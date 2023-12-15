Стала известна причина смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

Американский актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», скончался от «острого воздействия кетамина». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на отчет судебно-медицинской экспертизы.
Перри умер в результате утопления, ишемической болезни сердца и воздействия бупренорфина — препарата, используемого для лечения зависимости от опиоидов. Кетамин в свою очередь используется в качестве обезболивающего.
Кроме того, кетамин применяют для лечения депрессии. Препарат выписывают врачи, его использование одобрено американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Смерть актера признали несчастным случаем. Перри умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Артиста обнаружили утонувшим в гидромассажной ванне.
Сплоченный актерский состав «Друзей» опубликовал групповое заявление через два дня после внезапной смерти актера. «Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто друзьями, мы — семья. Хотелось бы сказать очень многое, но сейчас мы хотим дать себе время, чтобы пережить эту непостижимую потерю», — написали они.
Позже Мэтт ЛеБлан и Кортни Кокс сделали личные заявления. Прочитать их можно здесь. Затем память Перри почтили Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу.