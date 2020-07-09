Осторожно, спойлеры: текст для тех, кто уже досмотрел «Тьму». Попытались разобраться (и при этом еще больше не запутаться) в деталях и хитросплетениях третьего сезона и всей вселенной сериала с помощью фанатских теорий и дотошных пользователей Reddit.

Основная мысль, которая возникает после просмотра третьего сезона «Тьмы», — нужно заново пересмотреть весь сериал. Похоже, пройдут годы, прежде чем самые преданные фанаты окончательно разберутся во всех его деталях. Хотя у сериала есть даже специализированный сайт, где можно проследить все связи между событиями и годами для каждого персонажа. Наш обзор, конечно, не претендует на дотошный анализ, это не попытка сразу переварить все. Главным образом это реакции на увиденное, находки, выжимка лучших фанатских цитат и теорий (порой безумных). Все они расположены в примерном хронологическом порядке с небольшими перемещениями в будущее.

Подробности по теме Развеять «Тьму»: рассказываем, как устроен популярный фантастический сериал Развеять «Тьму»: рассказываем, как устроен популярный фантастический сериал

3.1 «Дежавю» В первом же эпизоде финального сезона «Тьмы», в котором главный герой сериала, Йонас, оказывается в параллельной вселенной, зрители обратили внимание на массу любопытных деталей этого мира. Их обилие вызывает искреннее восхищение создателями сериала, проработавшим альтернативную вселенную до мельчайших подробностей.

Итак, вы заметили, что… Условные обозначения Тиканье между сценами означает перемещение во времени, а визуальный эффект «вжух» — между мирами. Netflix Зеркальность Параллельный мир зеркален миру из первых двух сезонов. Марта в параллельном мире — это женская версия Йонаса вплоть до знаковой желтой куртки и привычки нюхать молоко. Она как бы играет роль Йонаса в этом мире, так как его здесь не существует. Расположение входов (например, в школу, пещеру или церковь), лестниц, кроватей в комнатах, кресел на входе в пещеру, даже звонка на руле велосипеда из мира Йонаса в мире Марты как будто отражены в зеркале. Даже челка Александра Тидеманна зачесана на другую сторону.

«Представьте, что весь сезон создателям «Тьмы» пришлось снимать в зеркальном изображении. Это означает, что все надписи на уличных знаках, постерах и прочем необходимо было написать задом наперед, чтобы на экране они читались правильно».

«А еще представьте, вот бы было круто, если бы создатели «Тьмы» сняли сериал так, что в будущем каждый мог посмотреть его задом наперед (то есть вначале третий сезон, потом второй и в конце — первый), и все равно весь сюжет имел бы смысл».

© Netflix Глаз Торбена Веллера Это трагикомичное изменение во внешности героя заметило большинство зрителей. Но до финального эпизода они не могли решить, то ли это такая издевательская шутка создателей сериала, то ли это имеет какое‑то значение. «Негодяй Веллер украл глаз у Хельге», — шутили особенно циничные пользователи Reddit по этому поводу (обратите внимание, что у старика Хельге в параллельной вселенной не изуродовано ухо, а отсутствует один глаз). «Есть два варианта развития событий с глазом Веллера. Либо создатели сериала никогда этого не объяснят и будут ржать над этим всю жизнь. Либо это получит какое‑то объяснения в 8-м эпизоде». Все мы знаем, что случилось в 8-м эпизоде. Веллер в очередной раз попытался объяснить, что же случилось с его глазом, и его опять кто‑то перебил. Так что складывается впечатление, что это все-таки продуманная шутка создателей. «Скорее всего, это домашний, внутренний гэг шоураннеров. Но когда в зеркальном мире видишь сначала оба глаза Веллера, а потом камера отъезжает и мы видим, что у него нет руки, трудно сдержать смех». Длинные волосы «Все парни-подростки, включая Магнуса, Бартоша и даже Миккеля, в параллельной вселенной отрастили длинные волосы».

