Юбки и чулки не всегда были элементами женского наряда, а высокие каблуки несколько столетий назад и вовсе считались сугубо мужским модным аксессуаром. Разбираемся, как возник шотландский килт, что такое сюрко и какие чулки носили мужчины в Средневековье, вместе с Асей Аладжаловой — историком моды, коллекционером, автором блога «Мода в книгах».

Юбки Килт — далеко не единственный в истории пример ношения юбок мужчинами, но о нем однозначно стоит упомянуть. История этого предмета мужской шотландской национальной одежды начинается в Средневековье, когда горцы Северной Шотландии стали носить длинные просторные рубашки, которые перекидывались через плечо или натягивались на голову. Они были частью повседневной одежды. В начале XVIII столетия британские военные начали использовать килты в качестве предмета униформы, а к концу XIX века, когда улучшились методы окрашивания тканей, неотъемлемой чертой килта стал клетчатый узор. За несколько десятилетий до этого килт начал использоваться как атрибут церемониальных встреч и мероприятий.

Ася Аладжалова Историк моды, коллекционер винтажных платьев

«По причине отсутствия иллюстраций невозможно точно сказать, во что одевались жители Шотландского высокогорья в Средневековье. Однако из словесных описаний иностранцев следует, что горцы драпировали тело в большой кусок шерстяной ткани, который перехватывали на талии поясом . По сути это очень напоминает драпированные одежды античности — древнеримскую тогу, к примеру, которая тоже представляла собой отрез ткани, нигде не сшитый, но задрапированный сотней различных вариаций прямо на теле. По легенде, превратил этот отрез ткани в сшитый предмет одежды англичанин Томас Роулинсон. Он был владельцем доменных печей в местечке Инвергарри, в высокогорье, и нанимал местных жителей на работу. Длинная драпирующаяся одежда показалась ему неприемлемой для обслуживания печей, и он предложил своим работникам оставить только нижнюю часть, предварительно снабдив ее удобными застежками. Таким образом, большой килт отличается от малого килта не только длиной — это совсем другой тип одежды с точки зрения принципов конструирования».

Однако мужчины начали носить юбки задолго до этого. Исторически использование такого вида одежды было самым простым и дешевым способом прикрыть тело. С III тысячелетия до н. э. древние египтяне оборачивали бедра повязкой из хлопка или льна — схенти. Она несколько раз обматывалась вокруг тела и завязывалась спереди, образуя свободную юбку. Богатые египтяне могли позволить себе хорошо сотканное замысловатое одеяние со складками и узорами.

В балканских странах (Греции, Болгарии, Албании) мужчины на протяжении веков носили фустанеллу — юбку длиной до колен, которая служила военной формой и демонстрировала силу и доблесть того, кто ее надевает. Кстати, сейчас этот вид одежды является элементом национального костюма в Греции и Албании. Похожая традиция сложилась и в культурах некоторых народов Юго-Восточной Азии и Океании, где мужчины с древних времен носят длинные юбки до щиколоток — саронги. Изначально саронги были одеждой арабских торговцев-мореплавателей и представляли собой тканые пледы. Они оборачивались вокруг нижней части тела и различались по цвету, плетению, узору. Жрецы Древнего Востока тоже носили юбки, которые изготавливались из овчины и надевались кожей внутрь. Шерсть зачесывали в декоративные пучки, а ткань запахивали и закрепляли булавками. Обычно длина таких юбок достигала линии колен, однако наиболее влиятельные мужчины могли носить одеяния до щиколоток .

Платья Иногда прообразами мужских платьев называют хитон и тогу — одежды древних греков и римлян. Они действительно напоминают длинные платья, однако с точки зрения костюма называть их так не совсем верно. Ася Аладжалова: «Платье предполагает определенный крой. А тога возникает в той форме, в которой мы привыкли ее видеть, только будучи задрапированной на теле. При отсутствии человека это просто кусок ткани продолговатой формы. Хитон тоже не был сшит и представлял из себя отрез ткани. Его носили как мужчины, так и женщины, однако закалывали они его по-разному.

А вот средневековое сюрко можно назвать платьем — по крою, не по функции. Это накладная плечевая одежда, которая надевалась поверх двух туник, брэ (нательного белья) и шоссов (чулок). Сюрко носили как женщины, так и мужчины. Вообще, в эпоху Средневековья женский и мужской костюмные комплексы были схожи по крою ». В Бутане с XVII века носят гхо — длинные платья, напоминающие подпоясанные халаты. На гхо наносились разные узоры, чаще всего клетчатые или полосатые. Разноцветный пояс завязывали так, что он образовывал большой карман в передней части живота, в котором мужчины носили деньги, миски и другие вещи. В Марокко и мужчины, и женщины с древних времен носят традиционные широкие платья — джеллабы, которые раньше защищали жителей пустынь от ветров, а тех, кто жил в горах, — от холодов. Изначально этот элемент одежды могли позволить себе только чиновники, так как из‑за ручного плетения и отделки платья стоили дорого.

