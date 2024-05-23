Новый фильм Стивена Спилберга выйдет в кинопрокат в мае 2026 года

Ранее сообщалось, что в планах Кеппа и Спилберга выпустить фильм про НЛО. Также недавно стало известно, что Спилберг выступит продюсером киноадаптации романа «Продуктовый магазин „Небо и Земля“» Джеймса МакБрайда. Кроме того, кинематографист вместе с Мартином Скорсезе работает над сериалом по триллеру «Мыс страха».