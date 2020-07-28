В России все еще есть список из 456 запрещенных для женщин работ. Для мужчин на государственном уровне такого перечня нет, но, в свою очередь, они могут сталкиваться с общественным осуждением. «Афиша Daily» поговорила с мужчинами, чьи профессии принято считать женскими о личном выборе, работе и стереотипах в ней.

«Не понимаю, что делает маникюр женским занятием» Рафаил Мастер маникюра, 22 года

Я живу в Йошкар-Оле, окончил бакалавриат по «журналистике и рекламе». Раньше я работал редактором обучающих курсов и техническим писателем в IT-компании: вычитывал ошибки и облегчал синтаксис. Потом очень устал от текстов, и начались проблемы. Тогда решил сменить сферу: с марта я мастер маникюра. Долго думал, чем заняться, так как хотел собственное дело: это казалось простым, ведь согласовывать результат нужно только с клиентом и с собой. Вдруг моя девушка предложила заняться ноготочками. Я посмотрел пару видео и статей с мужчинами-мастерами, и идея показалась прикольной, тем более в Йошкар-Оле, где мужчины практически не делают маникюр. Я долго сомневался и боялся, что люди в городе, друзья и близкие меня не поймут. Два месяца думал, как подать себя, что и где закупать, каждый день пересчитывал вложения и опасался нападок в стиле «не мужик», «это женская профессия, дуй на завод» . Спрашивал подруг, пошли бы они ко мне на маникюр, а они говорили, что не решились бы. Это так расстраивало, что я почти сдался. Когда подходило время обучения, хотелось забить на все и продолжать работать копирайтером, не высовываться и избежать буллинга и подколов. Сперва мне казалось, что маникюр — профессия для молодых девушек, при этом простая, ерундовая. Гендерные стереотипы — это ужасно, но если они есть в твоей жизни или ты рос с ними, они остаются в сознательном возрасте.

Оказалось, что маникюр требует усидчивости, ответственности, внимания и аккуратности. Это тяжело: болят глаза, устают спина и руки. Одно необдуманное движение и работа испорчена. Самое ужасное — навредить здоровью человека.

Сейчас я не понимаю, что делает маникюр женским занятием, даже если пытаться делить профессии по половым признакам. Принадлежность к бьюти-индустрии? Hugo Boss пришел в моду почти сто лет назад. Тяжесть работы? Я был плотником и уставал меньше, чем сейчас. Значит ли это, что маникюр — мужская профессия, или плотник — женская? Клиенты часто спрашивают, как мне новая сфера деятельности, а для меня это самая обыкновенная работа. Пока я зарабатываю не так много, как хотелось бы, но мне хватает на аренду помещения и студенческие развлечения. Радуюсь не размеру заработка, а увлекающему меня занятию.

«Я сталкивался с непониманием, откровенным неприятием и удивлением» Алексей Курило Портной, 26 лет

Пять лет назад я окончил Иркутский государственный университет по специальности «торговое дело». Проработал некоторое время в сфере маркетинга, не нашел ничего для себя и на тот момент уже баловался шитьем. У мамы собственное ателье, поэтому, когда я уволился с работы, она предложила стать подмастерьем. Через полгода родилась идея — шить только на мужчин. Сначала мама обучала меня, а когда я перенял все ее знания, то поехал в Петербург на курсы. Моим учителем был практикующий модельер — потрясающий мужчина с пониманием дела и чувством вкуса. Начинать было сложно. Я задавал себе вопрос: куда и зачем я иду? К тому же в обществе существует стереотип, закрепленный за профессией: когда я представляюсь мужским портным, меня часто называют «швеей». Я сталкивался с непониманием, откровенным неприятием и удивлением, и это сильно давило. Знакомые спрашивали: «Ты гей? Если нет, почему занимаешься женской работой?».

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Справиться с сомнениями помогла моя девушка и друзья. Они видели, как шитье плавно втекло в мою жизнь, как я учился и развивался. Первые сшитые мной вещи были не самого высокого качества, а теперь товарищи приходят в мастерскую, видят готовые изделия и искренне восхищаются. Вторая половинка, кажется, переживает за мое увлечение больше, чем я сам. Ее родители тоже поддержали меня. Кануло в прошлое убеждение: он не директор завода, зачем тебе такая пара? Сейчас у нас с мамой одно ателье на двоих, где я профессионально занимаюсь пошивом классической мужской одежды. Пока шью в одиночку, так как в Иркутске проблема с кадрами. Очень мало молодых людей — парней и девушек, — которые хотят работать руками. Иногда я делаю авангардные вещи, но мужчины консервативны, поэтому деньги приносят костюмы. В основном заказывают одежду на свадьбу, есть клиенты, которые покупают одежду для работы, и люди с нестандартными фигурами. В профессии мне нравится два момента. Я создаю конечный продукт: оставляю наследие, которое проживет жизнь. Но больше всего люблю эмоции, которые дарят клиенты. Мужчины довольно закрытые, особенно русские, которым нельзя лишний раз улыбнуться. Но когда клиент надевает готовую вещь, я вижу, как загораются глаза, как искренне они жмут мне руку. Я не считаю, что у профессии есть пол, и против стереотипов — это прошлый век. Каждый человек волен прожить жизнь, как ему нравится, и быть счастливым. Безумно глупо диктовать что‑то людям: как работать, строить отношения, жить.

