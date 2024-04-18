Стивен Спилберг работает над фильмом про НЛО

Стивен Спилберг, создатель «Инопланетянина» и «Близких контактов третьей степени», планирует снять еще один фильм про НЛО, передает Variety.
Картина будет основана на оригинальной идее режиссера. Сценарий для нее напишет Дэвид Кепп, работавший над фильмами «Парк Юрского периода», «Миссия невыполнима», «Человек-паук» и «Война миров». Другие подробности проекта пока неизвестны.
Последней на сегодняшний день работой легендарного режиссера стала полуавтобиографическая драма «Фабельманы» с Мишель Уильямс, Габриэлем ЛаБеллем, Полом Дано и Сетом Рогеном.
Картина была хорошо встречена критиками. Она получила семь номинаций на «Оскар», не победив ни в одной, и пять номинаций на «Золотой глобус», выиграв в категориях «Лучший фильм — драма» и «Лучшая режиссура».
В апреле 2024-го Спилберг попал на вторую строчку списка богатейших знаменитостей Forbes. Его состояние оценили в 4,8 млрд долларов. Первое место режиссер уступил своему давнему коллеге и другу Джорджу Лукасу, чье состояние поднялось до 5,5 млрд долларов после продажи LucasFilm медиакорпорации Disney в 2012 году.