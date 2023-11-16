«Спасибо за лучшие 10 лет»: Лиза Кудроу отдала дань уважения Мэттью Перри в трогательном посте

Лиза Кудроу опубликовала трогательной пост в память о коллеге по «Друзьям» Мэттью Перри, который неожиданно скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Актриса стала последней участницей основного состава сериала, которая высказалась по этому поводу.
В своих соцсетях Кудроу, сыгравшая эксцентричную Фиби Буффе, выложила старую фотографию себя и Перри с трогательной надписью об их дружбе:
«Мы быстро сняли пилотный эпизод сериала „Друзья как мы“, оказались на NBC Upfronts. А затем… Ты предложил сыграть в покер и сделал процесс игры таким веселым, что мы быстро сблизились. Спасибо тебе за это. Спасибо, что каждый день ты заставлял меня так сильно смеяться, что у меня болели мышцы и слезы текли по лицу. Спасибо за твое открытое сердце в шестисторонних отношениях, которые требовали компромисса. И за множество „разговоров“. Спасибо, что ты появлялся на работе, когда тебе было плохо, но при этом был совершенно восхитительным. Спасибо за лучшие 10 лет, которые только могут быть у человека. Спасибо за доверие ко мне. Спасибо за все те знания о милосердии и любви, которые я получила от тебя. Спасибо за время, проведенное с тобой, Мэттью».
Сплоченный актерский состав «Друзей» опубликовал групповое заявление через два дня после внезапной смерти Перри. «Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто друзьями, мы — семья. Хотелось бы сказать очень многое, но сейчас мы хотим дать себе время, чтобы пережить эту непостижимую потерю», — написали они.
Позже Мэтт ЛеБлан и Кортни Кокс сделали личные заявления. Прочитать их можно здесь. Затем память Перри почтили Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер.