Декабрьский Vogue US вышел с Гарри Стайлзом в платье Gucci на обложке. В самой кавер-стори увидеть Гарри в юбке можно еще как минимум три раза. Кажется, это окончательное доказательство того, что одежда больше не имеет пола. И все же номинальное разделение в магазинах пока сохраняется; угадайте, для кого предназначены эти вещи.
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