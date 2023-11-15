Мэтт ЛеБлан и Кортни Кокс попрощались с покойным Мэттью Перри

ЛеБлан написал в инстаграме*: «Мэттью. С тяжелым сердцем я прощаюсь с тобой. Дни, которые мы провели вместе, — среди лучших в моей жизни. Было честью сниматься с тобой и называть тебя другом. Я всегда буду с улыбкой думать о тебе и никогда тебя не забуду. Никогда. Расправь свои крылья и лети, брат, ты наконец свободен. Люблю тебя сильно. И полагаю, что те 20 баксов, что ты занял у меня, теперь точно останутся у тебя».