Удивительные удивления Йонаса

© Netflix Удивление № 1 «Почему молодой Йонас удивился, когда «другая» Марта перенесла его в параллельный мир?» — задаются вопросом многие пользователи. И действительно, к концу второго сезона молодой Йонас уже успел попутешествовать во времени всякими разными способами (туннель, машина времени, шарики, наполненные липкой жидкостью), но все равно он изумлен и кричит «Как мы сюда попали?», когда Марта использует свой сферический аппарат. «Скорее всего, Йонас уже привык к путешествиям во времени, но перемещение в пространстве для него в новинку, — объясняют некоторые пользователи такую реакцию Йонаса. — Ведь они переместились из его дома в пещеры». «К тому же, похоже, герои дезинтегрируются в одном мире и заново, по крупицам, восстанавливаются в другом. А это уже что‑то новенькое». «Я еще могу стерпеть путешествия во времени, как бы говорит Йонас, но ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ — ВОТ ГДЕ МОЕМУ ТЕРПЕНИЮ ПРИХОДИТ КОНЕЦ! » © Netflix Удивление № 2 Путешественник во времени (ну или Йонас средних лет) весьма удивлен и растерян, когда «другая» Марта объявляется на пороге его лаборатории в 1888 году. Почему? Разве Йонас из будущего не должен был знать, что его спасла Марта из параллельной вселенной? Это очень хороший вопрос! «Потому что молодой Йонас испытывает что‑то новое, то, что Путешественник во времени еще не испытывал», — такое объяснение находит один из пользователей на момент первой серии. «Но как же тогда Йонас средних лет смог выжить в апокалипсисе?» — справедливо замечают другие зрители. «Вероятно, одновременно существует две временные петли: Адам и молодой Йонас находятся в одной, а Путешественник во времени — в другой», — сделал удивительно правильное предположение один из зрителей. Если этот чересчур догадливый зритель досмотрел «Тьму» до седьмого эпизода, он очевидно, получил подтверждение своим словам. Ведь именно в этой серии создатели «Тьмы» вспомнили о пресловутом коте Шредингера (похоже, в этом году он особенно популярен), который одновременно может быть в двух состояниях. Но откуда же пользователям в ветке обсуждения первого эпизода, тщетно выдвигающим свои мысли по поводу происходящего, было знать, что во вселенной «Тьмы» в одной временной плоскости всегда параллельно существует два варианта развития событий. В одном — Марта спасает Йонаса, а во втором — Йонас спасается сам . Кажется, многим зрителям такое объяснение показалось недостаточно убедительным, но другого у них, по всей видимости, не будет.

Кого увидела Марта, когда потерялась в лесу?

© Netflix

Что это за жуткое видение предстало перед Мартой, когда она отстала от друзей, бегущих прочь от пещеры? Кто эта покрытая густой черной жидкостью женщина? Создатели сериала, похоже, не дают объяснения этому явлению, но особенно внимательные пользователи с хорошей памятью обратили внимание на один факт, имеющий непосредственное отношение к зеркальности миров Йонаса и Марты. В первой серии первого сезона Йонас в точно такой же ситуации, сразу после того как он потерял Миккеля в лесу, увидел своего отца, покрытого тем же самым черным маслом. Учитывая, что другая Марта — это женская копия Йонаса в параллельном мире и с ней случаются похожие события, неудивительно, что в лесу перед ней предстало нечто похожее. Только вместо отца Йонаса Марта увидела некую женщину. Большинство пользователей считают, что Марта увидела саму себя . Причем одетую в платье, которое было на героине в первом сезоне во время юбилейной вечеринки ее родителей. Это платье появляется снова во сне Йонаса: после секса с «другой» Мартой ему снится, что рядом с ним лежит погибшая Марта из его мира. Черная маслянистая субстанция — это темная материя, убеждены многие пользователи. Что ждали зрители от финала (или немного счастья для Йонаса) «Все, что я хочу от финала этого сезона, это немного счастья для бедняги Йонаса», — писали сердобольные пользователи Reddit в самом начале обсуждения третьего сезона. «Я хочу, чтобы Йонас наконец-то искупался. Всего разок. Просто посвятил бы себе любимому 10 минут».

