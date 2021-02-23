23 февраля считается праздником прославления мужской силы и гендерных стереотипов. По такому случаю мы составили подборку лучших материалов «Афиши Daily» о новой маскулинности, отцовстве, стереотипах в профессиях — о том, что старые гендерные установки в 2021 году очевидным образом не работают.
Перемены
Сильный пол
«Феминизм меняет мир в лучшую сторону»: мужчины о важности гендерного равенства
Препринт
«Женщины готовят, мужчины травят байки»: что не так с распределением домашних обязанностей
Сильный пол
Легко ли быть ранимым: мужчины рассказывают, почему они плачут
Внешность
Новая норма
«Нам надо что‑то делать с монополией джинсов»: монологи мужчин, которые носят юбки
Сильный пол
«Мужики так себя не ведут»: мужчины в платьях о том, чем плох патриархат
Ногти
Мужчины наконец начали красить ногти. Вот 6 идей маникюра для по-настоящему смелых
Новая норма
Почему мужчинам стоит красить ногти?
Из первых рук
«Ты чо, баба?»: как редактор из Новосибирска открыл для себя маникюр
Косплей
5 вещей, которым стоит поучиться у Гарри Стайлза
Тест
Мужское или женское? Попробуйте определить, для кого дизайнеры создали эту одежду
Новая норма
4 женских предмета гардероба, которые исторически носили и мужчины
Отцовство
Жизнь с детьми
Новый папа: что такое осознанное родительство и чего хотят современные отцы
Жизнь с детьми
Почему отцам стоит брать отпуск по уходу за ребенком? Отвечают создатели «Nordic Dads»
Жизнь с детьми
Дыши, дорогая: мужчины о своем участии в родах
Профессии
Афиша Rise
История первого мужчины-синхрониста
Сильный пол
Нянь, швей, флорист и маникюрщик рассказывают о своей профессии
Секс
18+
Мужская мастурбация: как разнообразить то, чем занимаются все
18+
Одной левой: почему мастурбировать — полезно