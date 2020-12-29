Пять лет Daily
Пять лет назад «Афиша–Воздух» и «Афиша–Город» воссоединились в «Афишу Daily». Название другое, методы все те же: пять лет мы пытались осмыслить и объяснить то, что происходит вокруг нас. В этом таймлайне мы собрали все главные тренды пятилетки, за которыми следили особо пристально.
2015
2015
Крафт
Новая культура потребления слабоалкогольных напитков — наверное, один из самых удивительных символов эпохи. За последние пять лет в небольшой районной наливайке научились отличать IPA от APA.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Оксимирон и русский рэп
Последнее интервью Оксимирона (не в паре с кем-то, а личное) российским изданиям — это и последний номер печатной «Афиши». Пять лет назад Мирон Федоров выпустил «Горгород», написанную на скорую руку аудиокнигу со старомодным битом, ставшую при этом символом революции, которую совершил с музыкой русскоязычный хип-хоп. Именно благодаря Оксимирону и его не менее успешным коллегам о музыке снова стало интересно писать, на музыке снова стало можно зарабатывать, музыку снова стали запрещать. В общем, целых пять лет музыка была важнейшим из искусств. А мы за ним следили и будем следить.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Культура фанбоев
Вместе с Джей Джеем Абрамсом, перезапуском «Звездных войн» и «Парка Юрского периода», расширением вселенной Marvel до бесконечности, в массовом кино и не только восторжествовала культура гиков и фанбоев. Они требуют строгого следования канону (часто ими же выдуманному), разбирают на кусочки каждый трейлер и кадр из фильма и в итоге превращают поп-культуру в унылое болото.
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
2016
2016
Феминитивы
Еще пять лет назад прибавление гендерно обусловленного окончания к наименованиям некоторых профессий казалось многим нелепым нонконформизмом. И хотя многие до сих пор в новости со словом «авторка» видят только слово «авторка», феминитивы прочно вошли в нашу жизнь. И, кажется, ни у кого ничего не отвалилось!
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
Верджил Абло
В 2020 году коллекции Off-White разве что высмеивают в телеграм-каналах — уж слишком дизайнер бренда Верджил Абло увлекся самокопированием. Несколькими годами ранее вещи с узнаваемым логотипом-штриховкой можно было заметить на любом моднике у дверей «Цветного». А в далеком 2016 году мы даже не выносили имя Верджила в заголовки, уступив его куда более популярному другу Канье Уэсту.
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
Все вейпят
«Парю, где хочу, законом не запрещено» — забытый мем из 2016-го. Вейп-культура в России взлетела крайне стремительно — чего стоит открытие целых сетей вейп-шопов с филиалами в центре Москвы. Но к 2020-му интерес общества поутих, а на смену замороченным вейп-девайсам пришли джулы и прочие подсистемы с простым строением и миниатюрным размером.
Модная кириллица
Добрая часть англоговорящих любителей моды точно знает, как написать слово «стиль» по-русски, — спасибо Херону Престону и его любви к кириллице, заключенной почти что в логотип бренда. Те же люди наверняка умеют посылать оппонента русским матом — спасибо Демне Гвасалии за худи с прямолинейным, агрессивным текстом. И еще одна часть иностранных модников точно знает, что «рассвет» на самом деле читается не как «пакбет», — спасибо Гоше Рубчинскому за то, что продвинул кириллицу во всемирное фешен-пространство.
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
Здоровье
Долгое время разговоры о здоровье были чем-то неудобным и неуютным. Болезни считались изъянами, которых стоит стыдиться, а поход к психологу (и уж тем более к психиатру) ставил на человеке клеймо. Все последние пять лет мы вместе с вами учились говорить о самых неприятных, печальных и страшных вещах. Новая старая искренность — это в том числе про то, чтобы не стесняться себя, принимать себя таким, какой (какая) ты есть, и научить этому остальных.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
«Игра престолов»
А помните, был такой популярный сериал — «Игра престолов»? Мы вместе со зрителями провожали в последний путь, кажется, последний сериал, который объединил миллионы людей по всему миру. Публиковали разбор каждой вышедшей серии и неизбежно приближались к финалу, который рухнул под грузом всех ожиданий. Было обидно и легендарно.
ТЕМА
Зима близко
2017
2017
Брелоки-кролики
Помешательство на брелоках-кроликах началось в 2017 году. Что удивительно, за три года тренд, конечно, выгорел, но не сдал позиции окончательно. Островки торговых центров, продающие аксессуары из ассортимента AliExpress, до сих пор внушают проходящим мимо людям, что кролики все еще в цене.
