Новый фильм Стивена Спилберга выйдет в кинопрокат в мае 2026 года

Сегодня в 22:57
Фото: The Late Show with Stephen Colbert/YouTube

Новый фильм американского режиссера Стивена Спилберга, известного такими проектами как «Список Шиндлера» и «Парк Юрского периода», выйдет в кинопрокат 15 мая 2026 года. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

У проекта пока нет названия. По информации издания, он будет «оригинальным событийным фильмом», основанным на созданном Спилбергом сюжете. Сценарий картины напишет Дэвид Кепп, работавший над «Войной миров» и «Инферно».

Кепп ранее уже сотрудничал со Спилбергом. В частности, он написал тексты фильмов «Парк Юрского периода» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Разработают будущую ленту студия Universal и Amblin Entertainment.

Ранее сообщалось, что в планах Кеппа и Спилберга выпустить фильм про НЛО. Также недавно стало известно, что Спилберг выступит продюсером киноадаптации романа «Продуктовый магазин „Небо и Земля“» Джеймса МакБрайда. Кроме того, кинематографист вместе с Мартином Скорсезе работает над сериалом по триллеру «Мыс страха».

Последней на сегодняшний день полнометражной работой легендарного режиссера стала полуавтобиографическая драма «Фабельманы» с Мишель Уильямс, Габриэлем ЛаБеллем, Полом Дано и Сетом Рогеном.

В данный момент Спилберг готовится выпустить ремейк полицейского фильма «Буллит» с Брэди Купером. Режиссер также сообщал, что задумал мини-сериал о Наполеоне. В январе на Apple TV+ вышел другой сериал, спродюсированный Спилбергом, — «Властелины воздуха».

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