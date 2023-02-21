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Стивен Спилберг объявил о работе над мини-сериалом о Наполеоне по сценарию Стэнли Кубрика

Дарья Мельникова
Вчера в 22:52

На Берлинском кинофестивале режиссер Стивен Спилберг рассказал, что запустит в производство семисерийный мини-сериал о Наполеоне Бонапарте для HBO. Его слова передает Deadline.

Сериал будет основан на сценарии Стэнли Кубрика, который планировал снять фильм о французском императоре после успеха «Космической одиссеи». Режиссер хотел работать над проектом во Франции, Великобритании и Румынии с участием около 40 тыс. солдат.

На разных этапах производства роль Наполеона должны были сыграть Дэвид Хеммингс и Джек Николсон, а Одри Хепберн — роль его жены Жозефины.

Однако из‑за выхода успешной и дорогостоящей экранизации «Войны и мира» Сергея Бондарчука и последующего коммерческого провала «Ватерлоо» (о последнем крупном сражении французского императора) фильм о Наполеоне был заброшен, так как MGM отказалась его финансировать. Поэтому большая часть работы Кубрика была использована в картине 1975 года «Барри Линдон».

Спилберг участвовал в проекте с 2013 года, планируя превратить его в мини-сериал. В 2016 году к разработке были привлечены режиссер и продюсер «Настоящего детектива» Кэри Фукунага и сценарист Дэвид Оберн («Ангелы Чарли»). Закреплены ли они сейчас за проектом, неизвестно.

Сейчас над байопиком о Наполеоне также работает Ридли Скотт. Главную роль в нем исполнит Хоакин Феникс.

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Стэнли КубрикСтивен СпилбергДэвид ХеммингсДжек НиколсонОдри ХепбернСергей БондарчукДэвид ОбернСкотт РидлиХоакин Феникс
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