Интимная косметика
Главное правило бьюти-индустрии — приучить потребителя к тому, что каждой части его тела нужен особенный уход. Благо с интимными местами дело так и обстоит. Goop-революция и маркетинговый подход к бодипозитиву привели нас к началу расцвета косметики ниже пояса. И если вы подумали об ухаживающих средствах, которые и раньше появлялись в магазинах, то у нас для вас новости — теперь в косметичку можно положить хайлайтер не только для лица, но и для вульвы. Как говорится: что?! Да! И то ли еще будет.
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
«Твин Пикс»
Спустя почти 25 лет, как и обещала Лора Палмер агенту Куперу, Дэвид Линч выпустил долгожданное продолжение легендарного «Твин Пикса», но третий сезон обернулся не совсем тем, чем казалось. Зрители получили ответы на некоторые вопросы (например, кто такая Дайана), но новых загадок стало еще больше. Мы публиковали обстоятельные разборы того, что на самом деле произошло, на наших глазах рождались новые культовые сцены, и их обсуждение превращалось в настоящее чудо, которое сложно объяснить (но мы пытались).
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
Все читают Янагихару
Семисотстраничный роман американской писательницы с непривычной фамилией («Да кто это вообще такая?» — спрашивали одни; «Яна Гихара, модная поэтесса», — язвили другие), с почти садистской тщательностью нажимающий разом на все эмоциональные клавиши в душе читателей, читает и, что важнее, рьяно обсуждает весь фейсбук. Одни жалуются на то, что писательница манипулирует их чувствами, другие удивляются: а что ж еще делать искусству, оно испокон веков именно так и работает. Кажется, что литература вновь возвращается в общественную дискуссию, — но нет. Другой роман Янагихары (даром что издан на русском к самому разгару #MeToo) проходит почти незаметно, а в будущем с таким жаром будут обсуждать разве что «Дау», но точно не книги.
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
Хайпбисты
Дропы, рафлы и рессел — этими тремя словами жили богатые и не очень школьники на заре 2017 года. Куда деваться — за белыми футболками с красным бокс-лого охотились даже звезды первой величины. Правда, кажется, что сейчас большинство этих ребят перепродали втридорога свои коллекции Supreme и коллаборации Nike, чтобы переключиться на японские бренды.
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
2018
2018
Новые отношения и новый секс
Парадоксальная история. С одной стороны, государство в России превращает секс в табуированную тему. С другой, мы все больше учимся не только открыто говорить о нем, но и исследовать себя и осознавать свою сексуальность. 2010-е — время, когда говорить о сексе перестало быть стыдным, а секс-игрушки стали почти как гаджеты Apple. Секс — это, конечно, хорошо. И без всяких «но».
ТЕМА
Секс-игрушки
Александр Кузнецов
Актер со стеклянным взглядом и искривленным носом, который очень резво стартовал и за короткий промежуток времени успел сняться во множестве проектов на год вперед. Мы заприметили Сашу одними из первых, успели поговорить с ним еще до его глобального карьерного взлета и даже во время интервью поспособствовали его международной карьере, поскольку подсказали правильное кастинговое агентство, куда стоит постучаться. Так что, когда видите новости, что Александр Кузнецов сыграет в «Фантастических тварях-3», знайте, что это мы косвенно приложили к этому руку (он даже нам рассказывал, как проходил онлайн-кастинг на эту роль!).
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
Подкасты
Журналистика конца 2010-х вновь не только про почитать и посмотреть, но и про послушать. Подкасты теперь могут быть более веселыми, чем ютьюб, и более захватывающими, чем документальное кино.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
2019
2019
Смерть хип-хопа
В какой-то момент повестка «Афиши Daily» и издания The Flow стала совпадать на две трети (и не только потому, что у нас был общий редактор, просто рэп был максимально востребован). Однако все хорошее заканчивается, так же произошло и с хип-хоп-революцией. Породившая десятки новых звезд и перевернувшая индустрию, она к 2019 году выдохлась. Рэп перестал поставлять новые смыслы, а нам оставалось только фиксировать хронику падения.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
#MeToo
Все пять лет мы рассказывали не только о простом и веселом, но и о трудном. Насилие — это то, о чем до сих пор не принято говорить, но мы продолжаем делать его видимым. Оно бывает разным и, к сожалению, его не всегда можно сразу распознать. Многие люди уже знают, что такое абьюз и токсичные отношения, понимают, что флирт от босса — это не что иное, как харассмент, и осознают, что в насилии виноват только его автор. Мы искренне надеемся, что в будущем у «Афиши Daily» будет меньше поводов о нем писать, но пока продолжаем работать, чтобы вы знали, как обезопасить себя и близких.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
«Я была раздавлена и опозорена»: как в России травят жертв сексуального насилия
Экоэксперименты
Мы в «Афише Daily» постоянно старались исповедовать то, что проповедуем. Именно поэтому, всячески призывая не загаживать территорию вокруг себя и в целом перейти к осознанному потреблению, мы показывали, как это можно сделать, на своем примере. Мы собирали пластик в лесу, изучали доставку на предмет максимальной экологичности и даже завели в редакции червей, чтобы они перерабатывали мусор.
