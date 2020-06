Комментарии-копипасты

Зрители копируют строчки из песен, стилизуют шрифт, расставляют эмодзи между словами и проводят спам-атаку под видео, снятыми на эти треки. В итоге лента комментариев превращается в поток одинаковых сообщений. Ниже — самые расхожие копипасты альтернативного тиктока.

𝔁𝓾𝓮🥶𝓱𝓾𝓪🧚‍♀️𝓹𝓲𝓪𝓸😻𝓹𝓲𝓪𝓸🗿𝓫𝓮𝓲👺𝓯𝓮𝓷𝓰🤩𝔁𝓲𝓪𝓸😼𝔁𝓲𝓪𝓸👣

INTERIOR 🏠 CROCODILE🐊 ALIGATOR 🦎 I 👀 DRIVE 👊 A 🚗CHEVROLET 🚗 MOVIE 🎬 THEATER 🎬

ITS JESUS ✨🧔🏻 Say 👄💬 HELLO 👋 JESUS 🧔🏻 😈GUAWHH 👹

chicken 🐓 wing 🍗 chicken 🐓 wing 🍗 hotdog 🌭 and baloney ✨ chicken 🐔 and macaroni 🍝 chillin 🥶 with my 🍪 homies 👥

Martha😁was🥰an🙃average🐕dog. She went💨aërf🍒&🤕ærph😪&👻EEEER🤠when👧🏻she👄ate🤏🏻some🤖alphabet👽soup,🐶then🧦what🌸happened🌚was🌈bizarre🧽

😳🌳🌲🌳🌲🌲🌲☘️☘️🌵🌵🌿🌲👁️👄👁️💅🌲🌿🌳💚😾ąRē yØû âRę yÕü çŌmĪńG tÖ tHė tRêÉ 😳🌳🌲🌳🌲🌲🌲☘️☘️🌵🌵🌿🌲👁️👄👁️💅🌲🌿🌳💚😾