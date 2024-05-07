Стивен Спилберг спродюсирует адаптацию романа «Продуктовый магазин „Небо и Земля“» для A24

«Продуктовый магазин „Небо и Земля“» — это последняя на сегодняшний день работа писателя, сценариста и музыканта Джеймса МакБрайда, которая вышла в 2023 году. Произведение получило хвалебные отзывы от многих критиков, войдя в список лучших книг года New York Times и личный рейтинг бывшего президента США Барака Обамы.