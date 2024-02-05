Тейлор Свифт анонсировала новый альбом «The Tortured Poets Department»

«Хочу рассказать вам секрет, который хранила два года. Он заключается в том, что мой новый альбом выйдет 19 апреля. Он называется „The Tortured Poets Department“», — сказала она в своей речи. За кулисами Свифт опубликовала в своих соцсетях обложку пластинки и написала: «В любви и поэзии все честно…»