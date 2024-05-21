Полиция Лос-Анджелеса открыла расследование из‑за результатов аутопсии Мэттью Перри

Полиция Лос-Анджелеса и Управление по борьбе с наркотиками открыли расследование из‑за результатов аутопсии актера Мэттью Перри, известного по сериалу «Друзья». Об этом сообщил Los Angeles Times.
Правоохранители намерены выяснить, как Перри получил рецептурный препарат, который привел к его гибели. В нем содержался кетамин, используемый иногда для лечения депрессии.
В крови умершего Перри обнаружили такую концентрацию этого вещества, как при общей анестезии. Каким образом в руках актера оказался такой объем опасного медикамента, пока неясно.
По мнению судмедэксперта, кетамин вызвал чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания у артиста. Другими факторами, приведшими к смерти Перри, стали утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина — лекарства для лечения опиоидной зависимости.
Известно, что Перри регулярно получал кетаминовую терапию. Последняя инфузия этого препарата была проведена актеру за полторы недели до смерти. Она не могла быть причиной столь высокого уровня кетамина в организме артиста.
Доктор Дэвид Гудман-Меза из Калифорнийского университета заявил в разговоре с Los Angeles Times, что кетамин зачастую можно получить без рецепта в частных клиниках для лечения психических расстройств и депрессий. Некоторые люди употребляют препарат в качестве наркотика. В больших дозах он вызывает галлюцинации.
Полицейский отчет утверждает, что в доме Перри на момент его гибели не было никаких следов запрещенных веществ. Также результаты вскрытия отмечают, что артист не употреблял алкоголь примерно 19 месяцев. По словам близких актера, он бросил курить за две недели до смерти и хотел закончить прием кетамина.
Мэттью Перри умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Его обнаружили утонувшим в гидромассажной ванне. Позже экспертиза установила, что актер скончался от «острого воздействия кетамина».
Сплоченный актерский состав «Друзей» опубликовал групповое заявление через два дня после внезапной смерти Перри. «Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто друзьями, мы — семья. Хотелось бы сказать очень многое, но сейчас мы хотим дать себе время, чтобы пережить эту непостижимую потерю», — написали они.
Позже Мэтт ЛеБлан и Кортни Кокс сделали личные заявления. Прочитать их можно здесь. Затем память Перри почтили Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу.