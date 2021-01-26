Мужской маникюр уже несколько лет выбивался в тренды, но за последний год сделал какой‑то невообразимый рывок. Теперь аккуратную графику на ногти наносят не только представители творческих профессий, но и мужчины, которые совсем недавно были далеки от подобного рода украшательства. Мы собрали идеи для тех, кому черные полосы и точки уже надоели.

«Афиша Daily» писала о мужском маникюре, когда ногти красили только новые рэперы и старые панки. За последний год в инстаграмах субкультурных нейл-салонов появлялось все больше фотографий мужчин с узорами на ногтях. Правда, в основном это смелая для России, но скучная в общем черная графика — нечто среднее между нейл-артом и татуировками. Многие мужчины вроде как решились на маникюр как на заигрывание с гендерными нормами, но идти до конца не хотят. Попутно узурпируют давно знакомую женщинам тенденцию на минималистичный дизайн.

Если одноцветные и едва заметные геометрические узоры — не дань личному стилю, а «безопасный» способ попробовать непривычный тренд или вовсе единственный вариант, который выдает гугл по запросу «мужской маникюр», предлагаем более смелые референсы. Сохраните, чтобы показать своему мастеру маникюра.

Большая часть предложенных дизайнов выполнена на женщинах, но у ногтей нет гендера, поэтому повторить рисунок может каждый.