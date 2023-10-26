СМИ: Стивен Спилберг начнет съемки ремейка «Буллита» в следующем году

Американский режиссер Стивен Спилберг может снять свою версию полицейского триллера «Буллит» в 2024 году. Об этом пишет World of Reel.
Сюжет картины вновь будет сконцентрирован вокруг Фрэнка Буллита — детектива, которому в оригинальном фильме поручили охранять важного свидетеля. Главную роль должен сыграть Брэдли Купер («Области тьмы», «Мальчишник в Вегасе»).
Сценарий напишет не постоянный партнер Спилберга по работе Тони Кушнер, а Джош Сингер («В центре внимания», «Обмани меня», «Пятая власть»).
В оригинальном фильме 1968 года Буллита сыграл Стив МакКуин, и эта роль считается знаковой в его карьере. Сын актера Чад и его внучка Молли выступят продюсерами новой картины Стивена Спилберга.
Сам Спилберг тоже займется продюсированием, как и Брэдли Купер. Им также поможет Кристи Макоско Кригер, которая долгое время была ассистенткой режиссера.