Стивен Спилберг объявил о работе над мини-сериалом о Наполеоне по сценарию Стэнли Кубрика

Спилберг участвовал в проекте с 2013 года, планируя превратить его в мини-сериал. В 2016 году к разработке были привлечены режиссер и продюсер «Настоящего детектива» Кэри Фукунага и сценарист Дэвид Оберн («Ангелы Чарли»). Закреплены ли они сейчас за проектом, неизвестно.