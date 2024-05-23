Новый фильм Стивена Спилберга выйдет в кинопрокат в мае 2026 года

Новый фильм американского режиссера Стивена Спилберга, известного такими проектами как «Список Шиндлера» и «Парк Юрского периода», выйдет в кинопрокат 15 мая 2026 года. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
У проекта пока нет названия. По информации издания, он будет «оригинальным событийным фильмом», основанным на созданном Спилбергом сюжете. Сценарий картины напишет Дэвид Кепп, работавший над «Войной миров» и «Инферно».
Кепп ранее уже сотрудничал со Спилбергом. В частности, он написал тексты фильмов «Парк Юрского периода» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Разработают будущую ленту студия Universal и Amblin Entertainment.
Ранее сообщалось, что в планах Кеппа и Спилберга выпустить фильм про НЛО. Также недавно стало известно, что Спилберг выступит продюсером киноадаптации романа «Продуктовый магазин „Небо и Земля“» Джеймса МакБрайда. Кроме того, кинематографист вместе с Мартином Скорсезе работает над сериалом по триллеру «Мыс страха».
Последней на сегодняшний день полнометражной работой легендарного режиссера стала полуавтобиографическая драма «Фабельманы» с Мишель Уильямс, Габриэлем ЛаБеллем, Полом Дано и Сетом Рогеном.