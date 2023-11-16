«Спасибо за лучшие 10 лет»: Лиза Кудроу отдала дань уважения Мэттью Перри в трогательном посте

«Мы быстро сняли пилотный эпизод сериала „Друзья как мы“, оказались на NBC Upfronts. А затем… Ты предложил сыграть в покер и сделал процесс игры таким веселым, что мы быстро сблизились. Спасибо тебе за это. Спасибо, что каждый день ты заставлял меня так сильно смеяться, что у меня болели мышцы и слезы текли по лицу. Спасибо за твое открытое сердце в шестисторонних отношениях, которые требовали компромисса. И за множество „разговоров“. Спасибо, что ты появлялся на работе, когда тебе было плохо, но при этом был совершенно восхитительным. Спасибо за лучшие 10 лет, которые только могут быть у человека. Спасибо за доверие ко мне. Спасибо за все те знания о милосердии и любви, которые я получила от тебя. Спасибо за время, проведенное с тобой, Мэттью».