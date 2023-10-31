Также заявления сделали и некоторые другие партнеры Мэттью Перри по «Друзьям». Так, Мэгги Уилер (Дженис) в запрещенной соцсети написала: «Огромная потеря. Мир будет скучать по тебе, Мэттью Перри. Радость, которую ты принес многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить всегда. Я очень благодарна за каждый момент в своей карьере и творчестве, который мы разделили».