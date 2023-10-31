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«Мы были не просто друзьями, мы — семья»: актеры «Друзей» сделали заявление о гибели Мэттью Перри

Виктория Шанина
Сегодня в 10:21

Актеры главных ролей ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон (Рейчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт ЛеБлан (Джоуи) и Дэвид Швиммер (Росс) впервые публично высказались о гибели актера Мэттью Перри, сыгравшего в сериале Чендлера. Совместное заявление актеров опубликовал журнал People.

«Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто друзьями, мы — семья. Хотелось бы сказать очень многое, но сейчас мы хотим дать себе время, чтобы пережить эту непостижимую потерю», — говорится в заявлении каста культового ситкома.

Актеры уточнили, что скажут чуть больше, когда будут морально к этому готовы. Они также выразили соболезнования семье и друзьям Перри, а также «всем, кто любил его по всему миру».

Также заявления сделали и некоторые другие партнеры Мэттью Перри по «Друзьям». Так, Мэгги Уилер (Дженис) в запрещенной соцсети написала: «Огромная потеря. Мир будет скучать по тебе, Мэттью Перри. Радость, которую ты принес многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить всегда. Я очень благодарна за каждый момент в своей карьере и творчестве, который мы разделили».

Пэджет Брюстер (Кэти) у себя в X (бывший Twitter) написала: «Мне было очень грустно узнать новости о Мэттью Перри. Он всегда был со мной добр. Пожалуйста, прочтите его книгу, ведь это его наследие».

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Мэттью Перри умер 28 октября в возрасте 54 лет. По предварительной версии, он утонул в гидромассажной ванне, где его и обнаружил личный помощник. Аутопсия тела актера пока не проводилась.

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