«Йонас, забота о себе — это не эгоизм!»

3.2 «Выжившие» Тронте, какого черта?!

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Как только зрители получили намеки на то, что Тронте может быть отцом Регины, он появляется, как будто из ниоткуда, и убивает ее. «Это единственный способ спасти тебя», — говорит Тронте Регине. Почему он это делает? «Тронте — отец года!» — ироничный комментарий одного из пользователей порождает целую ветку: «– Человек в черном из «Мира Дикого Запада»: «Вызов принят!»

— Станнис Баратеон: «Любители!»

— Эдвард Алдерсон из «Мистера Робота»: «Позвольте представиться».

«Я: О, так может быть Тронте — отец Регины.

Тоже я пять секунд позже: Тронте, что за дела, мужик?!»

«Старая Клаудия просит Тронте убить ее больную раком дочь Регину, потому что Клаудии из 1986 года нужна мотивация, чтобы продолжить свой путь, — пытаются объясняют эту странную сцену пользователи Reddit. — Точно так же Йонасу надо, чтобы погибла Марта, чтобы он впоследствии стал Адамом». Как старый Тронте выжил в апокалипсисе? Откуда он взялся? «Вероятно, Тронте смог выжить после апокалипсиса благодаря информации, почерпнутой из книги с трикветром на обложке, которую передала ему Клаудия накануне», — это пока единственное — не очень-то внушительное — объяснение того, как выжил Тронте, найденное зрителями. Так кто же отец Регины?

Бернд Допплер и Клаудия-подросток © Netflix 1 из 2 2 из 2

Примечательно, что на семейном древе в убежище Евы Тронте — отец Регины, но впоследствии мы узнаем, что это нет так. Клаудия, похоже, намеренно не указала Еве на ошибку в ее древе. Отцом Регины, как выясняется, был Бернд Допплер, основатель атомной станции (помните неловкую сцену, когда Клаудия-подросток заходит в дом Допплеров, а молодой Бернд отвешивает ей комплимент?). Это подтверждает семейный портрет, который мы видим в финале сезона. Кажется, создатели специально хотели заставить зрителей думать, что отец Регины — Тронте, поэтому Клаудия сделает все для того, чтобы петля повторялась. Но позже мы узнаем, что у Клаудии были несколько другие мотивы. Поняв, что Регина не имеет отношения к петле (так как ее отец не Тронте), Клаудия делает все, чтобы расщепление никогда не случилось. Ведь Регина родится и будет жить и в оригинальном мире, до расщепления. Семейное древо Евы

© Netflix

Семейной древо, составленное Евой, вызвало немало обсуждений: внимательные зрители обратили внимание, что в нем не указан отец Тронте, и быстро сообразили, что ответ на этот вопрос откроет путь к разгадке всего происходящего во вселенной «Тьмы». «Кто отец Тронте? Это будет ответом на все вопросы! — восклицал особенно проницательный зритель. — К тому же интригует, почему Тронте и Агнес — единственные, кто непосредственно связан со знаком бесконечности». Как мы впоследствии узнали, это действительно было ключом ко всем загадкам Виндена. Знаком бесконечности был обозначен ребенок Йонаса и «другой» Марты, тот самый бродящий в трех ипостасях по времени и пространству человек с рассеченной губой, который стал связующим звеном между двумя мирами. Именно он и является отцом Тронте, то есть прародителем семейства Нильсенов (а это, считай, добрая половина Виндена). Матерью Тронте, напомним, является Агнес, поэтому-то она вместе с Тронте и соединена со знаком бесконечности. Благодаря внимательному изучению древа некоторые зрители уже заранее знали то, что получит подтверждение только к финалу сезона. Например, до определенного момента непонятный факт, что друг Йонаса, Бартош, — это его прапрапрадедушка и одновременно его тесть (!) . «Почему обсуждение семейного древа, показанного во второй серии, не в топе обсуждения? — недоумевал один из пользователей в ветке обсуждения второй серии. — Я поставил на паузу и минут десять его изучал. Бартош — отец Агнес и Ноя? Ханна — мать Сильи? Йонас и Силья — брат и сестра? Бартош и Силья — муж и жена?» «Но кто такая Силья?!» — восклицали другие, не такие внимательные зрители. Кто такая Силья?

