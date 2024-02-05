Тейлор Свифт анонсировала новый альбом «The Tortured Poets Department»

Тейлор Свифт анонсировала на церемонии вручения «Грэмми» новый альбом. Певица поднялась на сцену, чтобы получить награду за пластинку «Midnights» и поблагодарить фанатов.
«Хочу рассказать вам секрет, который хранила два года. Он заключается в том, что мой новый альбом выйдет 19 апреля. Он называется „The Tortured Poets Department“», — сказала она в своей речи. За кулисами Свифт опубликовала в своих соцсетях обложку пластинки и написала: «В любви и поэзии все честно…»
Многие поклонники ожидали, что Свифт анонсирует альбом. Однако речь шла о последней оставшейся пластинке — «Reputation» — в ее проекте перезаписи «Taylor’s Version». На это намекали аватарки певицы в соцсетях, которые она неожиданно сменила на черно-белые.
Последний и десятый альбом Свифт «Midnights» дебютировал с огромным успехом в октябре 2022 года. Спустя день после релиза он побил рекорд Spotify, став самым прослушиваемым за одни сутки. В работе стриминга наблюдались неполадки из‑за наплыва пользователей. Еще через некоторое время певица установила рекорд в чарте Billboard Hot 100. Ей удалось занять всю первую десятку за один раз.
В 2023 году Тейлор Свифт стала человеком года по верcии Time, забрала 10 наград Billboard Music Awards и только на Spotify заработала более 100 млн долларов. Обложка Time со Свифт и котом Бенджамином запустила новый тренд в тиктоке, а мировой тур «Eras» поднял экономику не одной страны.
Еще он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый прибыльный концертный тур в истории. За год до завершения его доход превысил 1 млрд долларов. «Афиша Daily» рассказывала, почему певица — мессия поп-музыки.