«У цветов нет пола, но есть эмоции» Дмитрий Туркан Флорист, 37 лет

Вся моя сознательная жизнь связана с цветами. Я родился в Кишиневе, где семья занималась продажей растений. Термин «флорист» еще мало кто знал, а салонов вообще не было — обычные киоски на рынке. В 20 лет я сам пошел подмастерьем к опытному специалисту: два года подметал пол, мыл вазы. Быть флористом физически очень сложно: тяжелые вазы, порезы на руках. В классическом понимании это человек, составляющий букеты и композиции, но профессия включает много других: нужно быть маркетологом, блогером, художником, столяром. У меня в бюро есть сварочный аппарат, компрессоры, пилы, лобзики — все это нужно современному флористу. В Европе профессия испытывает кризис, потому что устаревает. Молодежь неохотно идет на эту работу, все хотят быстро, богато и легко. А флористика — это ремесло: нужны навыки и техника. Но если говорить про Россию, то сейчас у нас бум. До Петербурга я шесть лет работал в Баку. Там мне поручили открыть цветочный бутик республиканского масштаба. После этого я стал набирать персонал, и оказалось, что в Азербайджане флористами работают не просто только мужчины, а брутальные мужики. Пока искал людей, я понял, что потребуется обучение. Ко мне пошли молодые парни и девушки. Так, за шесть лет, я перевернул флористику Азербайджана. Сейчас в этой сфере много девушек, и это круто. Они говорили мне: «Наконец у нас появилась возможность работать флористками». Пять лет назад в Баку проходили Первые европейские игры, и на их открытии пела Леди Гага. Меня пригласили оформить рояль за полтора дня до выступления. Условия были нереальные: лето, палящее солнце, но использовать воду для поддержания жизни растений было нельзя — музыкальный инструмент был слишком дорогой. Каждый цветок мы поместили в пробирку, их было больше двух тысяч. Но результат и выступление певицы — полный восторг.

Самый большой плюс профессии: можно реализовать задумку и получить реакцию от покупателя, друзей и близких в течение пары минут. Эмоции проявляются сразу. Но нужно выбирать своего флориста, как парикмахера или косметолога. Сейчас популярна тема экологии. От пластика в работе никуда не уйти, но я стараюсь применять минимальный набор упаковочных материалов, чтобы не делать из обертки культ. Использую ее как защиту от дождя, ветра или холода. К тому же, чтобы сохранить окружающую среду, Нидерланды, мировой поставщик цветов, полностью отказались от пестицидов.

У цветов нет пола, но есть эмоции. Не важно, кому вы их дарите, они признание. Если мне подарят нежно-розовые тюльпаны, я засмущаюсь. Но можно подарить мужчине венок со словами: «Ты мой Цезарь!» Во всем важен посыл.

Мужские букеты очень интересно делать, используя брутальные элементы. Например, кусок коры, из которой выбивается стремящийся вверх цветок, что говорит о динамике и целеустремленности. Если сопроводить такой букет рассказом, мужчина просто упадет рядом с ним. Единственное, что расстраивает в ремесле, — когда люди говорят, что они не любят цветы или что мы работаем с трупами. Для себя я определил четкую миссию: прививать культуру цветов, транслируя эстетику через социальные сети. Особенно радуюсь, когда дети приходят в салон с мамами и папами. Если я вижу хоть малейшую заинтересованность, ребенок становится моим лучшим другом — вместе мы делаем первый букет. Сейчас я активно занимаюсь личным развитием: участвую в фестивалях, конкурсах, мировых чемпионатах. Если говорить про отечественных флористов, то есть примерно пять человек, про которых знает весь мир, и я в их числе. Еще одна моя деятельность — блог в инстаграме. Но самое ценное — школа флористики с очным и онлайн-отделением. Когда в ней появляется парень — это праздник, потому что 99,9% — женская аудитория. Что интересно, мировые лидеры флористы всегда мужчины, как и повара. Моя мечта — сделать детские мастер-классы. Здесь развивается много историй: эстетика, трепет, бережность, желание расти и практические навыки.

«Я рад, что могу передать опыт и воспитать достойного человека» Александр Черкис Нянь, 54 года

В профессии много нервного напряжения, эмоций, поэтому важно всем сердцем любить детей. Тогда все получается. Сейчас я няня на дому, но на серьезный заработок рассчитывать не приходится. Это моя отдушина, которая приносит массу положительных эмоций. Друзья и приятели приводят ко мне детей от 3 до 16 лет. Незнакомые люди, конечно, относятся с осторожностью. По телевизору и в новостях постоянно транслируют, что мужчина — маньяк и нанесет вред ребенку. Подобные образы неприемлемы, но я об этом не думаю. Когда меня выбирают няней, мне полностью доверяют. Я переживаю за чужих детей не меньше, чем за своих. С родителями мы составляем почасовой план дня: важно, чтобы активные занятия чередовались с умственным трудом. Из спортивного: отжимания, полоса препятствий, туризм, командные игры. В другое время делаем уроки и учимся шахматам. Шахматы — это маленькая жизнь. Ребенок должен самостоятельно принимать решение, понимать, какая на доске возникнет позиция, и нести ответственность. Мой способ воспитания основан на подражании. Если я занимаюсь с мальчиком, то стараюсь на своем примере показать, как мужчина может вежливо вести себя с дамой, например, открываю дверь перед женщинами и пропускаю их вперед. Чаще я всего беру двух детей на день, так удается уделить должное внимание каждому. Если незнакомые люди узнают о моей профессии, например, из социальных сетей, — это всегда восторг, куча лайков. Семья тоже поддерживает мое увлечение. Младшая дочь рада помочь и поиграть с детьми. Еще знакомлю воспитанников со своими внуками, так ребята обретают друзей. Мне жаль, что дети в городе заперты в четырех стенах и прикованы к планшетам. Конечно, я не могу заниматься со всеми. Но те, кто рядом, всегда с румяными щеками и горящими глазами. Я доволен своей работой, рад, что могу передать опыт и воспитать достойного человека.