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
Юрий Борисов
Еще одно актерское открытие, на чей талант мы делали ставку еще до того, как называть Борисова «новым Петровым» стало мейнстримом. Юра Борисов был героем и символом года на наших страницах задолго до того, как Юрий Дудь позвал его в свое шоу.
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
«Говорить с актером о политике — абсурд»: Юрий Борисов о кино и главном символе 2019 года
Все кричат от «Дау»
Главный мегаломанский проект начала века от команды Ильи Хржановского, которому в России Минкульт отказывался выдать прокатное удостоверение. Поэтому до того, как фильмы «Дау» вышли онлайн, мы среди первых зрителей съездили в Париж на просмотр, а затем собрали круглый стол по поводу этичности проекта, что вызвало оживленные споры и рождение мема «Все кричат».
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
АСМР
Не самый новый — видео, где при помощи звуков, записанных на сверхчувствительный микрофон, успокаивают зрителя, были и раньше — но важный для нас феномен. АСМР, как оказывается, может быть не только про абстрактные истории, но и про чтение книг или секс-игрушки.
ТЕМА
АСМР
Фо-бо — новый любимый суп
Рассказываем, как вьетнамский фо-бо сместил острого соседа, тайский суп том-ям, и взобрался на пьедестал, став одним из любимых супов москвичей, который не только лечит от похмелья, но и меняет индустрию.
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
2020
2020
Новая этика
Она же старая. Все пять лет мы рассказывали о том, как должно измениться наше и ваше отношение к гендеру, личным границам, особенностям окружающих нас людей, насилию и неэкологичному образу жизни. Все это часто называют новой этикой, хотя по-хорошему за этим наименованием кроются все те же важные истины, что и 2000 лет назад, просто их, к сожалению, приходится вновь и вновь проговаривать.
Зумеры
Зумеры — те, кто в скором времени будут решать, как мы будем жить и что будет на повестке дня. Зумеры — люди будущего, у которых совершенно иные — и порой куда лучшие — представления о происходящем. В 2020 году мы провели саммит, где дали высказаться новому поколению, пока оно само не отобрало у нас микрофон.
Тикток-разборы и тикток-хаусы
Нравится вам это или нет, но тикток окончательно стал частью поп-культуры. Можно им не восхищаться, но игнорировать его глупо. Оттуда к нам приходят главные песни, оттуда выходят новые звезды. Тикток стал местом тотальной рефлексии в ультракоротком формате. А мы выбирали и выбираем лучшее оттуда.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Всеобщий онлайн
Пандемия привела к тому, что почти вся культура ушла в сеть. Судя по цифрам, выиграли от этого только видеоигры. Остальным же приходится приспосабливаться к новым условиям и надеяться на возвращение старых (все больше откладываемое). Весь 2020-й мы старались развлекать вас концертами, фестивалями, спектаклями и публичными дискуссиями в онлайне. И, видимо, продолжим в 2021-м.
ТЕМА
Афиша Homework
Food Waste
В этом году мы все учились разумному потреблению, неважно, будь то контент или продукты. За время самоизоляции все не только начали активно пользоваться доставками, но и познавать кулинарное мастерство. Очевидно, что у всех продуктов разные сроки годности и в потоке дел мы не всегда можем уследить за их состоянием, что часто приводит к их выбрасыванию. Мы собрали несколько лайфхаков, как уменьшить количество пищевых отходов дома, и рецептов из продуктов, чей срок годности давным-давно истек.
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
Food Waste — лайфхаки: что делать со скисшим молоком, высохшим хлебом и гнилыми фруктами
Мясо из пробирки
Мясо — исчерпаемый ресурс. Из-за отношения к мясной промышленности и высокого процента потребления этого продукта возможно, что будущее у него только одно — быть выращенным из пробирки. Звучит необычно, но плохо ли?
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