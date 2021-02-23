23 февраля считается праздником прославления мужской силы и гендерных стереотипов. По такому случаю мы составили подборку лучших материалов «Афиши Daily» о новой маскулинности, отцовстве, стереотипах в профессиях — о том, что старые гендерные установки в 2021 году очевидным образом не работают.