«Афиша Daily» уже несколько лет пишет о тренде на «мужской» маникюр. Каждый раз такие публикации сопровождаются комментариями, где подобные развлечения приписывают только столичным мужчинам-знаменитостям. Наш новосибирский редактор раздела «Мозг» Егор Михайлов на своем опыте доказывает обратное.

«Уважаемый, пийсят рублей не подкинете? Нет? Ну прошу прощения. А позвольте еще вопрос? Чо у вас ногти накрашены? Ты чо, баба?»

Странным образом это был единственный комментарий в благородном жанре «предъява», который я получил за полтора месяца с тех пор, как впервые не просто сделал себе маникюр, а нарисовал что‑то. Предъява была услышана пятничной ночью в петербургском «Макдоналдсе» — только там, наверное, можно встретить такое нежное сочетание обстоятельной учтивости с бесцеремонным хамством. Если судить по инстаграму, то революция мужского маникюра не то чтобы свершилась, но перешла в стадию активного шатания патриархальных устоев. В реальности же мужчины боятся салонов как огня : сколько раз я ни записывался на простой аппаратный маникюр (это когда шлифовочной машинкой полируют ногти и аккуратно убирают кутикулы), столько раз был единственным мужчиной в зале. О дизайне и говорить нечего — такой вариант даже и в голову никому не приходит. Мне — приходил, но что делать с таким пожеланием, я не знал. К счастью, знала моя девушка, в чьей компании я отправился 31 декабря чертить точки и линии на плоскости ногтей. Очень кстати мое желание что‑нибудь нарисовать совпало с желанием мастерицы сделать парный маникюр.

Новый год я встретил парнем с, возможно, самыми стильными ногтями в Новосибирске.

Не только потому, что мастерица отлично знает свое дело (хотя и поэтому), но и за отсутствием конкуренции. Тут меня ждало первое открытие: я обнаружил еще одну неучтенную прежде мужскую привилегию. Заключается она в том, что мужчина получает непропорционально много комплиментов своему маникюру . Это буквально самое легкое одобрение, которое я зарабатывал в своей жизни: мужчина, осмелевший до того, что высидел пару часов за маникюрным столом, по бесстрашию и трогательности приравнивается к пожарному, вынесшему из огня корзину с котятами. Приятно, что говорить, приятно.

Второе открытие ждало меня дальше: привыкнуть к рисункам на ногтях оказалось гораздо проще, чем привыкнуть к их отсутствию. Я предполагал, что, когда придет пора, верну их к изначальному состоянию на месяц-другой. Я ошибся. Тридцать лет я ходил с голыми ногтями — и ничего, а тут несколько дней было ощущение, будто я выхожу из дома без носков и пары пуговиц. Ничего криминального, но обнаружилось, что красивые ногти похожи на хорошо сидящую рубашку, туфли по ноге, подходящую оправу: один раз попробуешь — и без них уже чувствуешь себя не настолько уютно . В общем, уже к концу января я понял, что жить не могу без фрагментов Баскии на руках. На финальные дебаты премии «НОС» я полетел уже с Бэтменом на левом большом пальце, динозавром — на правом и коронами — на средних (вот что мы показываем стереотипам о мужском маникюре). Щеголять ногтями оказалось весело и приятно — и, кажется, окружающим тоже понравилось. Ну кроме того нетрезвого парня в забегаловке на Рубинштейна. Извини, чувак, я не знал, что ты не любишь Баскию. Еще в январе мои первые монохромные рисунки на ногтях так понравились моей знакомой, что она сделала такие же — в розовом цвете (вот и стал я на старости лет бьюти-инфлюэнсером). И вообще, я обратил внимание, что именно девушки по достоинству оценивают маникюр , мужчины же, как правило, делают лицо кирпичом. Но было бы круто, если бы моему примеру последовали и другие мужчины. Дело ведь не в том, что всем срочно нужно наносить на ногти геометрические паттерны и репродукции современных художников, — вовсе нет. Маникюр, как и, скажем, галстук-бабочка, идут не всем — но примерить на себя никто не мешает.

Подробности по теме Рассказываем, почему мужчинам стоит красить ногти... Рассказываем, почему мужчинам стоит красить ногти...