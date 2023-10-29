Умер актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в сериале «Друзья»

Минувшей ночью не стало актера Мэттью Перри, сообщают источник LA Times и TMZ. Звезде сериала «Друзья» было 54 года.
Источники в полиции сообщили, что мужчину обнаружили в гидромассажной ванне его дома в Лос-Анджелесе. Как выяснило TMZ, его личный ассистент вызвал скорую помощь из‑за сердечного приступа у Перри, однако к ее приезду он утонул.
За несколько часов до смерти актер играл с друзьями партию в пиклболл, продолжает TMZ, потом отправил помощника по делам. Спустя пару часов тот вернулся в дом и обнаружил хозяина без сознания.
Расследование смерти Перри продолжается, однако полиция не рассматривает версию с насилием и не нашла наркотиков на месте, уточняет LA Times. Причина пока не установлена.
«Мы потрясены кончиной нашего дорогого друга Мэттью Перри. Мэттью был невероятно талантливым актером и неотъемлемой частью семьи Warner Bros. Влияние его комедийного гения ощутил весь мир, и его наследие будет жить в сердцах многих людей. Это очень тяжелый день, и мы выражаем свое сочувствие его семье, близким и всем преданным поклонникам», — цитирует газета заявление компании Warner Bros. Television Group, которая выпускала сериал «Друзья».
Мэттью Перри родился в 1969 г. в Монреале, однако через год переехал в Лос-Анджелес после того, как его родители разошлись. Его актерская карьера началась в 1980-х, еще ребенком он заработал роли в сериалах «Чарльз в ответе» и «Беверли-Хиллз 90210», а также в фильме «Ночь в жизни Джимми Рирдона» вместе с Ривером Фениксом.
Главный успех пришел к артисту после того, как в 1994 году он появился в сериале «Друзья» — ситкоме о шести одиноких жителях Нью-Йорка, переживающих взрослую жизнь.
Вскоре этот сериал превратился в телевизионный хит, а Перри и его коллеги по актерскому составу — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан и Дэвид Швиммер — стали мегазвездами. На пике популярности эпизоды собирали более 50 млн зрителей, а в последних сезонах актеры зарабатывали более 1 млн долл. за серию.
Кроме этого артист появился в комедиях «Девять ярдов», «Папе снова 17» и «Мошенники».