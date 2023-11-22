Спилберг и Скорсезе спродюсируют сериал по «Мысу страха»

Триллер Мартина Скорсезе «Мыс страха» адаптируют под формат сериала. Исполнительными продюсерами станут сам Скорсезе и Стивен Спилберг. Об этом сообщает издание Deadline.
Шоураннером выступит Ник Антоска, который работал над сериалами «Ганнибал», «Притворство», «Отчаянные меры» и «Оборотень». По словам источников Deadline, новый проект должен представить оригинальную интерпретацию истории.
По сюжету фильма, преступник Макс Кейди выходит из тюрьмы, отсидев долгий срок за изнасилование. Он преисполнен ненавистью к своему адвокату: 14 лет назад тот утаил информацию, которая, возможно, могла оправдать Макса. Все это время он вынашивал план мести и теперь намерен превратить жизнь адвоката и его семьи в кошмар наяву.
«Мыс страха» Скорсезе вышел в 1991 году. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро, Ник Нолти, Джессика Лэнг и Джульетта Льюис. Фильм стал ремейком одноименной картины 1962 года Дж.Ли Томпсона. При этом обе ленты — экранизации романа «Палачи» Джона МакДональда, выпущенного в 1957 году.
Примечательно, что над «Мысом страха» 1991 года изначально работал Стивен Спилберг, а Скорсезе занимался «Списком Шиндлера». В итоге режиссеры поменялись проектами, хотя Спилберг и остался вовлечен в «Мыс страха» через продюсерскую компанию Amblin Entertainment.
Последний на сегодняшний день фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны» вышел в октябре 2023 года. В разговоре со своим коллегой и другом Спилберг назвал новый фильм шедевром.