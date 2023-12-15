Реклама
Новости

Стала известна причина смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:31

Американский актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», скончался от «острого воздействия кетамина». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на отчет судебно-медицинской экспертизы.

Перри умер в результате утопления, ишемической болезни сердца и воздействия бупренорфина — препарата, используемого для лечения зависимости от опиоидов. Кетамин в свою очередь используется в качестве обезболивающего.

Кроме того, кетамин применяют для лечения депрессии. Препарат выписывают врачи, его использование одобрено американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Смерть актера признали несчастным случаем. Перри умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Артиста обнаружили утонувшим в гидромассажной ванне.

Сплоченный актерский состав «Друзей» опубликовал групповое заявление через два дня после внезапной смерти актера. «Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто друзьями, мы — семья. Хотелось бы сказать очень многое, но сейчас мы хотим дать себе время, чтобы пережить эту непостижимую потерю», — написали они.

Позже Мэтт ЛеБлан и Кортни Кокс сделали личные заявления. Прочитать их можно здесь. Затем память Перри почтили Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу.

Подробности по теме
За год до смерти Мэттью Перри выпустил книгу воспоминаний. Почитайте ее
расскажите друзьям
люди
Мэттью ПерриМэтт ЛебланКортни КоксДженнифер ЭнистонДэвид ШвиммерЛиза Кудроу
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»