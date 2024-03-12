Мэттью Перри оставил более 1 млн долларов фонду, помогающему людям с зависимостью

Мэттью Перри оставил более 1 млн долларов фонду Alvy Singer Living Trust, который учредил в честь персонажа из фильма Вуди Аллена 1977 года «Энни Холл». Он помогает людям с зависимостями.
Об этом стало известно из завещания актера, которое он составил еще в 2009 году. Состояние Перри оценивается в 120 млн долларов.
В завещании Лиза Фергюсон и бывшая жена Майка Майерса Робин Рузан указаны в качестве соисполнителей завещания. Среди других бенефициаров траста указаны его отец Джон Перри, мама Сюзанна Моррисон, сводная сестра Кейтлин Моррисон и бывшая Рейчел Данн.
Партнерка компании Day Pitney по трастам и наследственным делам Таша Дикинсон сказала, что родители Перри, скорее всего, получат гонорары за его актерскую работу, а также другие части его имущества, включая мемуары 2022 года.
Мэттью Перри умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Его обнаружили утонувшим в гидромассажной ванне. Позже экспертиза установила, что актер скончался от «острого воздействия кетамина».
Сплоченный актерский состав «Друзей» опубликовал групповое заявление через два дня после внезапной смерти Перри. «Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто друзьями, мы — семья. Хотелось бы сказать очень многое, но сейчас мы хотим дать себе время, чтобы пережить эту непостижимую потерю», — написали они.
Позже Мэтт ЛеБлан и Кортни Кокс сделали личные заявления. Прочитать их можно здесь. Затем память Перри почтили Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу.