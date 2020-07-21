17 июля на Netflix целиком вышел первый сезон «Проклятой» («Cursed») — фэнтези-драмы по мотивам одноименного романа Тома Уилера, который переосмысляет легенду о короле Артуре в актуальной фем-оптике. Эдуард Голубев посмотрел все десять эпизодов и разбирается, стоило ли оно того.

Девушка, из груди которой почему‑то торчит стрела, падает на дно озера и в предсмертных флешбэках вспоминает свою нелегкую жизнь: пропажу отца, отшельническое детство, гибель матери, последняя воля которой заключается в том, чтобы Нимуэ — так зовут героиню — передала древний меч некому Мерлину. Так Netflix переосмысливает один из рудиментов мировой литературы — легенду о короле Артуре.

Вообще, переделка мономифов как один из трендов современной поп-культуры с выходом «Проклятой» достигла новой высоты. И дело тут не в том, что главную роль поручили женщине. Нимуэ играет Кэтрин Лэнгфорд — звезда подростковой драмы «13 причин почему» и детективной комедии «Достать ножи». Не самая великая актриса, но за ней приятно наблюдать — в целом этого достаточно. И даже не в том, что большинство мужских персоналий, которые по всем канонам должны олицетворять собой добродетели, — идиоты. Мерлин (Густаф Скарсгорд из «Викингов») здесь, к примеру, забулдыга, а Артур (Девон Террелл) почему‑то стал индусом и нищим бардом с повадками Джека Воробья. Истинный постмодернизм «Проклятой» кроется в сценарии и диалогах.