензия
Сериалы
«Академия «Амбрелла»: вышел 2-й сезон — еще лучше 1-го. Пора его уже посмотреть
рецензия
Сериалы
Замри, умри, воскресни: цифровой рай в новой комедии «Загрузка»
рецензия
Сериалы
«Сквозь снег» и «В ночь»: два новых сериала про постапокалиптический транспорт
Сериалы
Сериал «Разрабы» взрывает мозг: что это было? Вот лучшие фанатские теории
Сериалы
Новый сезон «Сумеречной зоны» + топ-13 классических серий
Сериалы
Гостья из настоящего: второй сезон ошеломительного сериала «ОА»
рецензия
Сериалы
«Проклятая» на Netflix: приквел «Короля Артура» с феминитивами и Вайнштейном
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Сериалы
Ребенок, розмарин: вышел сериал «Дом с прислугой» М.Найта Шьямалана
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Сериалы
А теперь — апокалипсис: мы поэпизодно разобрали 3-й сезон «Мира Дикого Запада»
Сериалы
«Темный кристалл: Эпоха сопротивления»: новое восьмидесятническое сокровище Netflix
рецензия
Сериалы
«Чужак» на HBO: еще один детективный хоррор по Стивену Кингу
рецензия
Сериалы
«Видоизмененный углерод»: второй сезон сайфая, где главного героя играет уже другой актер
рецензия
Сериалы
Еще два новых сериала в духе 1980-х: шведские роботы и девочка-детектив