«Разговариваю с тобой каждый день»: Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер почтили память Мэттью Перри

Он был неотъемлемой частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была избранная семья, которая навсегда изменила то, кем мы были и каким должен был быть наш путь. Что касается Мэтти, он знал, что ему нравится смешить людей. Его жизнь буквально зависела от этого. И ему это удалось. Он заставил всех нас смеяться. И смеяться сильно. Последние пару недель я перечитывала наши сообщения друг другу. Смеялась, плакала, потом снова смеялась. Я буду хранить их вечно. Однажды я нашла одно сообщение, которое он прислал мне из ниоткуда. Этим все сказано». (См. второй слайд…)