© Netflix

Забегая вперед (а точнее — в седьмой эпизод), рассказываем, кто такая Силья. Это тот самый ребенок, которого Ханна решила оставить, забеременев от Эгона в 1953-м. С подачи Евы Ханна прибывает вместе с маленькой Сильей в 1911-й, чтобы присоединиться к Йонасу, который уже начал свою трансформацию в Адама. Йонас убивает Ханну и забирает Силью, которая впоследствии становится активным членом Sic Mundus. В 2053 году Адам отправляет Силью в 1890-й, где она становится женой Бартоша и рожает ему двух детей — Ханно (в будущем — Ной) и Агнес (при родах которой Силья умирает). В этом вся «Тьма»! 3.3 «Адам и Ева» «Офисы» Адама и Евы

© Netflix

«Обратили внимание, что в «офисе» у Адама висит картина, изображающая людей, падающих в ад («Падение проклятых» Рубенса), а у Евы/старой Марты на стене — изображение Адама и Евы в раю? — спрашивает один пользователь. — Это очень хорошо символизирует, насколько эти герои полярны». «Да, и апокалиптические миры, в которых они живут, тоже являются прямыми противоположностями — ядерная зима у Адама, выбравшего тень, и безжизненная, выжженная солнцем пустыня у Евы, представляющей свет. Но при этом авторы явно дают нам понять, что оба — и Адам, и Ева — одинаково опасны для своих миров». Замкнутый круг манипуляций «– Неудивительно, что Йонас превратился в Адама: он так устал от того, что всю жизнь им все манипулируют, что решил, что будет всеми манипулировать сам.

— Ага, Адам такой: я буду манипулировать самим собой в молодости, чтобы меня это достало и я закончил бы тем, что стал манипулировать самим собой в молодости». «Почти кто угодно в сериале: Йонас, у нас для тебя есть миссия…

Йонас: Ничего не говорите, я в в деле!»

«Я должен манипулировать самим собой в молодости, чтобы я стал тем собой в старости, кто манипулирует самим собой в молодости». Адам

Отсылка к Библии? Конечно

Якоб Диль в роли сына Йонаса и Марты (Адама и Евы) © Netflix 1 из 2 © Netflix 2 из 2

В Библии сын Адама и Евы — Каин. Он предательски убивает своего брата Авеля, за что Бог его проклинает и оставляет на его лице отметину. В современном языке выражение «Каинова печать» имеет смысл «печать преступления». Вполне можно предположить, что отметина над губой сына Йонаса и Марты — это своеобразная «Каинова печать». Коммунистический след?

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Многих зрителей позабавил постер с надписью «Eat the Rich» в комнате Магнуса из параллельной вселенной. Одни пользователи даже предположили, что и Магнус, и его младший брат Миккель увлечены коммунистическими идеями: «Миккель носит шапку-ушанку, и в его одежде преобладает красный цвет. Может быть, он из тех весьма многочисленных представителей поколения Z, которые при каждом удобном случае врубают на полную громкость гимн СССР, ну, знаете такой тип?» Кто такой/такая Бенни/Бернадетт?

