#MeToo

Все пять лет мы рассказывали не только о простом и веселом, но и о трудном. Насилие — это то, о чем до сих пор не принято говорить, но мы продолжаем делать его видимым. Оно бывает разным и, к сожалению, его не всегда можно сразу распознать. Многие люди уже знают, что такое абьюз и токсичные отношения, понимают, что флирт от босса — это не что иное, как харассмент, и осознают, что в насилии виноват только его автор. Мы искренне надеемся, что в будущем у «Афиши Daily» будет меньше поводов о нем писать, но пока продолжаем работать, чтобы вы знали, как обезопасить себя и близких.