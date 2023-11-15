«Разговариваю с тобой каждый день»: Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер почтили память Мэттью Перри

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер опубликовали трогательные посты о своем бывшем коллеге по сериалу «Друзья» Мэттью Перри, который скончался 28 октября 2023 в возрасте 54 лет.
Дженнифер Энистон
«О, Боже, это пронзило меня до глубины души… Прощание с нашим Мэтти — это безумная волна эмоций, которую я никогда раньше не испытывала. Все мы в какой‑то момент жизни переживаем потерю. Утрату жизни или утрату любви. Способность по-настоящему переживать это горе позволяет ощутить моменты радости и благодарности за то, что мы любили кого‑то так сильно. А мы любили его очень сильно.
Он был неотъемлемой частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была избранная семья, которая навсегда изменила то, кем мы были и каким должен был быть наш путь. Что касается Мэтти, он знал, что ему нравится смешить людей. Его жизнь буквально зависела от этого. И ему это удалось. Он заставил всех нас смеяться. И смеяться сильно. Последние пару недель я перечитывала наши сообщения друг другу. Смеялась, плакала, потом снова смеялась. Я буду хранить их вечно. Однажды я нашла одно сообщение, которое он прислал мне из ниоткуда. Этим все сказано». (См. второй слайд…)
Мэттью Перри: «То, что я заставил тебя смеяться, просто сделало мой день лучше». Дженнифер Энистон: «Оу, первый из ТЫСЯЧ случаев».
«Мэтти, я очень люблю тебя и знаю, что сейчас ты полностью успокоился и не испытываешь никакой боли. Я разговариваю с тобой каждый день… Покойся с миром, братишка. Ты всегда радовал меня».
Дэвид Швиммер
«Я никогда не забуду твой безупречный выбор времени для шуток и их подачу. Ты мог взять прямую линию диалога и изогнуть ее по своему усмотрению, в результате чего получалось нечто настолько оригинальное и неожиданно смешное, что это до сих пор поражает. И у тебя было сердце, которым ты поделился с нами, чтобы мы могли создать семью из шести незнакомцев.
Эта фотография — один из моих любимых моментов с тобой. Сейчас она заставляет меня улыбаться и грустить одновременно. Я представляю тебя где‑то там, наверху, в том же белом костюме, с руками в карманах, оглядывающегося по сторонам».
Сплоченный актерский состав «Друзей» опубликовал групповое заявление через два дня после внезапной смерти Перри. «Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто друзьями, мы — семья. Хотелось бы сказать очень многое, но сейчас мы хотим дать себе время, чтобы пережить эту непостижимую потерю», — написали они.