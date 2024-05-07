Стивен Спилберг спродюсирует адаптацию романа «Продуктовый магазин „Небо и Земля“» для A24

Стивен Спилберг станет продюсером адаптации романа «Продуктовый магазин „Небо и Земля“» Джеймса МакБрайда для студии A24, передает Deadline со ссылкой на голливудского инсайдера Джеффа Снайдера.
Кто займет режиссерское кресло и войдет в актерский состав, пока неизвестно. Роман рассказывает историю афроамериканцев и евреев, живущих в районе Чикен-Хилл в городе Потстауне, штат Пенсильвания, в 20–30-е годы XX века.
«Продуктовый магазин „Небо и Земля“» — это последняя на сегодняшний день работа писателя, сценариста и музыканта Джеймса МакБрайда, которая вышла в 2023 году. Произведение получило хвалебные отзывы от многих критиков, войдя в список лучших книг года New York Times и личный рейтинг бывшего президента США Барака Обамы.
Среди других романов бруклинского писателя — «Дьякон Кинг-Конг», «Цвет воды» и «The Good Lord Bird». За последнюю в 2013 году МакБрайд получил Национальную книжную премию США.