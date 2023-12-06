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Вышел трейлер мини-сериала «Властелины воздуха» Стивена Спилберга и Тома Хэнкса

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:17

Apple TV+ опубликовала трейлер драматического военного сериала «Властелины воздуха». Премьера проекта состоится 26 января.

В основу мини-сериала легла одноименная книга Дональда Л. Миллера. Сюжет рассказывает о бойцах 100-й бомбардировочной группы, которые совершают опасные рейды над нацистской Германией.

Стриминг подчеркивает, что в мини-сериале раскрывается, какую психологичесую и эмоциональную цену заплатили молодые летчики за то, что помогли уничтожить гитлеровский режим.

В нем снялись Остин Батлер, Барри Кеган, Каллум Тернер, Энтони Бойл, Нейт Манн, Рафферти Лоу, Джозайя Кросс, Брэндон Кук, Шути Гатва, Джош Болт и Кайт Александер.

Среди продюсеров «Властелинов воздуха» — Стивен Спилберг, Том Хэнкс, Гэри Гетцман, Дэррил Фрэнк и Джастин Фалви, а также Стив Шарешян и Грэм Йост. Ключевым режиссером сериала, снявшим четыре эпизода, выступил Кэри Фукунага. Сценарий написал Джон Орлофф.

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