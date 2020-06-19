Весной 2020 года в интернете появились два новых понятия: альтернативный и стрейт-тикток. Пользователи популярного приложения разделилось на два полярных лагеря, появились слухи о том, как перейти с одной стороны на другую. Рассказываем о том, почему сообщество поделилось на две группы и чем они отличаются друг от друга.

Instagram против Vine Корни этого разделения в тиктоке, считает издание Screen Rant, стоит искать в его предшественниках — приложениях Vine и Instagram. Многие сравнивают форматы видео в тиктоке с роликами из почившего Vine, приложения, которое подарило интернету юмористические 6-секундные ролики. Сегодня эпоху Vine вспоминают как «старые добрые времена», а подборки на ютьюбе с видео оттуда набирают миллионы просмотров. Vine ассоциируется с чем‑то несложным, настоящим, но в то же время легендарным. Из приложения в массовую культуру пришло огромное количество шуток, например фраза «I could’ve dropped my croissant». Полной противоположностью Vine оказался Instagram — мир красивых отфотошопленных снимков, лайф-коучинга и разнообразных эстетик. Из приложения, где пользователи просто делились своими фотографиями, он превратился в огромную площадку для рекламодателей, где каждый мечтает стать блогером, чтобы рассказать о чудодейственных свойствах какого‑нибудь смузи. Однако, как пишет издание The Atlantic, к 2019 году эпоха инстадив изжила себя, уступив место простым фотографиям без обработки. Оба интернет-жанра — юморной Vine и гламурный Instagram — в каком‑то смысле встретились в тиктоке. Прилизанную сторону тиктока пользователи называют Straight, а более юморную и чудную — Alt. Слово straight не относится к гетеросексуальной ориентации создателей контента, а лишь подчеркивает то, что они «как все» . Разделение появилось в середине весны 2020 года в США — там начали снимать ролики о разных сторонах тиктока и шутить об их особенностях.

Straight против Alt Яркими представителями стрейт-тиктока стали дома блогеров вроде The Hype House, любители танцев и авторы, связанные с агентствами, которые пишут им сценарии для роликов. Стрейт-тиктокеры часто делают акцент на внешности, успехе, богатстве и красивой картинке — все это привлекает рекламодателей. Они снимают однообразные видео под популярные песни, кривляются на камеру и зачастую плоско шутят. Плохо знакомые с тиктоком зрители, скорее всего, ассоциируют его именно со стрейт-авторами. Альтернативный тикток же сфокусирован на неочевидных и черных шутках, странных звуках, постиронии и рофле. Авторы высмеивают популярные тренды и переделывают их на свой ироничный лад — например, повторяют танцы под абсурдные звуки. В альтернативном тиктоке можно найти много локальных движений — например, субкультуры, ЛГБТ-сообщество, «ведьмы» и другие. При этом не все представители альтернативного тиктока гомосексуальны или позиционируют себя как готы — ими могут быть и обычные пользователи, разделяющие ценности альт-стороны. Можно сказать, что альтернативный тикток это местный андеграунд.

Три признака, что вы в альтернативном тиктоке

Мнение из стрейт-тиктока

Маха Горячева Тиктокерша, участница объединения Dream Team House, @mahavsekupleno

Я не считаю себя стрейт-тиктокером на 100%, потому что мой контент не сфокусирован на внешнем виде. Я могу быть в кадре без макияжа и снимать видео, просто встав с кровати. Не думаю, что стрейт-тикток — это зашквар. Что плохого в красивой картинке или танцах? Хороший внешний вид привлекает людей, мне кажется, что он гиперважен, если ты делаешь видеоконтент. А если умеешь круто танцевать — танцуй, никто тебе не запрещает. Тикток именно тем и хорош, что в нем можно делать что угодно, а стать популярным благодаря тому, что умеешь только ты.

Разделение на альт- и стрейт-тикток должно было возникнуть рано или поздно. В интернете всегда были условные модники и те, кто выделялся другими способами.

Каждый выбирает свой путь, чтобы набрать популярность. Наше общество, мне кажется, привыкло делиться на группы, поэтому в разделении такой большой соцсети нет ничего удивительного. Альтернативный тикток мне нравится юмором. Построенные на шутках аккаунты крутые, хочется, чтобы их стало больше. Шутки более оригинальны, пусть иногда и не слишком очевидные, но они даже лучше, чем танцы. Альт-тикток, на мой взгляд, стал популярен в первую очередь из‑за эстетики, на которую в приложении нашлась аудитория.