© Netflix

Многие не обратили на это внимания, но молодой человек, с которым Петер, ставший в параллельной вселенной священником, разговаривает в церкви, когда входит Шарлотта, — это Бенни. Тот самый Бенни, который в мире Йонаса — трансгендерная проститутка, живущая в фургончике на краю города. Получается, что в альтернативном мире Петер тоже изменяет Шарлотте с Бенни (или близок к этому). Напомним, что Бенни — брат офицера Торбена Веллера, того самого, который с одним глазом/одной рукой. Обратите внимание, что в финальной сцене Петер сидит вместе с Бернадетт, сестрой Торбена, с которой они находятся в явно счастливых отношениях. 3.4 «Исток» Сам себе прапрапрадед Получив подтверждение того, что «несвятая троица» — это сын Йонаса и «другой» Марты, некоторые зрители внезапно осознали, что Йонас сам себе является прапрапрадедушкой. Ну, посудите сами, все довольно просто: Йонас — отец Истока, Исток — отец Тронте, Тронте — отец Ульриха, Ульрих — отец Миккеля, Миккель — отец Йонаса. Но ситуация становится совсем уж неоднозначной, когда понимаешь, что Марта приходится Йонасу не только тетей, но и праправнучкой . «– Если бы жители Виндена научились пользоваться презервативами, они, скорее всего, избежали бы большинства своих проблем. — Жители Виндена не умеют пользоваться зонтиками, откуда им знать, что такое презервативы?!» Автор книги с трикветром на обложке

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Также в четвертом эпизоде мы узнаем, что автором книги, которую передают герои «Тьмы» друг другу из сезона в сезон и из которой Клаудия вырвала последние страницы, — сам Исток. Ирония судьбы, или временной парадокс имени Катарины

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Катарина (мать Магнуса, Марты и Миккеля), похоже, была названа своей матерью Хеленой в честь Ханны — женщины, с которой Катарине изменял ее муж, Ульрих. В 1953 году в прихожей квартиры женщины, занимающей абортами, юная Хелена повстречалась в Ханной, которая представилась как Катарина и подарила Хелене тот самый кулончик с изображением Святого Христофора. Так что имя Катарины — это классический пример причинно-следственной петли, коими переполнена вселенная «Тьмы». 3.5 «Жизнь и смерть» Полный круг путешествия кулона

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Кстати, насчет кулончика. Получается, что украшение после столкновения Катарины и Хелены пролежало на берегу озера Виндена до 2019 года — именно тогда его нашли Йонас и Марта во втором сезоне.

Леди из озера

Многие уже не помнят, но в шестом эпизоде второго сезона Бартош рассказывает Марте местную легенду о Леди из озера. По его словам, тело этой леди лежит на дне озера, после того как ее убили, и она может попытаться утащить тебя вниз. В пятом эпизоде мы понимаем, что Леди из озера — это Катарина, мать Марты. Секреты кастинга

Кастинг-директор «Тьмы» проделал невероятную работу: взрослые персонажи удивительно похожи на себя в молодости — и наоборот. Порой кажется, что создателям сериала все-таки удалось изобрести машину времени, но на самом деле у них есть вполне очевидное ноу-хау — некоторых персонажей в молодости и зрелости играют сын и отец. Например, роль молодого Петера, появляющегося в пятом эпизоде, исполняет Пабло Штрибек, родной сын Штефана Кампвирта, который играет взрослого Петера. У актеров разные фамилии, потому что Пабло взял фамилию матери (семейное фото). Роли взрослого и старого Истока тоже исполняют сын и отец — Якоб и Ханс Дили . 3.6 «Свет и тень» + 3.7 «Посреди времени» Два типа правителей

Цель Адама — разрубить узел и тем самым уничтожить оба мира, созданных в результате эксперимента Х.Г.Таннхауса. И погрузить жителей обоих миров в тьму небытия. Но это невозможно из‑за элементарных пространственно-временных законов: все, что случилось, не может перестать существовать. Именно поэтому молодой Йонас не может убить себя. Ева же, наоборот, сконцентрирована на сохранении узла, она не может позволить людям, которых любит, перестать существовать, даже если их существование наполнено страданиями, и это повторяется снова и снова целую вечность. Ева всегда выигрывает, потому что Адам не может разрубить узел, и он всегда будет ограничен пространственно-временными законами. 3.8 «Рай» Сломать систему