Туфли на каблуках Исторически они предназначались именно для мужчин. Начиная с X века персидские кавалеристы использовали сапоги на высоком каблуке для того, чтобы надежно закреплять ногу в стременах. В конце XVI столетия дипломаты из Персии посетили европейские страны, и местные аристократы начали перенимать персидские привычки и элементы одежды. В следующем столетии каблуки высотой в один дюйм (около 3 см. — Прим. Ред.) вошли в моду как символ мужественности и военной доблести.

В условиях грязных, неровных улиц Средневековья тренд на обувь с высокими каблуками был по-настоящему непрактичным, но именно так европейская знать демонстрировала свой высокий социальный статус.

Король Франции Людовик XIV считался законодателем моды в области мужских туфель и коллекционировал их. По его мнению, чем выше была высота каблука, тем большее могущество демонстрировал мужчина . Те, кто мог позволить себе подошву и каблуки красного цвета, считались достаточно влиятельными, чтобы буквально наступать на врагов и недоброжелателей.

Ася Аладжалова: «Вплоть до 1800-х годов мода как явление относилась исключительно к высшим слоям населения — в Европе, во всяком случае, это было именно так. До XIX века костюм знати по определению не мог быть скопирован простолюдинами. Крестьянину было просто незачем надевать каблуки. Стоит также отметить, что мужчины при дворе Людовика XIV носили туфли на высоких каблуках не ежедневно, а во время особых придворных праздников и мероприятий». Парадоксально, но в XVII столетии женщины начали носить обувь на каблуках для того, чтобы придать себе мужественности. В результате с 1730-х мужчины стали постепенно отказываться от такой обуви, и она начала ассоциироваться исключительно с женской модой. Мужской же каблук стал более широким, низким и массивным.

Чулки На протяжении XV и XVI веков преобладающей одеждой для нижней части тела европейских мужчин были не брюки, а то, что мы сейчас назвали бы колготками. Итальянские мастера, к примеру, создавали их из лоскутов разноцветной ткани, сшитых изогнутыми швами. Ася Аладжалова: «В эпоху Средневековья мужчины носили чулки, которые назывались шоссами. Они представляли собой две отдельные штанины, скроенные из шелка или тонкой шерсти ровно по ноге. Шоссы не были соединены в центре и крепились к поясу подвязками. Отдельно существовали брэ — нижние штаны из льняной ткани». Чулки различались не только по цветам, но и по узорам. В XVII столетии, например, было модно вышивать щиколотки золотыми и серебряными нитями. К чулкам иногда пришивалась кожаная подошва, которая заменяла обувь. Обеспеченные европейцы могли позволить себе шелковые чулки, связанные вручную на тонких, как проволока, спицах. Мужчины более низкого статуса носили грубые — из шерсти или льна.

Король Франции Людовик XVI считал, что одетые в чулки мужские ноги демонстрируют мужество и успех.

Обычно чулки соответствовали цвету одежды или обуви, были популярны вышитые и полосатые узоры. К концу XIX века мода изменилась, и мужчины начали носить панталоны и брюки.

Ася Аладжалова: «С течением истории мужчины постепенно отказались от чулок, каблуков и других элементов одежды, которые сейчас считаются женскими. Дело в том, что до XIX века моду диктовала аристократия, а после направляющая роль как в обществе, так и в моде перешла к буржуазии — классу, который сам зарабатывал себе на жизнь. В эпоху Наполеоновских войн во всех странах Европы вырос штат чиновников и, конечно, военных. Для мужчины стало логичным служить, вне зависимости от древности рода или благосостояния. Выполнять повседневные обязанности, совершать коммерческие сделки, вызывать к себе уважительное отношение было проще в деловой одежде. Ясно, что белые чулки и расшитые камзолы не мешали управлять страной, например, Людовику XIV. И все-таки последующие правители Франции абсолютно дискредитировали монархию и аристократический образ жизни, и со временем яркий придворный костюм стал вызывать негативные реакции. В середине XIX века произошел так называемый великий мужской отказ : из гардероба мужчин исчезли бархат, шелк и парча, а также красные каблуки и высокие парики. Светлые панталоны сменились на темные, броские цвета — на спокойные. Единственным ярким пятном остались жилеты — и то праздничные».