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Дип-тикток Стрейт-тикток быстро перенял альтернативный стиль. Наибольший вклад в распространение неоднозначного юмора на гламурной стороне привнесла блогерша Авани из объединения The Hype House: сначала она сняла видео под звук, который был сделан для насмешки над стрейт-тиктоком, а потом написала несколько твитов, где заявила, что ей все равно, на какой стороне она находится. Это вызвало неоднозначную реакцию зрителей. Многие решили, что Авани не поняла шутку и просто решила станцевать под популярный звук. Другие вспомнили распространенный стереотип о том, что стрейт-тиктокеры танцуют вообще под любую музыку и не задумываются о ее контексте. Например, популярная тиктокерша Эддисон Рэй как‑то станцевала под трек о пищевых расстройствах. После этого случая альт-тиктокеры поняли, что популярных блогеров нужно отпугнуть , и так появилось новое, еще более радикальное направление — Deep TikTok. В нем публикуют еще более абстрактные, причудливые, странные видео, чем в альт-тиктоке, пользователи специально обрабатывают фотографии в приложении Snow так, чтобы их лицо было неестественно угловатым, обрабатывают фотографии в стиле «прожаренных» мемов — цвета в них насыщенны, контраст высокий, зернистость очень сильная, — и придумывают крайне черные, психоделические и иногда пугающие сюжеты. Понять такой контент смогут не все зрители.

@kvyaboy Пов: ты навестила своего странного деда, который разговаривает с кошкой по имени «Галя» inst - kvyaboy ♬ оригинальный звук - sofeyawinx Популярный звук в русскоязычном альтернативном тиктоке

Мнение из альт-тиктока

Андрей Барановский Альтернативный тиктокер, @gooddron

Альтернативный тикток я бы охарактеризовал как более творческий и креативный. Люди создают новое и интересное, а не просто торгуют внешностью. Также я бы обязательно выделил некую интеллектуальную составляющую — чтобы делать видео для альт-стороны, нужно пораскинуть мозгами. Не могу сказать, что считаю себя альт-тиктокером. Я относительно недавно узнал о разделении и еще не до конца разобрался во всех тонкостях. Но точно не могу причислить себя к стрейт-стороне. К ней я отношусь нейтрально. Изначально в тиктоке просто снимали танцы и липсинки, поэтому стрейт-тиктокеры просто делают то, для чего он был создан. Их популярность обусловлена тем, что люди любят смотреть на красивую внешность, одежду и не искать в этом смысловую составляющую. Они следят за оболочкой, а не за тем, что внутри. Ничего плохого в этом я не вижу, каждый выбирает, что ему нравится. И уже потом пришли люди, которые захотели более оригинальный контент. Как мне кажется, тикток на таких людей не был рассчитан .

Разделение между альт- и стрейт-тиктоком возникло из‑за того, что не у каждого есть идеальная внешность, которой он сможет подцепить аудиторию.

Стрейт-тиктокеры все очень симпатичные, хорошо выглядят — поэтому их смотрят. Людям из альт-тиктока приходится привлекать подписчиков чем‑то другим — креативом, творчеством, шутками, потому что многие из них не подходят под стандарты красоты. Круто, что тикток дает возможность самовыразиться разным людям и стать популярным не только за счет внешности, но и за счет фантазии.

@gooddron пов: Бог решил проучить продажного священника, и тот во время службы вместо молитвы начал петь правду системы... ♬ оригинальный звук - ognorthboy Видео из аккаунта Андрея Барановского

Как попасть в альтернативный тикток Алгоритмы тиктока быстро подстраиваются под интересы пользователя. Во время подготовки статьи ее автор посмотрела несколько десятков видео из альт- и дип-тиктока, не лайкая их и не подписываясь на аккаунты. Через два дня вся лента превратилась в дип-тикток с неоднозначными шутками и мрачными мелодиями. Если перейти на альтернативную сторону не получается, попробуйте подписаться на эти аккаунты из альт-стороны: @wermery.ph, @gooddron, @totalcrash, @viikashviimer, @thesaffroncolor, @mygrandpasthong, @romakuji, @woowich.