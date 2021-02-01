Сегодня Гарри Стайлзу исполнилось 27 лет. В день рождения экс-участника One Direction и нынешнего вдохновителя Gucci «Афиша Daily» разбирает его стиль и подсказывает, чему поучиться у британской поп-звезды.

Обзаведитесь розовым костюмом

У кого‑то костюм ассоциируется исключительно с офисным дресс-кодом и деловыми встречами, а кто‑то смотрит на него как на универсальную и элегантную единицу гардероба. Если вы относитесь ко вторым и носите костюмы на регулярной основе, то наверняка задумывались о расширении своей коллекции комплектами каких‑то новых цветов. А между тем Гарри Стайлз агитирует за розовый, во всех его проявлениях. Исполнитель экспериментирует не только со всевозможными оттенками, но и с материалами (от базового хлопка до плюшевого вельвета).

Не застегивайте верхние пуговицы рубашки

Стайлз любит носить рубашки (как сольно, так и с пиджаком), расстегивая 2–3 верхние пуговицы. Таким образом, чтобы слегка оголить грудь. Рубашку, как правило, исполнитель носит на голое тело, чуть реже встречаются комбинации с белой выглядывающей майкой. Оба варианта достаточно смелого решения хороши, особенно если образ собран в стилистике 70-х.

Попробуйте брюки клеш

Брюки клеш также хороши при создании стройных и изящных (при этом не обязательно вечерних) образов с винтажным налетом. Но есть свои нюансы. Во-первых, это ширина брючин, а также как и где она начинает меняться. Во-вторых — высота посадки. Оба критерия зависят от того, как сядет вещь на вашу фигуру и как вы будете ощущать себя в непривычном фасон. Те, кто пока не готов к классическим брюкам клеш, могут попробовать джинсы с аналогичным кроем. В изящности они уступают, зато адаптировать их под свой гардероб будет куда проще.

Дайте шанс блесткам и яркому декору

Если вы никогда не обращали внимания на вещи с яркими декоративными деталями, то самое время дать им шанс. Вовсе не обязательно ударяться в крайности и покупать пиджак, украшенный пайетками, или худи с узором из камней (хотя и это тоже приветствуется). Начинайте с малого — например, с куртки из денима с бахромой. И помните, что даже самые вызывающие вещи при желании можно адаптировать для повседневной носки.

Будьте смелее

Да, как бы банально это ни звучало, но, чтобы следовать вышеперечисленным советам, вам нужно быть чуточку смелее. Не бойтесь пробовать что‑то новое. Как мы уже сказали, не обязательно ударяться в крайности. Даже при выборе розового брючного костюма можно найти спокойные оттенки, а расстегнутый ворот рубашки тренироваться носить на отдыхе.