Мэтт ЛеБлан и Кортни Кокс попрощались с покойным Мэттью Перри

Актеры сериала «Друзья» Мэтт ЛеБлан и Кортни Кокс впервые сделали личные заявления после смерти их друга и коллеги Мэттью Перри.
ЛеБлан написал в инстаграме*: «Мэттью. С тяжелым сердцем я прощаюсь с тобой. Дни, которые мы провели вместе, — среди лучших в моей жизни. Было честью сниматься с тобой и называть тебя другом. Я всегда буду с улыбкой думать о тебе и никогда тебя не забуду. Никогда. Расправь свои крылья и лети, брат, ты наконец свободен. Люблю тебя сильно. И полагаю, что те 20 баксов, что ты занял у меня, теперь точно останутся у тебя».
Кортни Кокс заявила, что «благодарна за каждое мгновение», проведенное с Мэттью, и поделилась блупером одной из сцен сериала.
«Когда ты работаешь с кем‑то так тесно, как я работала с Мэттью, есть тысячи моментов, которыми я хотела бы поделиться. А пока вот один из моих любимых», — прокомментировала актриса.
По сюжету Чендлер и Моника должны были провести всего одну ночь вместе в Лондоне, но из‑за бурной реакции зрителей сценаристы решили сделать этот эпизод «началом истории их любви».
«Перед тем как мы начали снимать, он прошептал мне забавную фразу, он часто так делал. Он был смешным и добрым», — добавила Кокс.
Ранее актеры «Друзей» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан и Дэвид Швиммер коллективно высказались о гибели коллеги. «Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто друзьями, мы — семья. Хотелось бы сказать очень многое, но сейчас мы хотим дать себе время, чтобы пережить эту непостижимую потерю», — написали они.
Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 в возрасте 54 лет. Актера обнаружили в гидромассажной ванне его дома в Лос-Анджелесе. Официальная причина смерти все еще неизвестна.
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