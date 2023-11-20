Тейлор Свифт и Морган Уоллен: стали известны победители Billboard Music Awards

В Лас-Вегасе прошла церемония вручения музыкальных наград Billboard Music Awards 2023. Триумфаторами премии стали Морган Уоллен (11 наград) и Тейлор Свифт (10).
Свифт победила в таких категориях, как «Лучший артист», «Лучшая артистка», «Лучший артист Billboard 200», «Лучшая кантри-исполнительница», «Самая продаваемая песня» за песню «Anti-Hero», и в других.
Уоллен получил трофеи в номинациях «Лучший артист среди мужчин», «Лучший артист по количеству потоковых песен», «Лучший кантри-исполнитель», «Лучший гастролирующий кантри-артист» и «Лучший альбом Billboard 200».
Дрейк завоевал пять наград («Лучший рэп-исполнитель», «Лучший рэп-альбом» и так далее), Зак Брайан и SZA — по четыре, а 21 Savage, Bad Bunny, Бейонсе и Майли Сайрус — по три.
В прошлом году триумфатором Billboard Music Awards стала Оливия Родриго, завоевавшая семь наград. Шесть призов получил Канье Уэст, пять — Дрейк (названный артистом года), столько же статуэток досталось песне Kid Laroi и Джастина Бибера «Stay».