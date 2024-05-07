Стивен Спилберг спродюсирует адаптацию романа «Продуктовый магазин „Небо и Земля“» для A24

Сегодня в 12:34
Фото: кадр из сериала «Пятеро вернулись домой»/Netflix

Стивен Спилберг станет продюсером адаптации романа «Продуктовый магазин „Небо и Земля“» Джеймса МакБрайда для студии A24, передает Deadline со ссылкой на голливудского инсайдера Джеффа Снайдера.

Кто займет режиссерское кресло и войдет в актерский состав, пока неизвестно. Роман рассказывает историю афроамериканцев и евреев, живущих в районе Чикен-Хилл в городе Потстауне, штат Пенсильвания, в 20–30-е годы XX века.

«Продуктовый магазин „Небо и Земля“» — это последняя на сегодняшний день работа писателя, сценариста и музыканта Джеймса МакБрайда, которая вышла в 2023 году. Произведение получило хвалебные отзывы от многих критиков, войдя в список лучших книг года New York Times и личный рейтинг бывшего президента США Барака Обамы.

Среди других романов бруклинского писателя — «Дьякон Кинг-Конг», «Цвет воды» и «The Good Lord Bird». За последнюю в 2013 году МакБрайд получил Национальную книжную премию США.

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