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Прошлое не может быть изменено в 99,9% случаев (что случилось, то не может перестать существовать), но в этой системе существует небольшая лазейка, о которой знала Ева и которую обнаружила Клаудия. Именно благодаря ее открытию удалось внести изменения в этот бесконечный цикл. Клаудия поняла, что существует оригинальный мир (где она и ее дочь Регина могут прекрасно жить, потому что не являются частью временной петли) и что в момент апокалипсиса время останавливается на долю секунды, цепь причинно-следственных связей мгновенно рвется — и можно что‑то изменить, что позволяет создать дополнительные временные петли. Именно благодаря этому существуют два разных Йонаса: один в момент апокалипсиса был перенесен «другой» Мартой в параллельный мир, а второй впоследствии стал Путешественником во времени/Незнакомцем (вот почему он не знал о существовании Марты из альтернативной вселенной). Клаудия поделилась открытием с отчаявшимся Адамом, и новые знания позволили ему отправить Йонаса из мира № 1 и Марту из мира № 2 в оригинальный мир № 0 до его расщепления. Марта и Йонас отлично справляются со своей миссией: сын Таннхауса не погибает вместе с семьей в автокатастрофе, и Таннхаус не изобретает машину времени и не расщепляет оригинальный мир, а миры № 1 и 2 перестают существовать. Дежавю, или сбой в матрице

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Однако монолог Ханны впослесловии намекает нам на то, что отголоски этих двух миров проникают в оригинальный мир в виде снов и чувства дежавю, этаких глюков в матрице. «Что‑то подобное было в «Донни Дарко», — замечают некоторые пользователи. Идеальные пары

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В финале за столом сидят те, кто были рождены вне петли, кто не произошел от Адама и Евы. Причем все кажутся вполне счастливыми. Катарина и Ханна прекрасно общаются, потому что лишены «удовольствия» отношений с бабником Ульрихом — его просто не существует в этом мире. Ханна беременна от Торбена Веллера, которому и здесь не дают возможности рассказать историю своего глаза. Петер состоит в отношениях с сестрой Веллера, Бернадетт. Все они собрались дома у Регины, у которой, похоже, все хорошо со здоровьем. Что еще раз намекает нам на то, что все старания Клаудии увенчались успехом. Клаудия обманула систему? Вынесенная в эпиграф цитата Шопенгауэра «Человек может делать то, что он желает, но не может желать, что ему желать» намекает нам на то, что главные герои «Тьмы» все время повторяли одни и те же ошибки, потому что не могли обуздать свои желания. Как только они поступают вопреки своим (не таким уж вроде бы и эгоистичным) желаниям спасти кого‑то, исправить что‑то, бесконечная временная петля разрывается. Примечательно то, что при этом Клаудия, несмотря на всю приверженность своему желанию — спасти дочь, Регину, — добивается своего. Альтернативный финал

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В финале восьмой серии, когда Йонас и Марта внезапно материализовались посреди дороги перед несущимся автомобилем с семьей сына Х.Г.Таннхауса, многие зрители решили, что путешественники во времени и станут причиной того, что автомобиль разобьется. Таким образом, петля никогда не разорвалась бы, а Йонас и Марта стали причиной аварии, которую пытались предотвратить. К счастью, создатели сериала решили не поступать так жестоко со своими героями. Многие пользователи решили, что такой мрачный финал стал бы отличной альтернативной концовкой. Оставшиеся загадки и недочеты

© Netflix

Несмотря на идеальную, казалось бы, работу сценаристов «Тьмы», которым удалось связать все концы с концами, некоторые зрители остались недовольны рядом небольших упущений. Многим не хватило развития линии Бориса Нивальда/Александра Тидеманна. «К чему нужна была вся история с присвоением чужого имени? Зачем нужен был следователь? Что дал шантаж Ханны?» — озвучивают зрители свои претензии по этому поводу. Также многие пользователи упрекают создателей «Тьмы» в излишней, с их точки зрения, таинственности вокруг происхождения Петера и неполноценности линии с трансвеститом Бенни. Некоторые зрители считают, что нелишним было бы показать историю знакомства Агнес и Истока и объяснить, откуда у юного Тронте ожоги на руках.