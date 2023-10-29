Умер актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в сериале «Друзья»

Мэттью Перри родился в 1969 г. в Монреале, однако через год переехал в Лос-Анджелес после того, как его родители разошлись. Его актерская карьера началась в 1980-х, еще ребенком он заработал роли в сериалах «Чарльз в ответе» и «Беверли-Хиллз 90210», а также в фильме «Ночь в жизни Джимми Рирдона» вместе с Ривером Фениксом.