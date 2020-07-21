17 июля на Netflix целиком вышел первый сезон «Проклятой» («Cursed») — фэнтези-драмы по мотивам одноименного романа Тома Уилера, который переосмысляет легенду о короле Артуре в актуальной фем-оптике. Эдуард Голубев посмотрел все десять эпизодов и разбирается, стоило ли оно того.
Девушка, из груди которой почему‑то торчит стрела, падает на дно озера и в предсмертных флешбэках вспоминает свою нелегкую жизнь: пропажу отца, отшельническое детство, гибель матери, последняя воля которой заключается в том, чтобы Нимуэ — так зовут героиню — передала древний меч некому Мерлину. Так Netflix переосмысливает один из рудиментов мировой литературы — легенду о короле Артуре.
Вообще, переделка мономифов как один из трендов современной поп-культуры с выходом «Проклятой» достигла новой высоты. И дело тут не в том, что главную роль поручили женщине. Нимуэ играет Кэтрин Лэнгфорд — звезда подростковой драмы «13 причин почему» и детективной комедии «Достать ножи». Не самая великая актриса, но за ней приятно наблюдать — в целом этого достаточно. И даже не в том, что большинство мужских персоналий, которые по всем канонам должны олицетворять собой добродетели, — идиоты. Мерлин (Густаф Скарсгорд из «Викингов») здесь, к примеру, забулдыга, а Артур (Девон Террелл) почему‑то стал индусом и нищим бардом с повадками Джека Воробья. Истинный постмодернизм «Проклятой» кроется в сценарии и диалогах.
Уже к третьему эпизоду все действия и разговоры персонажей трансформируются в иллюстрации политически верных левых смыслов: если женщина, то обязательно сильная, ее тело — ее дело, а рыцарь не тот, кто убил дракона, а тот, кто правильно использует в речи феминитивы. К слову, главный злодей сезона — кровожадный инквизитор, который лицом точь-в-точь Вайнштейн.
Все это сделано настолько нарочито, что даже «Ведьмак», экранизация которого сделала вид, будто не существует бытовых расизма и сексизма, поставленных во главу угла в книгах и играх, стыдливо смотрит в пол.
Но если не обращать внимания — и, соответственно, не ловить от этого свое своеобразное удовольствие — на вышеописанные вещи, которые в твиттере могут презрительно обозначить «повесточкой», то «Проклятая» выглядит не очень интересно. Неубедительные спецэффекты, ужасно поставленный свет, пресный юморок, прямой, как палка, сюжет. В приключениях Геральта, при всех шероховатостях, было как минимум интересно разбираться. Тут такого нет и в помине. Все мотивации и сюжетные интриги видно за версту. Остается наслаждаться местными пейзажами (особенно удались съемки в лесах) и считывать многочисленные приветы «Игре престолов», «Беовульфу» и даже «Антихристу» Триера.
И судя по тому, что за первые дни «Проклятая» возглавила топ Netflix во многих странах, включая Россию, ни о какой смерти — то есть закрытии — сериала речь пока не идет. Это значит, что Нимуэ все же станет Владычицей Озера, а из немытого оборванца Артур превратится в легендарного вождя бриттов.
Будем надеяться, что благодаря успеху создателям дадут побольше денег, и тогда часть вопросов, связанная с исполнением, отпадет сама собой. В свою очередь, ругать или хвалить заложенные в произведение соображения нет смысла — уж больно это индивидуально. Феминистская критика может оказаться в восторге, в то время как остальные рискуют недополучить ощущения сказки. А для этого фэнтези вроде как и смотрят.
Вы изголодались по жанру, хотите видеть в кино профеминистскую и левую оптику, не знаете, чем себя занять в ожидании второго сезона «Ведьмака» и сериала по «Властелину колец».
Вы знаете, как это все было описано в мифах, и хотите хотя бы примерного следования канону.
В финале первой серии Нимуэ сражается со стаей волков. Битва снята в духе «300 спартанцев»: под проливным дождем, с криками и расчлененкой.
«Царя обезьян: Новые легенды», «Разочарование» и «Ведьмака» на Netflix, «Карнивал Роу» на Amazon Prime, «Британию» на Ivi, «Темные начала» в «Амедиатеке».