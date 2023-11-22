Спилберг и Скорсезе спродюсируют сериал по «Мысу страха»

По сюжету фильма, преступник Макс Кейди выходит из тюрьмы, отсидев долгий срок за изнасилование. Он преисполнен ненавистью к своему адвокату: 14 лет назад тот утаил информацию, которая, возможно, могла оправдать Макса. Все это время он вынашивал план мести и теперь намерен превратить жизнь адвоката и его семьи в кошмар наяву.